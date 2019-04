Alexandria Ocasio-Cortez responde a la afirmación de que usó ‘acento sureño’ ante una multitud negra

(CNN) — La representante Alexandria Ocasio-Cortez viene defendiéndose contra las acusaciones de que usó un “acento sureño” durante un discurso este viernes ante una audiencia mayoritariamente negra.

La demócrata por Nueva York también respondió a los ataques del presidente Donald Trump en su contra en la Cena del Congreso Nacional Republicano, donde minimizó a Ocasio-Cortez al llamarla “joven camarera” al criticar el New Deal Verde.

“Estoy orgullosa de ser camarera, no hay nada de malo en eso”, le dijo a la multitud en la Convención de la Red de Acción Nacional de Al Sharpton en Nueva York. “No hay nada de malo en trabajar en el comercio minorista, doblar la ropa para que otras personas la compren. No hay nada de malo en preparar la comida que comerán sus vecinos. No hay nada de malo en manejar los autobuses que llevan a su familia al trabajo. No hay nada de malo en ser una persona trabajadora en Estados Unidos de América, y todo es digno en ello”.

LEE: Ocasio-Cortez dice que el grito de ‘AOC apesta’ muestra que Trump necesita una mujer para ‘vilipendiar’

El medio de comunicación conservador The Washington Examiner publicó un artículo con el titular: “Ocasio-Cortez adopta el acento sureño para hablar con el público negro”.

“La gente que habla sobre mi voz puede detenerse”, dijo Ocasio-Cortez en Twitter la noche del viernes.

Agregó: “Cualquier niño que creció en una cultura lingüística distinta y tuvo que aprender a navegar distintos ambientes en la escuela / trabajo sabe lo que pasa. Con mi español pasa lo mismo”.

“Tanto como la derecha quiere distorsionar y desviar, soy del Bronx. Actúo y hablo así, *especialmente* cuando estoy enojada y especialmente cuando estoy en casa”, dijo Ocasio-Cortez en un tuit. “Es tan doloroso ver cómo cada aspecto de mi vida es usado como un arma contra mí y a la vez se presenta como falsa al mismo tiempo”.