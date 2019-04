Investigador de Jeff Bezos: Arabia Saudita obtuvo información privada sobre el magnate

Nueva York (CNN Business) — Un investigador que trabaja para Jeff Bezos encargado de averiguar cómo las pruebas de la relación extramatrimonial del magnate de Amazon con Lauren Sanchez fueron proporcionadas al tabloide National Enquirer afirma ahora que Arabia Saudita tuvo acceso a la información antes de que se filtraran las fotos y los mensajes de texto.

“Nuestros investigadores y varios expertos llegaron a la conclusión de que los saudíes tenían acceso al teléfono de Bezos y obtuvieron información privada”, escribió Gavin de Becker en un artículo de opinión para el sitio web Daily Beast que se publicó el sábado. No ofreció pruebas concretas que respalden sus acusaciones contra el gobierno saudí. De Becker dijo que sus hallazgos fueron entregados a funcionarios federales y que no compartirá detalles de la investigación por respeto a esos funcionarios. Y agregó: “pretendo que el escrito de hoy sea mi última declaración pública al respecto”.

Añadió que no está claro si la empresa matriz de National Enquirer, American Media Inc. o AMI, “estaba al tanto de los detalles”.

En una declaración a CNN Business el domingo, AMI respondió a la afirmación de de Becker diciendo que para su historia se basó en una fuente, el hermano de Sánchez, Michael Sánchez.

“A pesar de las afirmaciones falsas e infundadas del señor de Becker, American Media ha refutado y continúa refutando las afirmaciones no demostradas de que los materiales para nuestro informe fueron adquiridos con la ayuda de cualquier otra persona que no sea la única fuente que nos los trajo … no hubo participación de ningún tercero en absoluto”.

Arabia Saudita niega cualquier relación con la historia de Bezos, según de Becker. Los funcionarios de Arabia Saudita y de Becker no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN sobre el artículo de opinión durante el fin de semana.

El artículo de De Becker eleva las apuestas en torno a la revelación del tabloide National Enquirer sobre una relación romántica entre el multimillonario presidente ejecutivo de Amazon y Sanchez, antigua presentadora de la estación local de Fox en Los Ángeles. Bezos ha implicado que AMI intentó extorsionarlo para complacer al gobierno saudí — que supuestamente tiene vínculos con AMI y está molesto con la cobertura de The Washington Post, propiedad de Bezos, sobre el columnista asesinado Jamal Khashoggi — o al presidente Donald Trump. AMI dice que ese no es el caso.

En el Daily Beast, de Becker escribió que él y su equipo hablaron con ejecutivos y fuentes actuales y anteriores de AMI, expertos en inteligencia de Medio Oriente, denunciantes y disidentes saudíes, así como asesores actuales y anteriores del presidente Trump, entre otros, antes de llegar a la conclusión.

El National Enquirer trató de “usar la fuerza contra un ciudadano estadounidense a quien la dirección nacional [de Arabia Saudita] quería dañar, comprometer y silenciar”, según De Becker.

Tanto Bezos como The Washington Post han sido criticados repetidamente por el presidente, quien tiene sus propios vínculos con American Media.

El presidente de AMI, David Pecker, es un amigo de Trump desde hace mucho tiempo, y el Enquirer fue uno de los promotores más fiables y entusiastas de Trump durante la campaña. La publicación ha admitido haber realizado un pago de 150.000 dólares en cooperación con miembros de la campaña presidencial de Trump para evitar que los señalamientos de la exmodelo de Playboy Karen McDougal sobre que tuvo una aventura con Trump se hicieran públicas rumbo a las elecciones de 2016. Trump negó la aventura.

Fiscales federales finalmente lograron un acuerdo de no procesamiento con el editor, descartando efectivamente los cargos de AMI por su papel en la obtención de dinero secreto del abogado personal de Trump Michael Cohen.

De Becker cree que los mensajes de texto y las fotografías enviadas por Bezos y Lauren Sanchez fueron compartidas con el National Enquirer por Michael Sanchez.

Pero de Becker afirma que el National Enquirer sabía sobre los mensajes antes de acercarse a Sanchez. Sanchez le dijo a CNN Business que AMI ya estaba buscando una historia sobre la relación cuando lo contactaron. Añadió que la “última distracción ilusoria de De Becker” contenía “cero pruebas”.

En su declaración, AMI dijo que “el hecho en este asunto es que fue Michael Sanchez quien informó al National Enquirer sobre la aventura el 10 de septiembre de 2018, y en el transcurso de cuatro meses proporcionó todos los materiales para nuestra investigación”. El vocero agregó que los “continuos esfuerzos de Sanchez por discutir y representar falsamente nuestros informes, y su papel en ellos, han hecho que se pierda cualquier confidencialidad de la fuente”.

De Becker sostiene que la primera fuente es el gobierno de Arabia Saudita. Dijo que el liderazgo saudí quería dañar a Bezos debido a la cobertura de The Washington Post sobre la muerte de Khashoggi. Khashoggi, quien había sido crítico de Arabia Saudita y del príncipe heredero Mohammed Bin Salman, fue asesinado y desmembrado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el año pasado.

Los saudíes han presentado historias cambiantes sobre el destino de Khashoggi, negando inicialmente cualquier conocimiento del asunto antes de argumentar que un grupo de operadores deshonestos, muchos de los cuales pertenecen al círculo íntimo de bin Salman, fueron responsables de la muerte del periodista. Riad sostiene que ni bin Salman ni el rey Salman sabían de la operación para atacar a Khashoggi. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han dicho que una misión de este tipo, incluidos 15 hombres enviados desde Riad, no podría haberse llevado a cabo sin la autorización de bin Salman.

The Washington Post ha estado cubriendo de cerca el incidente, y Bezos fue el blanco de una campaña pro saudí llevada a cabo por los usuarios sauditas de las redes sociales y un periodista saudí a raíz de la muerte de Khashoggi que llamó a un boicot contra Amazon y Souq, un sitio de comercio electrónico propiedad de Amazon.

El mismo Bezos llamó la atención sobre la conexión entre AMI y Arabia Saudita en una explosiva publicación en un blog en Medium en febrero, acusando a AMI de intentar chantajearlo con una prueba de la aventura.

En el correo, Bezos señaló que AMI ha sido investigado “por varias acciones que han tomado en nombre del Gobierno de Arabia Saudita”.

Señaló una historia de Associated Press sobre la publicación de AMI de una revista que celebraba la visita del príncipe heredero Mohammed bin Salman a Estados Unidos en abril de 2018. AMI negó que los saudíes hayan dirigido la producción de la revista o hayan pagado por ella, pero AP informó que tres semanas antes de la llegada del príncipe, la compañía de medios envió una copia a la embajada de Arabia Saudita, donde circuló entre los funcionarios que luego la compartieron con los contactos de política exterior de Washington. AMI dijo que no compartió una copia anticipada del informe con los saudíes, dijo AP en su historia.

De Becker también se refirió a esa historia como evidencia de una conexión entre AMI y el gobierno saudí.

El Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, negó a CNN en el pasado cualquier conexión entre su país y AMI.

