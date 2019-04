5 cosas que debes saber este 2 de abril: Una segunda mujer acusa a Joe Biden de tocarla sin permiso y solicitan despojar de inmunidad parlamentaria a Guaidó

La NASA presenta los tres primeros diseños para hogares en Marte. Una mujer dijo este lunes que el exvicepresidente Joe Biden la sujetó para que frotaran sus narices en 2009; es la segunda que lo acusa de tocarla de manera inapropiada. El calentamiento de los océanos está matando a los delfines. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Solicitan despojar de inmunidad parlamentaria a Guaidó

El magistrado Maikel Moreno, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, leyó este lunes una declaración remitida al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente con fines de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y quien se declaró presidente interino del país, por el “desacato de órdenes del 29 de enero de 2019”, en donde se le prohibía salir del país sin permiso previo. Al ser consultado por la prensa sobre esta medida, Guaidó dijo: “recordemos, esto es persecución, es dictadura… significa asesinatos políticos, persecución, presos, secuestrados, persecución a la prensa, pero nada de eso significa más que la libertad de nuestro país”.

2. Segunda mujer acusa a Joe Biden de tocarla sin permiso

Una segunda mujer dijo en una entrevista con un periódico de Connecticut que el exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden la tocó de manera inapropiada. Amy Lappos le dijo al Hartford Courant el lunes que Biden la sujetó para que frotaran sus narices en un evento para recaudar fondos en 2009 en Greenwich, Connecticut. Biden era vicepresidente de Barack Obama en ese momento. “No fue sexual, pero él me agarró por la cabeza”, dijo Lappos, quien era entonces ayudante del representante de EE.UU. Jim Himes. “Puso su mano alrededor de mi cuello y me jaló para frotar la nariz conmigo. Cuando me estaba jalando, pensé que me iba a besar en la boca”. CNN ha contactado a Lappos para obtener más comentarios. “En mis muchos años en la campaña y en la vida pública, he ofrecido innumerables apretones de manos, abrazos, expresiones de afecto, apoyo y consuelo”, dijo Biden en un comunicado el domingo, remitido a CNN por un portavoz del exvicepresidente. Y continuó: “Ni una sola vez, nunca, creí que actué de manera inapropiada. Si se sugiere que lo hice, escucharé con respeto. Pero nunca fue mi intención”.

3. Se multiplican los casos de sarampión en EE.UU.

La semana pasada, en un esfuerzo por contener un brote de sarampión que comenzó en octubre, el condado de Rockland, en Nueva York, prohibió que personas no vacunadas menores de 18 años ingresen a lugares públicos. Hasta el viernes, el condado reportó 153 casos confirmados, aunque las autoridades estatales de salud notaron que no se habían reportado casos adicionales. Desde el 1 de enero hasta el 28 de marzo, se confirmaron 387 casos de sarampión en 15 estados de Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Este es el segundo mayor número de casos notificados en Estados Unidos desde que el sarampión se declaró eliminado en 2000. El mayor número de casos reportados desde la eliminación fue de 667 en 2014.

4. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo sobre el brexit?

El libre comercio y la libertad de movimiento serán restringidos, es decir, la gente no podrá vivir ni trabajar libremente en los países de la Unión Europea. Richard Quest, de CNN Business, explica en este informe qué otras cosas pueden suceder si el Reino Unido deja a la Unión Europea sin un acuerdo.

5. Proyecto Ser Humano contra la discriminación

CNN en Español lanzó este 1 de abril “Proyecto Ser Humano”, su campaña multiplataforma contra la discriminación, y el próximo domingo 7 de abril a las 8:00 p.m. (Miami), se extenderá la presentación a través de un programa especial conducido por Juan Carlos López, director político y presentador de los programas Directo USA y Choque de Opiniones, y María Alejandra Requena, presentadora de Panorama Mundial. En el programa especial participarán Mario Kreutzberger, un ícono de los medios internacionales, mejor conocido como “Don Francisco”; y Emilio Estefan, productor de música, televisión y cine de renombre mundial, quien ha sido fundamental en abrir el camino a artistas hispanos, entre otros.

A la hora del Café

El calentamiento de los océanos está matando a los delfines

Después de que una ola de calor golpeó las aguas de Australia Occidental en 2011, los científicos notaron que las temperaturas más cálidas de los océanos causaban menos nacimientos de delfines y disminuían la tasa de supervivencia del animal.

Una fuerte tormenta costera azotará esta semana el este de EE.UU.

Se espera que este sistema se irá intensificando desde la costa sureste de EE.UU. en su avance hacia el norte. Se pronostican lluvias intensas en gran parte del norte de la Florida, con un total previsto de precipitaciones de hasta 5,1 centímetros.

Burger King está haciendo pruebas para una Whopper vegetariana

La cadena de hamburguesas anunció este lunes que está probando las Impossible Whoppers, hechas con hamburguesas a base de vegetales de Impossible Foods.

Una hora de actividad podría ayudar a prevenir discapacidades, según investigación

Adultos que realizan al menos una hora de ejercicio, de moderado a vigoroso, cada semana, tienen más probabilidades de estar libres de discapacidades que aquellos que no cumplen con estas metas de ejercicio en cuatro años.

La NASA presenta los tres primeros diseños para hogares en Marte

El Desafío de Hábitat Impreso en 3D comenzó en 2015 y ha visto a equipos compitiendo para diseñar refugios adecuados para la Luna, Marte y, de manera optimista, lugares aún más lejanos.

La cifra del día

10

Te contamos 10 consejos para sobrevivir en medio de los apagones que padece Venezuela, según recomendaciones de expertos.

La cita del día

“El que construye muros se convierte en prisionero de los muros que construye”.

El papa Francisco criticó a los gobiernos que construyen muros para mantener alejados a los migrantes. Esto lo hizo el domingo en su regreso de una visita de dos días a Marruecos.

Y para terminar

Elon Musk dice que el rap a un gorila es “su mejor trabajo”

Este fin de semana, Elon Musk tuiteó una canción sobre un gorila llamado Harambe. La canción ya supera el medio millón de reproducciones en SoundCloud.