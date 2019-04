Investigadores del equipo de Mueller expresan frustración por la carta de Barr

(CNN) — Varios investigadores del equipo de Robert Mueller expresaron su frustración ante personas ajenas al consejo especial por la forma en que el secretario de Justicia Bill Barr resumió los hallazgos de la investigación en su carta al Congreso, según fuentes cercanas a las conversaciones.

En particular, algunos investigadores consideraron que la carta no describía adecuadamente cómo la investigación de la obstrucción incluía información despectiva sobre las acciones del presidente Donald Trump, según una de las fuentes. La carta de Barr hacía referencia oblicuamente a la evidencia en ambos lados del problema, pero no la explicó más.

Además, ha habido frustración en el equipo de que el Departamento de Justicia haya contribuido a moldear la percepción pública del informe, pero el secretario de Justicia no puede abordar las discrepancias entre el resumen y los hallazgos reales, según otra fuente familiarizada con el tema.

Las preocupaciones fueron reportadas por primera vez en The New York Times y The Washington Post esta semana.

LEE: Panel de la Cámara de Representantes autoriza una citación para conocer el informe de Mueller, pero Trump se aleja de los llamados a que se publique

El equipo de Mueller escribió resúmenes de los hallazgos y esperaba que se usara más de ellos, dijo una de las fuentes.

Otra fuente con conocimiento de los resúmenes los describió como parte del informe confidencial que se está revisando para su publicación al Congreso y al público. Pero la fuente negó enérgicamente que se escribieran de una manera que permitiera su publicación inmediata, debido a la información confidencial que debía considerarse para las redacciones.

El Departamento de Justicia dijo este jueves en un comunicado que todas las páginas del informe estaban marcadas con información que no debería divulgarse públicamente y que Barr publicó su carta sobre los principales hallazgos de Mueller debido al “extraordinario interés público en el tema”. El comunicado decía que el entendimiento era que el informe en sí sería publicado después de la censura necesaria y que Barr escribió la carta “sin intentar resumir el informe”.

Pero las discrepancias reportadas están exacerbando las preocupaciones sobre el manejo de Barr del informe Mueller entre los demócratas de Capitol Hill. Este jueves por la tarde, el presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, exigió en una carta a Barr que el fiscal general publicara públicamente los resúmenes de Mueller “lo antes posible”, y solicitó las comunicaciones entre el abogado especial y el Departamento de Justicia sobre el informe.

“Creo que estas preguntas simplemente muestran una vez más por qué necesitamos el informe completo de Mueller… con todos los documentos subyacentes publicados”, dijo Nadler a CNN este jueves. “También respondería a la pregunta de por qué no se publicaron los resúmenes que supuestamente fueron preparados por el equipo de Mueller. Todas estas preguntas se responderían publicando el informe. Y sí, creo que es inevitable que Mueller vaya a declarar en algún momento, Pero lo primero que necesitamos es la publicación del informe y los documentos”, agregó.

Otra fuente familiarizada con las discusiones en el Departamento de Justicia antes de la conclusión del informe sugirió que lo que podría estar en discusión es la descripción de la evidencia de obstrucción que Mueller consideró pero que solo se mencionó brevemente en la carta de Barr, en lugar de un solo incidente alarmante sobre la obstrucción que no se haya divulgado. Barr, en su carta, incluyó que Mueller había encontrado evidencia en ambos lados al considerar la obstrucción, pero optó al final por no llegar a una conclusión. Barr también incluyó que gran parte de la evidencia sobre la obstrucción se conoce públicamente.

Si bien la investigación fue extensa, con unas 500 entrevistas, los investigadores de Mueller no pudieron hablar con algunas figuras clave, como el presidente y su hijo, Donald Trump Jr., quienes habrían tenido información sobre la reunión de Trump Tower en junio de 2016 y también sobre cómo se elaboró la declaración engañosa a la prensa sobre la reunión. Trump Jr. testificó ante varios comités del Congreso. Su abogado ha declinado hacer comentarios.

Un funcionario de la administración expresó cierta frustración con las demandas demócratas de ver la mayor cantidad posible del informe Mueller. El funcionario se quejó de que el informe no debe revelar información vergonzosa para el presidente si el fiscal especial no lo acusa de cometer ningún delito. Ese funcionario llamó a esa posibilidad “de mie**a”.

LEE: Demócratas autorizarán citación para conocer completamente el informe de Mueller sobre la trama rusa

Manu Raju, Pamela Brown y Jim Acosta, todos de CNN, contribuyeron a este informe.