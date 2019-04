Panel de la Cámara de Representantes autoriza una citación para conocer el informe de Mueller, pero Trump se aleja de los llamados a que se publique

(CNN) — La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una citación para obtener el informe confidencial completo del fiscal especial Robert Mueller, enviando una advertencia al secretario de Justicia, William Barr, para que no redactara el informe de Mueller y preparó el escenario para un enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno Trump.

La votación del miércoles, que se dividió en líneas partidarias, se produce el día después de la fecha límite del 2 de abril, que los demócratas de la Cámara le dieron a Barr para que presentara el informe completo de Mueller al Congreso. El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, ahora tiene la capacidad de emitir una citación para el informe no redactado de Mueller, así como la evidencia subyacente recopilada durante la investigación de 22 meses que se le hizo al equipo de Trump.

Nadler dice que no emitirá la citación de inmediato, pero la acción del miércoles intensifica la lucha por la investigación de Mueller entre los demócratas de la Cámara de Representantes y Trump, quien recientemente rechazó llamados anteriores para que se publicara el informe.

“Vamos a trabajar con el secretario de Justicia por un corto período de tiempo y esperamos que nos revele el informe completo de Mueller y todos los materiales subyacentes, y acudiremos a los tribunales para obtener permiso para tener este material”, les dijo Nadler a los reporteros este miércoles después de que se venciera el plazo. “Pero si eso no funciona, en muy poco tiempo, emitiremos las citaciones”.

Barr ha dicho que está trabajando con Mueller para lanzar una versión redactada del informe, que tiene en total unas 400 páginas, y planea lanzarlo públicamente a mediados de abril. Pero los demócratas han dicho que un informe redactado no es aceptable.

Nadler dijo el miércoles que no negociaría con Barr sobre lo que se le entregaría al Congreso. Reconoció que era necesario redactar públicamente algún material, pero argumentó que el Congreso debería poder ver todo.

“La comisión tiene derecho y debe ver todo el material y emitir juicios sobre lo que puede ser redactado por nosotros mismos”, dijo Nadler.

Además de la citación del informe Mueller, la comisión planea votar para autorizar cinco citaciones para los exfuncionarios de la Casa Blanca, Steve Bannon, Reince Priebus, Hope Hicks, Donald McGahn y Annie Donaldson, relacionados con la obtención de documentos en la investigación del panel, por una posible obstrucción de la justicia.

La Comisión no planea emitir las citaciones el miércoles, pero ahora que están autorizadas, Nadler puede emitirlas en cualquier momento, según un asesor de la comisión demócrata. Los demócratas quieren mostrar a los tribunales que estaban siendo razonables al darle tiempo al Departamento de Justicia para que respondiera, dijo el asesor, si el problema finalmente se reduce a una pelea judicial.

Nadler dijo el miércoles que estaba dispuesto a ir a la corte para obtener el material si Barr no cambiaba de opinión sobre lo que entregó al Congreso.

“Le daré tiempo para que cambie de opinión. Pero si no podemos llegar a un acuerdo, no tendremos más remedio que emitir citaciones para este material”, dijo Nadler en el recargo de la citación el miércoles. “Y si el Departamento aún se niega, debería ser el juez, no el presidente o su representante político, el que decida si es apropiado o no que el comité revise el registro completo”.

El representante Doug Collins de Georgia, el principal republicano en el comité, acusó a Nadler de votar sobre citaciones preventivas para generar titulares, llamándolo “teatro político”. Collins dijo que Nadler le estaba pidiendo a Barr que proporcionara información que va en contra de la ley.

“Se le prohíbe expresamente que proporcione materiales de un jurado investigador del departamento (con) excepciones muy limitadas. El Congreso no es una de las excepciones y el presidente lo sabe”, dijo Collins. “El secretario de Justicia, aunque ha sido difamado repetidamente, está haciendo exactamente lo que dice el reglamento. Y por eso, felicitaciones, señor secretario de Justicia, recibirá una citación”.

Trump no está tan entusiasmado con la publicación del informe

Poco después de que Mueller concluyera su informe, Trump les dijo a los periodistas en la Oficina Oval que “no me molestaría en absoluto” si el informe se hiciera público. Pero desde entonces ha tenido menos entusiasmo por la publicación del informe del que alguna vez dijo erróneamente que lo había “exonerado totalmente”. Trump sigue sosteniendo que es decisión de Barr publicar el informe.

“No hay una cantidad de testimonios o documentos que puedan satisfacer a Jerry Nadler o al astuto Adam Schiff”, escribió Trump el martes por la mañana. “¡Ahora es el momento de centrarse exclusivamente en dirigir adecuadamente nuestro gran país!”.

Y como los demócratas han exigido el informe completo de Mueller a Barr, Nadler y Schiff, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, se han convertido cada vez más en blanco de los ataques de Trump en Twitter y en público. El martes, Trump acusó a Nadler de oponerse a la publicación en 1998 del informe de Ken Starr después de la investigación del expresidente Bill Clinton.

“Así que Jerry Nadler pensó que el concepto de entregar el Informe Starr era absolutamente algo que nunca haría. Pero cuando se trata del Informe Mueller, que es diferente de nuestro lado, eso es algo que debería hacer. Es hipocresía y es una desgracia”, dijo Trump el martes en una reunión de la Oficina Oval con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Nadler respondió diciendo que Trump estaba equivocado porque sus comentarios se produjeron después de que el informe de Starr ya había sido publicado, y cuando el Congreso debatía si también debía hacer pública la evidencia de Starr.

“En 1998, el debate no fue sobre el Congreso recibiendo pruebas. El Congreso ya había recibido el informe completo de 445 páginas y 17 cajas de documentos adicionales, incluido el material del jurado investigador”, dijo Nadler. “Se nos debe esa misma oportunidad hoy”.

Material de jurado investigador e información clasificada

El miércoles, los republicanos acusaron a los demócratas de ignorar las regulaciones que establece el consejo especial en el que trabajaba Mueller, en un intento de obtener información que sea clasificada o material del jurado investigador que esté protegido por la ley.

“El secretario de Justicia ha prometido brindar la mayor transparencia posible, pero me temo que eso nunca será lo suficientemente bueno para algunos de los que están aquí”, dijo el representante John Ratcliffe, republicano de Texas.

Ratcliffe sugirió que el comité debería citar a Mueller en lugar de citar al Departamento de Justicia para averiguar si él cree que el informe debería ser publicado .

“Dejen que Bob Mueller venga, y pidamos a Bob Mueller que venga y si cree o no que el informe que creó debe ser divulgado sin consideraciones de redacciones para información de seguridad nacional clasificada, o sin censura para publicar información para un jurado investigador u otra información relacionada con las investigaciones en curso”, dijo.

Nadler argumentó que el Congreso tiene el deber constitucional de responsabilizar al presidente. Señaló los esfuerzos anteriores de la Comisión Judicial para obtener documentos durante las investigaciones de los expresidentes Richard Nixon y Bill Clinton, así como el esfuerzo liderado por los republicanos en el último Congreso para obtener documentos relacionados con la investigación de Hillary Clinton y el inicio de la investigación Trump-Rusia.

“La Constitución responsabiliza al Congreso de hacer responsable al presidente por presunta mala conducta oficial”, dijo Nadler. “Ese trabajo nos obliga a evaluar la evidencia por nosotros mismos, no el resumen del secretario de Justicia, no una sinopsis sustancialmente censurada, sino el informe completo y la evidencia subyacente”.

El representante republicano Ken Buck de Colorado propuso una enmienda para limitar el material del jurado investigador que podría obtenerse en virtud de la citación, pero los demócratas derrotaron el esfuerzo en una votación de la línea del partido.

“Por mucho que los demócratas odien al presidente, espero que amen más a Estados Unidos”, dijo Buck. “Si el amor supera al odio, deberíamos esperar el tiempo para que (el secretario de Justicia) redacte información clasificada antes de proporcionarnos un informe que pueda compartirse con el público”.

Nadler también autorizó citaciones para los funcionarios de la Casa Blanca

Además de la citación para el informe y las pruebas de Mueller, el comité votó el miércoles para autorizar citaciones a cinco exfuncionarios de la Casa Blanca.

Las citaciones fueron las primeras en las que Nadler avanzó desde que envió cartas el mes pasado a 81 personas y entidades que iniciaron una investigación generalizada sobre la posible obstrucción de la justicia, la corrupción y el abuso de poder.

Nadler dijo que las citaciones se emitirían porque los cinco exfuncionarios de la Casa Blanca podrían haber recibido documentos durante la preparación para sus entrevistas con el fiscal especial que los demócratas creen que no están protegidos por privilegio ejecutivo.

“También creemos que estas personas pueden haber entregado esta información a sus abogados privados”, dijo Nadler. “Bajo la ley federal, el presidente Trump renunció a sus reclamos de privilegio ejecutivo una vez que esta información fue transmitida a un abogado externo”.

Pero Collins criticó al Nadler por preparar citaciones para individuos que han estado cooperando con la comisión, y solicitando documentos de ellos que estaban bajo control de la Casa Blanca. En dos casos, dijo, los funcionarios ya entregaron documentos, y los otros tres indicaron que estaban dispuestos a cooperar.

“El presidente (de la comisión) está recompensando su cooperación al anunciar sus citaciones antes de notificar a sus abogados”, dijo Collins.