La venta anticipada de entradas para ver Avengers: Endgame es un caos

Nueva York (CNN Business) — Los Avengers no estaban preparados para Thanos y parece que algunos sitios de boletos en línea no estaban preparados para los Avengers.

MIRA: Póster de”Avengers: Endgame” es reeditado después de que los seguidores exigieran el nombre de Danai Gurira

La venta previa de boletos para “Avengers: Endgame”, la última película de Marvel Studios de Disney, que se estrena el 26 de abril, salió el martes por la mañana, lo que llevó a los fanáticos a acudir a sitios como Fandango y AMC para comprar sus boletos.

Pero aquellos que ingresaron a Fandango se encontraron en una cola virtual para algunas cadenas de teatro.

“Ahora estás en la fila de boletos”, se lee un gráfico en el sitio de Fandango.

El gráfico, que aparece después de que los consumidores intentan comprar boletos para ciertos de teatros, dice que los compradores de boletos serán llevados automáticamente al sitio cuando llegue su turno. El gráfico muestra un tiempo de espera estimado, que varía de persona a persona.

Fandango estaba lento, pero funcionaba, lo que permitió a los consumidores comprar boletos, aunque ya se agotaron muchas de las presentaciones para el fin de semana de estreno de la película.

“Endgame” estableció un récord de Fandango por la mayor cantidad de entradas en preventa en un día, superando a “Star Wars: The Force Awakens”. Rompió el récord en solo seis horas, informó el vendedor de boletos en línea el martes por la noche. Sin embargo, el sitio web de AMC y su aplicación de venta de boletos parecían estar caídos debido a la alta demanda.

MIRA: ;Avengers: Endgame estrena tráiler: ¿podrán los superhéroes salvar al universo?

Fandango no quiso hacer comentarios. AMC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero publicaron un tuit en el que dijeron que estaban trabajando para solucionar los problemas.

“Queremos que todos puedan tener sus boletos de Avengers: Endgame, pero parece que nos afectó Thanos”, escribieron. “Estamos trabajando para hacer que las cosas vuelvan a funcionar, y mientras tanto, ¡por favor, siga probando nuestro sitio web y nuestros sitios asociados!”

Atom Tickets preparó a sus servidores para la venta de boletos en línea, pero aún así no fue suficiente para manejar la demanda. Un portavoz de Atom dijo a CNN Business que “Endgame” ha vendido tres veces más boletos en su sitio en la primera hora de preventa que “Avengers: Infinity War” el año pasado.

“Endgame” es la secuela de “Infinity War”, que rompió récords de taquilla cuando se estrenó en abril pasado.

“Infinity War” logró un récord de 640 millones de dólares para su primer fin de semana en todo el mundo. Logró en total 2.000 millones de dólares en todo el mundo.

Los teatros lanzaron múltiples horarios para “Endgame”, que tiene una duración de 3 horas y 2 minutos. El AMC 25 en el Times Square de la ciudad de Nueva York tiene 41 horarios en el día de estreno. Eso incluye horarios de presentación a las 3:30 am, 4:30 am y 5:30 am.