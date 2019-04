5 cosas que debes saber este 4 de abril: Panorama oscuro en Venezuela y la FDA investiga informes de convulsiones después de usar vapeadores

Más de 300 personas fueron capturadas en Colombia en una operación nacional contra organizaciones que vendían estupefacientes en los alrededores de colegios y universidades del país. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una citación para obtener el informe confidencial completo del fiscal especial Robert Mueller. La FDA investiga informes de convulsiones después de usar vapeadores. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Panorama oscuro en Venezuela

El gobierno del asediado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció esta semana un racionamiento por 30 días a partir del 1 de abril y dijo que el plan “tendrá especial énfasis en no afectar la energía necesaria para garantizar el suministro del agua potable”. Como ya se vio en el apagón de marzo, ante la falta de agua los residentes de Caracas han acudido a todas las fuentes posibles para surtirse del líquido. Muchos van a los riachuelos del cerro El Ávila en busca de agua para sus necesidades básicas. La falta de hielo para mantener los alimentos en medio del desabastecimiento, las protestas y otras situaciones –que te explicamos aquí– ensombrecen el panorama para los venezolanos.

2. Autorizan citación para ver el informe de Mueller completo

La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una citación para obtener el informe confidencial completo del fiscal especial Robert Mueller, enviando una advertencia al secretario de Justicia, William Barr, para que no edite el informe de Mueller y preparó el escenario para un enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno de Trump. Además de la citación por el informe Mueller, la comisión planea votar para autorizar cinco citaciones para los exfuncionarios de la Casa Blanca, Steve Bannon, Reince Priebus, Hope Hicks, Donald McGahn y Annie Donaldson, relacionados con la obtención de documentos en la investigación del panel, por una posible obstrucción de la justicia. Poco después de que Mueller concluyera su informe, Trump le dijo a los periodistas en la Oficina Oval que “no me molestaría en absoluto” si el informe se hiciera público. Pero desde entonces ha tenido menos entusiasmo por la publicación del documento del que alguna vez dijo erróneamente que lo había “exonerado totalmente”. Trump sigue sosteniendo que es decisión de Barr publicar el informe. “No hay una cantidad de testimonios o documentos que pueda satisfacer a Jerry Nadler o al astuto Adam Schiff”, escribió Trump este martes por la mañana. “¡Ahora es el momento de centrarse exclusivamente en dirigir adecuadamente nuestro gran país!”.

3. ¿Narcohamburguesas?

Más de 300 personas fueron capturadas en al menos seis departamentos de Colombia en una operación nacional contra organizaciones que vendían estupefacientes en los alrededores de colegios y universidades. La Fiscalía descubrió varios métodos mediante los cuales los miembros de la organización criminal distribuían la droga: algunos se contactaban con sus clientes por grupos de WhatsApp, otros vendían en establecimientos comerciales camuflando los estupefacientes como productos legales y hasta había entregas a domicilio. En la ciudad de Soledad, en el Atlántico, en el norte del país, se capturaron cuatro personas por presuntamente participar en una organización que camuflaba la cocaína “entre las cajas utilizadas para empacar hamburguesas”.

4. La FDA investiga informes de convulsiones después de usar vapeadores

Después de recibir varios informes de convulsiones tras usar vapeadores o cigarrillos electrónicos la Dirección de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) alerta al público sobre un nuevo riesgo potencial y pide a las personas que si conocen casos así los reporten para que el organismo los pueda conocer. La FDA ha identificado 35 de estos casos de convulsiones, especialmente entre usuarios más jóvenes, entre 2010 y principios de 2019, según informó el miércoles en un comunicado. Se sabe que las convulsiones son un posible efecto secundario de la intoxicación por nicotina, añadió la FDA.

5. El odio se enseña

Cynthia Hudson, vicepresidenta senior y gerente general de CNN en Español y de Estrategia Hispana de CNN EE.UU., escribió “El odio se enseña”, un texto en el que cuenta cómo la discriminación ha afectado a su familia desde los tiempos de su abuela, la más pequeña de 4 hijos de una acomodada familia cubana, hasta a su hija mayor, que con sólo 6 años –cuenta Hudson en una bella anécdota del texto– defendió a una amiga de raza negra en un campamento de verano en Key Biscayne, Florida. “Cada día le doy gracias a la vida por haber nacido en este momento de la historia, en el que, como mujer, no hay puerta que no pueda tocar, ni idea con la cual no pueda soñar”, comenta Hudson. Puedes leer el texto completo en el especial de Proyecto Ser Humano.

A la hora del café

Caos en venta anticipada de entradas para Avengers: Endgame

Endgame estableció un récord de Fandango por la mayor cantidad de entradas en preventa en un día, superando a Star Wars: The Force Awakens. Rompió el récord en sólo seis horas. Sin embargo, el sitio web de AMC y su aplicación de venta de boletos parecían estar caídos debido a la alta demanda.

Lauren London, novia de Nipsey Hussle, rompe su silencio sobre la muerte del rapero

“Estoy completamente perdida. Perdí a mi mejor amigo, mi santuario, mi protector, mi alma”, escribió en una publicación de Instagram.

¿Quieres pasar una noche en el Louvre? Ahora es posible… y gratis

Entra a airbnb.com/louvre antes del 12 de abril de 2019 y responde a la pregunta “¿Por qué serías él o la invitada perfectos de la Mona Lisa?”. Se seleccionará un ganador o ganadora que podrá llevar a una persona más. La fiesta de pijamas se llevará a cabo el 30 de abril.

A este ladrón le fallan las manos para llevarse todo el botín

Un ladrón que intentaba robar joyas de un centro comercial en Australia fue registrado en cámara mientras parte del botín se le escapaba de las manos.

Usain Bolt viajó a Lima y corrió contra un mototaxi

El corredor jamaiquino Usain Bolt está de visita en Lima, Perú. El múltiple medallista olímpico participó de una campaña promocional corriendo contra un mototaxi en el malecón de Cisneros.

Un hombre fue el único pasajero en un Boeing 737 a Italia

Un ciudadano lituano que volaba de Vilna a Bergamo para un viaje de esquí el 16 de marzo, se sorprendió cuando descubrió que tenía todo el Boeing 737-800 para él solo. ¿Por qué ocurrió esto?

Cifra

8.000 metros cúbicos de agua

Este es el volumen de la piscina más profunda del mundo, que están construyendo en Polonia.

Cita

“Estaré más atento a respetar el espacio personal en el futuro”.

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden en un video en Twitter que se produce tras las acusaciones de que Biden hizo que las mujeres se sintieran incómodas en sus encuentros.

Y para terminar

Una escuela hizo una gran celebración para un conserje de 80 años

Cerca de 750 estudiantes, personal y maestros de una escuela primaria en el estado de Georgia le realizaron una gran celebración al conserje del colegio, Haze Mabry, por su cumpleaños número 80.