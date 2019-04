Bernie Sanders dice que revelará su declaración de impuestos, pero no dice cuándo

(CNN) — El senador Bernie Sanders, aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, eludió el jueves las preguntas sobre cuándo publicará sus declaraciones de impuestos e insinuó que podría cumplir su promesa de hacer públicas sus declaraciones de impuestos de los últimos 10 años el 15 de abril.

Sin embargo, inmediatamente después de sugerirlo, Sanders pareció dar marcha atrás y no se comprometió a hacerlas públicas ese día.

“¿Sabe qué es el 15 de abril? Es Día de los Impuestos”, dijo Sanders a CNN en el Capitolio cuando se le preguntó si había algún problema para dar a conocer sus impuestos. “Entonces, creo que queremos asegurarnos de tenerlo todo junto y, como dije, se darán a conocer pronto”.

Cuando se le preguntó si eso significaba que no necesariamente emitiría sus declaraciones de impuestos el 15 de abril, Sanders respondió: “Eso es. Muchas gracias”.

Entonces un asistente se puso frente a CNN y dijo: “él respondió a su pregunta”. Luego recomendó a CNN que se continuara el tema con un portavoz de Sanders.

Ese intercambio siguió a una conferencia de prensa realizada el jueves por la mañana en la Cámara de Representantes tras la aprobación de una resolución sobre la guerra en Yemen. Cuando se le preguntó acerca de las declaraciones de impuestos en esa conferencia de prensa, Sanders se negó a responder.

“Hoy vamos a preocuparnos por los niños hambrientos en Yemen”, dijo, antes de salir de la habitación.

A pesar de que durante semanas se le ha preguntado acerca de las declaraciones fiscales, Sanders aún no las ha publicado y su campaña no ha explicado el proceso con mayor detalle, aun cuando Sanders ha dicho repetidamente que no hay nada revelador sobre sus finanzas.

Pero la presión para revelarlas va en aumento a medida que sus oponentes en las primarias demócratas comienzan a liberar sus propias declaraciones fiscales.

“Más temprano que tarde”, es lo que Sanders le dijo a Wolf Blitzer en un foro público de CNN en febrero, solo unos días después de que lanzara su candidatura para la nominación presidencial demócrata en 2020.

Durante la campaña presidencial de 2016, en la que Sanders no logró la nominación demócrata, el senador prometió que daría a conocer un informe más completo de sus impuestos si llegaba a ser el candidato.

Finalmente hizo públicos sus impuestos de 2014, lo que reveló que él y su esposa, Jane, ganaron un poco más de 200.000 dólares, casi todo por el salario de Sanders en el Senado, y pagaron alrededor de 28.000 dólares en impuestos federales. También recolectaron alrededor de 46.000 dólares en beneficios del Seguro Social. Jane Sanders informó que había obtenido 4.900 dólares como comisionada de la Comisión de Disposición de Desechos Radiactivos de Bajo Nivel de Texas.

Ryan Nobles y Gregory Krieg de CNN contribuyeron a este informe.