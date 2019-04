La destitución de Kirstjen Nielsen pone al descubierto la propia crisis migratoria de Trump

Washington (CNN) — La renuncia forzada de la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen no es solo la historia habitual de un gobierno atormentado por el caos y la corta vida útil de casi todos los que trabajan para un presidente imperioso y rencoroso.

Nielsen era difícilmente una moderada fuera de sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a su cuestión clave: la inmigración. Ella fue el rostro público de la política de tolerancia cero del gobierno que causó indignación generalizada después de que cientos de niños migrantes fueran separados de sus padres.

No obstante, ella está pagando el precio por una crisis exacerbada por la toma de decisiones del presidente en medio de un aumento importante en el número de inmigrantes que cruzan la frontera.

Su partida es una victoria para las voces conservadoras sobre la inmigración, como Stephen Miller, asesor de políticas de la Casa Blanca, que hace tiempo es escuchado por Trump y está presionando al presidente para que adopte una política fronteriza aún más dura.

Es un signo de un gobierno lleno de secretarios en funciones y obstaculizado por un exiguo banquillo de personal, estirado más allá de lo funcional por los impulsos de Trump y la tasa de cansancio de personal más prodigiosa de cualquier presidente de la era moderna.

La destitución de Nielsen encaja con un patrón de Trump que obliga a marcharse a los funcionarios que han rechazado sus instintos más radicales o no han podido llevarlos a cabo, o que se han ganado la ira por no estar dispuestos a asumir su desafío por la práctica de gobierno convencional. Entre ellos se encuentran el exsecretario de Estado Rex Tillerson, el ex secretario de Justicia Jeff Sessions, el ex asesor de seguridad nacional HR McMaster y el ex secretario de la Casa Blanca John Kelly.

Sin embargo, también hay una razón más fundamental para la salida de Nielsen que se acerca más al corazón del comportamiento y la estrategia política de Trump que la mayoría de las muchas salidas anteriores de su gobierno.

La salida de Nielsen es el indicio más claro de la imposibilidad de reconciliar los instintos ideológicos y emocionales de Trump sobre la inmigración — lo que lo ayudó a ser presidente– con las realidades legales, humanitarias e internacionales.

Nielsen “creía que la situación se estaba volviendo insostenible” y que Trump “estaba cada vez más alborotado por la crisis fronteriza y hacía peticiones irrazonables e incluso imposibles”, dijo el domingo un alto funcionario del gobierno a Jake Tapper de CNN.

Su partida es similar a la del ex secretario de Defensa James Mattis el año pasado, cuya autoridad fue destrozada por un repentino y aparentemente espontáneo anuncio de un retiro de Siria por parte del presidente, pero quien gradualmente se había ido alejando de su jefe.

En ambos casos, la complejidad de los problemas políticos serios, a menudo en situaciones de vida o muerte, chocó con los instintos políticos de un presidente que aborrece los detalles y prefiere gobernar desde el instinto, mientras ignora la experiencia convencional, incluso de los subordinados que de ninguna forma podrían ser considerados como moderados.

A medida que la crisis en la frontera de Estados Unidos y México empeoró, la tolerancia de Trump hacia Nielsen se terminó.

Y el presidente también podría haber estado buscando un chivo expiatorio.

La semana pasada, se vio obligado a suavizar una amenaza pública de cerrar la frontera sur después de que funcionarios, grupos empresariales y líderes políticos advirtieron sobre un posible desastre económico si seguía adelante.

Cubrió su vergüenza haciendo pedazos la inmigración, con algunos de los argumentos menos limitados sobre el tema que se hayan escuchado de un presidente de Estados Unidos, y que fueron mordaces incluso para los estándares del propio Trump.

“No podemos aceptarlos más. No podemos aceptarlos. Nuestro país está lleno … No podemos aceptarlos más, lo siento. Así que den la vuelta. Así son las cosas”, dijo Trump en un mensaje dirigido a solicitantes de asilo durante una visita a la frontera el viernes.

Un día después, Trump se burló de aquellos que huyen de la persecución en busca de una vida mejor en Estados Unidos, exhibiendo a los solicitantes de asilo como delincuentes y pandilleros, en lugar de las familias que Nielsen describió en una entrevista en CNN la semana pasada.

“Temo por mi vida”, dijo Trump burlonamente durante un discurso ante la Coalición Judía Republicana el sábado. “Estoy muy preocupado de que me acosen si me envían de vuelta a casa. ¡No, no, él será el que acose!”

“¡Asilo, oh, denle asilo! ¡Tiene miedo!”, dijo Trump.

Tensa reunión

La partida de Nielsen, confirmada en una tensa reunión en la Casa Blanca con Trump el domingo por la tarde, se produjo después de días de especulación y fue en retrospectiva una consecuencia lógica de la creciente frustración del presidente.

Había estado insatisfecho con Nielsen durante meses, aunque su relación parecía haber mejorado marginalmente durante el cierre del gobierno que se convirtió en otro revés político para Trump.

Las especulaciones sobre su estado se dispararon la semana pasada, después de que Trump repentinamente declarara que frenaría cientos de millones de dólares en ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala, acusándolos de enviar inmigrantes a la frontera de Estados Unidos.

El movimiento socavó por completo a Nielsen, quien apenas unos días antes firmó lo que su departamento llamó un “pacto histórico regional” para abordar la migración de indocumentados desde su origen.

Los expertos en inmigración dijeron que, en última instancia, el recorte de la ayuda empeoraría la situación, ya que agravaría la privación y la anarquía en Centroamérica, lo que es un factor clave para las solicitudes de inmigración y asilo.

La salida de Nielsen se produce mientras se avecinan más momentos críticos para el gobierno que probablemente pondrán a prueba el equilibrio de Trump en un momento en que ya está furioso por la situación fronteriza.

Cuando no estaba atacando la inmigración durante el fin de semana, estaba criticando al fiscal especial Robert Mueller y a los demócratas que exige que se divulgue todo su informe.

El secretario de Justicia William Barr, atrapado entre un presidente enojado y los demócratas en el Congreso después de descubrir que no había pruebas para apoyar la acusación de colusión electoral entre la campaña de Trump y Rusia, se ha comprometido a publicar una versión del informe a mediados de mes.

La Casa Blanca también está tratando de zafarse de un propio error sobre la política de atención médica después de enviar señales confusas respecto a si el presidente quería un nuevo plan para reemplazar el Obamacare antes o después de las elecciones de 2020.

Y esta semana, se espera que el gobierno aumente significativamente las tensiones con Irán al no ser cauteloso al designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista, un movimiento que algunos en el ejército y las comunidades de inteligencia temen que pueda exponer a represalias al personal de Estados Unidos en Medio Oriente.

Inmigración, la piedra angular de la campaña

Mientras busca manejar la crisis migratoria, el presidente tiene ahora la oportunidad de insertar un reemplazo con ideas afines en lo que, a raíz de la salida de Nielsen, parece ser un trabajo cada vez más imposible.

Trump ya ha señalado que hará de la inmigración una pieza central de su candidatura a la reelección en 2020 y tiene todos los incentivos políticos para ello, ya que sus esperanzas de un segundo mandato pasan por dar fuerza a su base de seguidores para que aumente la presión sobre el tema.

El nuevo secretario también enfrentará los mismos límites que Nielsen. Por mucho que Trump se enfurezca por las solicitudes de asilo, estas están codificadas en las leyes estadounidenses e internacionales que, en la práctica, él no puede ignorar.

Recientemente descubrió que su dramática solución preferida de simplemente cerrar la frontera causaría un enorme y veloz retroceso económico que en sí mismo podría perjudicar sus esperanzas de ganar un segundo mandato.

El presidente ya está llevando su poder al límite, y posiblemente más allá de eso, al intentar usar una declaración de emergencia nacional para redirigir el dinero ya asignado por el Congreso para otros proyectos al muro fronterizo que se encontraba en el centro simbólico de su campaña de 2016.

A pesar de todos sus acalorados discursos, a Trump le resulta difícil argumentar que su enfoque de línea dura con respecto a la inmigración realmente funciona.

Después de años de declive, la marea de solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera ha aumentado dramáticamente.

La Casa Blanca dijo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. realizó más de 100.000 acciones de cumplimiento de la ley en marzo, la mayor cantidad durante un mes en más de una década.

Dice que Trump ha reasignado a oficiales de aduanas a la frontera y les ha ordenado que devuelvan a México la mayor cantidad posible de inmigrantes para que esperen los procedimientos de inmigración en el lado sur de la frontera.

Pero, sin la intervención del Congreso, en última instancia, no habrá solución para el problema de la frontera y el exceso crónico en los sistemas de asilo y en los tribunales.

Nielsen hizo “todo lo que pudo para mejorar el problema”, dijo el domingo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a Geneva Sands de CNN.

“El peor lugar en el que puedes estar es aquel en el que es necesario que actúe el Congreso”, dijo el funcionario.

La Casa Blanca quiere que se endurezca la ley de asilo y el poder de detener a las familias que viajan con niños, una práctica que los demócratas han calificado de inhumana.

Trump nombró a Kevin McAleenan, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, como sustituto interino de Nielsen en el Departamento de Seguridad Nacional.

McAleenan no es visto como un ideólogo y fue funcionario durante el gobierno del expresidente Barack Obama, por lo que debe haber dudas considerables sobre cuánto tiempo estará en el cargo, aunque tiene menos vínculos problemáticos con el Congreso que los que tenía Nielsen.

Los intentos de alcanzar una solución política amplia en la frontera se han visto afectados por la decisión de Trump de utilizar la inmigración como un llamado a su base de electores y su adopción de una retórica que perjudica cualquier terreno político común.

Se ha retirado varias veces de acuerdos de inmigración con demócratas que podrían haber ayudado a mitigar la situación en la frontera, aparentemente porque temía una reacción violenta de sus más fervientes partidarios y porristas en los medios conservadores.

Los demócratas se quejan de que el llamado “maestro del arte” del acuerdo quiere ganar en todas sus prioridades de inmigración sin ofrecer nada a cambio, por ejemplo, respecto a un camino hacia el estatus legal para las personas traídas a los Estados Unidos ilegalmente y que están protegidas por el programa DACA.

También argumentan que su retórica es incompatible con los principios fundadores de una nación construida sobre la inmigración.

“Cuando incluso las voces más radicales en el gobierno no son lo suficientemente radicales para el presidente Trump, sabes que ha perdido completamente el contacto con el pueblo estadounidense”, dijo el domingo el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, respecto a la partida de Nielsen.

Sin embargo, si bien hay evidencia de que los comentarios de Trump sobre la inmigración perjudicaron a los republicanos en distritos claves y ayudaron a los demócratas a ganar la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias, la advertencia de Trump de que Estados Unidos está siendo atacada por caravanas de inmigrantes es ampliamente respaldada por sus seguidores.

Es por eso que, en última instancia, incluso Nielsen, quien fue cuestionada por la izquierda sobre la política de separaciones familiares e intentó moldear los instintos del presidente en una política viable, siempre pareció estar condenada.

Trump ha demostrado que siempre se aliará con los temas y los votantes que impulsaron su ascenso político, incluso ante obstáculos políticos y prácticos insuperables.

Jim Acosta, Geneva Sands, Jeff Zeleny, Kaitlan Collins, Jeremy Diamond y Jake Tapper de CNN colaboraron en este artículo.