Biden bromea sobre el contacto físico en el primer discurso luego de la acusaciones de que incomodó a las mujeres

(CNN) — El ex vicepresidente Joe Biden bromeó dos veces acerca de tener permiso para tocar a las personas este viernes durante su primera aparición pública, ya que varias mujeres alegaron que las incomodó en los encuentros a lo largo de los años.



Biden habló en la Conferencia de Construcción de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos en Washington, DC. Antes de comenzar su discurso, dijo: “Sólo quiero que sepas. Tenía permiso para abrazar a Lonnie”. Se refería al presidente de IBEW, Lonnie Stephenson, que acababa de presentarle.

Biden volvió al tema con otra broma a la mitad de sus comentarios después de invitar a un grupo de niños al escenario, Biden puso su brazo alrededor de uno de los niños y dijo entre risas: “Por cierto, él me dio permiso para tocarlo”.

Hablando con los reporteros después de su discurso, Biden dijo que no era su intención “menospreciar la incomodidad de nadie”.

Biden abordó las acusaciones en un video publicado en Twitter el miércoles, pero sus comentarios el viernes marcan la primera vez que se hizo referencia al tema en público.

Cuando le preguntaron si esperaba que otras mujeres presentaran acusaciones de que las hacía sentir incómodas, Biden dijo a los reporteros que “no se sorprendería”, pero señaló que “cientos y cientos de personas que se comunican conmigo que no conozco y, ya sabes, dicen exactamente lo contrario”.

En el video del miércoles, Biden dijo que sería más considerado y respetuoso con respecto a sus interacciones con las personas en el futuro.

“Nunca pensé que la política fuera fría y antiséptica. Siempre pensé en conectar con la gente, como dije, con un apretón de manos, poniendo las manos en el hombro, un abrazo, y ahora, todo se trata de tomar selfies juntos. Ya sabes, las normas sociales han comenzado a cambiar, han cambiado, y los límites de la protección del espacio personal se han restablecido, y lo entiendo, lo entiendo”.

“Escucho lo que están diciendo, lo entiendo, y seré mucho más consciente, esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad, y lo cumpliré”, dijo.

La respuesta en video de Biden se produjo varios días después de que Lucy Flores, una ex legisladora de Nevada, escribió un ensayo que detalla un encuentro de 2014 durante el cual el ex vicepresidente la hizo sentir “incómoda, asquerosa y confusa” cuando él se acercó por detrás y le dio un beso en la espalda. de su cabeza. Varias mujeres desde entonces han presentado historias similares sobre Biden.

Flores respondió al video de Biden, escribiendo que estaba “contenta” de que él “reconoce que hizo que las mujeres se sintieran incómodas”, pero también señaló que no se ha disculpado por su comportamiento.

“Dado el trabajo que ha hecho en nombre de las mujeres, el vicepresidente Biden debe ser consciente de lo importante que es asumir la responsabilidad personal por el comportamiento inapropiado”, escribió Flores, “y aún así no se ha disculpado con las mujeres que hizo sentir incómodas”.

El viernes, cuando se le preguntó directamente si se disculparía, Biden dijo que no lamentaba sus intenciones.

“Lamento no haber entendido más”, dijo. “No lamento ninguna de mis intenciones. No lamento nada de lo que he hecho, nunca he sido irrespetuoso, intencionalmente, con un hombre o una mujer. Esa no es la reputación que tengo desde que estaba en la escuela secundaria, por el amor de Dios”.

Biden y su equipo están lidiando con las acusaciones de contacto no deseado mientras se preparan para hacer un anuncio sobre sus planes para 2020 este mes. Cuando se le preguntó cuándo iba a entrar en la carrera, Biden dijo que sus abogados le dijeron que debe tener cuidado con lo que dice porque no quiere “comenzar el reloj y cambiar mi estatus”.

“Estoy muy cerca de tomar la decisión”, dijo.

Cuando un reportero le preguntó cuál era el problema, Biden respondió: “Estamos poniendo todo junto, hombre. Poniendo todo junto”.

Arlette Saenz de CNN contribuyó a este informe.