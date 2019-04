Alejandro Sanz suspende promoción de #ElDisco por neumonía

(CNN Español) – El cantante español Alejandro Sanz dijo a través de sus redes sociales que tuvo que suspender todas las actividades promocionales y de prensa relacionadas a su nueva producción, #ElDisco, debido a una neumonía.

“Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco, los medios, mis fams me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado”, dijo Sanz en una publicación en su cuenta verificada de Instagram.

Sanz lanzará este viernes su décimo segundo álbum de estudio al que llama #ElDisco. En el mismo, cuenta con colaboraciones junto a Nicky Jam, Camila Cabello y Judith Neddermann.

Este ábum fue grabado en Miami entre marzo y octubre de 2018, según un comunicado de su disquera, Universal Music.

Sanz iniciará el 1 de junio en Sevilla #LaGira, el tour con el que llevará a #ElDisco a sus fanáticos.

En su natal España, tendrá cinco fechas antes de dirigirse a Estados Unidos, el primer país de América al que llevará su nueva producción.