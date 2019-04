AMLO dice que difundirá la carta que le envío al rey de España en la que le pedía disculparse por “agravios” durante la conquista

(CNN Español) — En su conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tiene pensado difundir el texto completo de la carta que envió al rey de España, Felipe VI, exigiendo que pida disculpas por “agravios” durante la conquista.



“Estoy esperando nada más el momento porque voy a dar a conocer las cartas, porque eso se tiene que aclarar bien. Hubo ahí una filtración indebida, no adecuada, no correcta, no solo del periódico sino de los que filtraron el documento, el borrador, entonces eso me permite que yo dé a conocer en su momento el texto completo de la carta que envié al rey de España”, dijo el mandatario.

MIRA: AMLO envía carta a Gobierno español y al papa Francisco para que pidan perdón por abusos en la conquista

López Obrador causó polémica con su petición a España pero dijo que no está buscando confrontación con ningún gobierno, sino que pretende “hermanar a nuestros pueblos para actuar con humildad, no con prepotencia”, afirmó en marzo.

España respondió rechazando categóricamente la petición diciendo que lamentaba que se hubiera hecho pública la carta y que “la llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”.

“El Gobierno de España reitera su disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros dos países”, añadió la respuesta de España.

MIRA: Pedido de perdón de López Obrador a España es “oportunista” y “político” dicen historiadores

La polémica

En España y México el tema causó revuelo y dividió las opiniones. Ione Belarra, portavoz adjunta del partido Podemos, llamó a López Obrador el “digno presidente de México” y dijo que tenía razón en pedir excusas:

López Obrador es el digno Presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al Rey que pida perdón por los abusos en la "Conquista". Si Gobierna Podemos habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. — Ione Belarra (@ionebelarra) March 26, 2019

Por su parte, Pablo Casado, presidente del partido PP, calificó la petición de AMLO como “de una ignorancia escandalosa y una auténtica afrenta contra España y contra su historia”.

El escritor español Arturo Pérez Reverte se sumó a la polémica sobre la solicitud hecha por López Obrador a España con un duro mensaje en redes sociales.

“Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza”, escribió en Twitter Pérez Reverte junto con una noticia sobre la petición hecha por López Obrador al rey de España.

Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza.https://t.co/UWiFuKkbIP — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 25, 2019

Citlali Hernández, senadora por el partido Morena, de López Obrador, respondió a Pérez Reverte citando un antiguo tuit del escritor sobre la conquista. “Quizás la falta de vergüenza está de otro lado…”, tuiteó Hernández.

Quizás la falta de vergüenza está de otro lado… pic.twitter.com/AVk1CwsVix — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) March 26, 2019

Por su parte, la senadora de Morena Ifigenia Martínez, a quien la pregunta causó gracia, dijo que la “está viva la cicatriz, pero ya no tiene remedio”. “Ya nosotros superamos esa etapa y a mucho orgullo”

Bueno, yo me quedo con la reacción @IfigeniaMtz sobre la petición de disculpa que pidió @lopezobrador_ vía @Milenio pic.twitter.com/YuAJ4OvQIy — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) March 26, 2019

El historiador español Alberto G. Ibáñez, le dijo al diario El Confidencial que hay que ver bien de dónde provinieron los abusos en la conquista:

“Lo primero hay que ver al señor López Obrador. Mirar su cara y preguntarse si pertenece a algún pueblo indígena atacado por los españoles o si él pertenece a una familia de origen español causante de aquellos atropellos de los que él mismo nos está acusando. Si hay algún responsable de supuestos excesos serían los antecesores de los que se quedaron allí, es decir, los criollos, que son los que gobiernan actualmente en todos los países de Latinoamérica salvo en Bolivia. Paradójicamente, son los criollos los que acusan a España de algo que, de ser cierto, que no lo fue, sería responsabilidad de sus antepasados”.

Por su parte, el historiador mexicano Enrique Krauce calificó la petición de AMLO como un despropósito inoportuno.

“Me parece más inoportuno que este sea un mensaje similar al de Nicolás Maduro y al de Evo Morales. Ha hecho bien el gobierno español de contestar en los términos exactos y ponderados que lo ha hecho”, dijo Krauce a la radio española.

<h2><strong>¿Quién debe pedir perdón? </strong></h2>

Para estos expertos, el tema del “perdón” podría estar saliendo de proporción.

“Por ejemplo, México tiene un agravio fuerte con EE.UU., que en el sigo XIX se apropió casi de la mitad del territorio mexicano, y ya México estaba constituido. ¿Le pedirán a Trump que pida perdón?”, dice Mejía.

Nieto señala que la historia está llena de situaciones que podrían prestarse para pedir que se pida perdón.

“De alguna manera todo el mundo debería pedirle perdón a todo el mundo. Si se pone a pensar, los monumentos egipcios o los caballos de San Marcos que se robó Napoleón, o todos nuestro oro que está en el Museo de América, hay muchísimas situaciones así. Eso es de alguna manera algo que no se puede separar de esos encuentros de culturas”.

La Iglesia católica, el Movimiento Nacional Indígena y legisladores opinan sobre las disculpas que solicita AMLO