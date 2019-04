Trump da marcha atrás en su amenaza a México: ‘No creo que alguna vez tengamos que cerrar la frontera’

Washington (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás en su amenaza de cerrar la frontera sur y dijo el jueves que ahora cree que su país “nunca tendrá que cerrar la frontera”.

El jueves temprano, Trump amenazó con imponer aranceles a los automóviles fabricados en México y cerrar la frontera sur en el plazo de un año si el país latinoamericano no impide que “grandes cantidades de drogas” ingresen a Estados Unidos.

“Les daremos un plazo de un año, y si las drogas no se detienen en gran medida, impondremos aranceles a México y sus productos, en particular, los autos … y si eso no detiene las drogas, cerramos la frontera”, dijo Trump a periodistas.

Pero el jueves por la noche, Trump había cambiado su posición nuevamente.

“No creo que alguna vez tengamos que cerrar la frontera porque la penalización de los aranceles para los automóviles que llegan a Estados Unidos desde México, de un 25%, será enorme”, dijo Trump.

Cuando se le preguntó si sus comentarios sugerían que los nuevos aranceles a los automóviles significan que la frontera sur permanecerá abierta durante al menos un año, Trump respondió: “No, no dije eso”.

“Comenzaríamos con los aranceles y veríamos qué sucede”, dijo Trump. “Ahora, tal vez para el final de esta conferencia de prensa o para mañana eso se detenga. Y si eso se detiene, haremos un gran acuerdo arancelario”.

La semana pasada, Trump había dicho que le daría a México una semana para aumentar las detenciones de los migrantes centroamericanos que viajan hacia Estados Unidos, y, como consecuencia, amenazó con el cierre de la frontera. En los últimos días, el presidente también dirigió la carga contra los demócratas a los que exigió trabajar en leyes de inmigración o enfrentar el cierre de la frontera.

“Están pasando muchas cosas buenas con México. México entiende que vamos a cerrar la frontera o voy a imponer aranceles a los autos. Uno u otro, probablemente empezando con loas aranceles. Eso será un un incentivo muy poderoso porque México tiene las leyes de inmigración más fuertes en todo el mundo”, dijo Trump el jueves, durante la reunión inaugural del Consejo de Oportunidad y Revitalización de la Casa Blanca.

Trump agregó que cree que México, en los últimos días, ha avanzado en la “captura de personas y el llevarlas de regreso a sus países desde la frontera sur”.

Pero dijo que, en general, sigue insatisfecho.

“Si las drogas no se detienen — México puede detenerlas si lo desean– vamos a imponer aranceles a los autos”, dijo el presidente. “Y si eso no funciona, vamos a cerrar la frontera”.