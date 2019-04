Informe de la ONU describe las condiciones terribles en que se viven en Venezuela

(CNN) — Un borrador de informe interno de la ONU dice que el pueblo de Venezuela enfrenta “desafíos sin precedentes para acceder a servicios esenciales”. El informe, visto por CNN, dice que se necesita “mucha más acción” para satisfacer las crecientes necesidades del pueblo venezolano.

El informe fue publicado por primera vez por The New York Times la semana pasada. El documento dice que el pueblo venezolano necesita una mejor protección, atención médica, medicamentos, vacunas, agua, electricidad, educación y acceso a los alimentos.

El borrador del informe dice que aproximadamente el 94 % de los casi 29 millones de personas en Venezuela viven en la pobreza. Según el informe, 3,4 millones de personas han huido del país, y se espera que 1,9 millones salgan durante este año.

La ONU intenta trabajar con el gobierno de Venezuela para entregar suministros humanitarios. No ha sido un trabajo fácil, ya que los envíos han sido bloqueados y se imponen restricciones a las entregas humanitarias. El cuestionado presidente Nicolás Maduro dice que no hay crisis humanitaria. El asediado gobierno de Maduro bloqueó los envíos de ayuda respaldados por Estados Unidos a principios de este año.

El informe también apunta al líder opositor Juan Guaidó por ayudar a aumentar las tensiones con el gobierno en febrero en un bloqueo. El informe señala que “la politización de la asistencia humanitaria en el contexto de la crisis hace que la prestación de asistencia de conformidad con los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia sea más difícil”.

El portavoz de la ONU Stephane Dujarric dijo a los reporteros el lunes que “el borrador del informe que creo que se filtró ampliamente la semana pasada es exactamente eso: es un borrador. Sigue siendo un trabajo en progreso. Lo que está claro para nosotros y lo que siempre ha estado claro es que existe una necesidad humanitaria importante en Venezuela y continuamos, nuestro equipo de país continúa trabajando en esa evaluación y tratando de ayudar a las personas de Venezuela a satisfacer sus necesidades en ese sentido”.

El informe se describe como una revisión que utiliza una “amplia gama” de fuentes como las agencias de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, los grupos no gubernamentales y la sociedad civil. El informe dice que solo la ONU con aliados puede ser el intermediario neutral en la disputa, pero no ha habido ningún llamado significativo para que la organización global maneje ningún diálogo político entre las dos facciones. Cincuenta países, incluidos Estados Unidos y muchas naciones de América Latina, han impuesto sanciones a Venezuela para tratar de que Maduro salga del poder.

Los ciudadanos venezolanos se enfrentan a condiciones terribles y deterioradas. El informe dice que los que sufren de enfermedades crónicas son vulnerables. Cuatro millones de personas que tienen diabetes e hipertensión no tienen acceso a insulina y medicamentos para el corazón. Según el informe, 1,2 millones de niños en edad escolar no reciben educación. Muchas familias no pueden pagar transporte para los niños o pagar por el calzado y la ropa.

El informe dice que un millón de estudiantes podrían abandonar la escuela el próximo año. Las tasas de delincuencia también son motivo de grave preocupación con el informe, que señala que Venezuela se ha convertido en el país más violento de Latinoamérica. “La violencia ha aumentado dentro de los hogares, escuelas, instituciones y comunidades, particularmente en algunas zonas fronterizas y urbanas donde los grupos armados y las organizaciones de delincuencia común están presentes”, dice el borrador del informe de la ONU.

Además, hay escasez de comida: el informe dice que 1,9 millones de personas están en escasez de nutrición.