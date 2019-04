4 conclusiones clave del testimonio de William Barr sobre el informe Mueller

(CNN) — Por primera vez desde el final de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, el secretario de Justicia, William Barr, debió responder preguntas en el Capitolio sobre su manejo de los hallazgos de Mueller, cuándo planea publicar el informe y cómo manejará la cuestión de la información censurada.

Barr estuvo reacio a proporcionar muchos detalles más allá de decir que el Departamento de Justicia planeaba publicar el informe editado la próxima semana. Pero al no responder algunas de las preguntas más agudas formuladas por los demócratas de la Cámara de Representantes, Barr reveló cierta información importante que nos permite comprender, no sólo el informe de Mueller, sino su manejo del mismo.

A continuación, los puntos clave del testimonio de Barr.

Barr no dijo si la Casa Blanca ha visto o verá el informe antes de su divulgación

Barr se negó repetidamente a responder una pregunta directa sobre si la Casa Blanca ha visto o verá el informe completo de Mueller antes de su publicación. Eso es un cambio de la declaración anterior de Barr de hace apenas 11 días, cuando dijo en una carta enviada a los presidentes de las comisiones judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado. “Aunque el presidente tendría el derecho de hacer valer el privilegio sobre ciertas partes del informe”, escribió Barr en esa carta, “ha declarado públicamente que tiene la intención de dejarlo a mi discreción y, por lo tanto, no hay planes de presentar el informe a la Casa Blanca para una revisión de privilegios”.

Para el 29 de marzo, no había “planes para presentar el informe a la Casa Blanca para una revisión de privilegios”. Pero a partir de hoy, Barr no ha respondido si la Casa Blanca ha visto o verá el informe antes de su publicación. Lo que sugiere, al menos para mí, que la Casa Blanca ha visto o podrá ver el informe antes de su publicación.

Barr reconoció más tarde que avisó al abogado de la Casa Blanca antes de que saliera su carta el 24 de marzo. Dijo que tal vez les habían leído la carta, pero no recibieron una copia impresa de la misma.

MIRA: Investigadores del equipo de Mueller expresan frustración por la carta de Barr

El Congreso no verá la versión sin censura del informe

“No pretendo en esta etapa enviar el informe completo sin censura a la comisión”, dijo Barr en respuesta a las preguntas del representante republicano por Georgia Tom Graves sobre si filtrar el informe sin censura por parte de un miembro del Congreso sería un crimen. Barr también dijo, en respuesta a las preguntas de la representante demócrata por Nueva York Nita Lowey, que la versión editada del informe de Mueller que el Congreso vería sería la misma que verá el público. La única posible excepción que dejó abierta: si los presidentes de las comisiones judiciales del Senado y la Cámara de Representantes quisieran ver el informe completo, Barr parece sugerir que estaría dispuesto a hablar con ellos sobre eso.

Barr no dijo que Trump está equivocado acerca de la obstrucción

Lowey le hizo a Barr una pregunta muy simple: ¿quién tiene razón, el presidente —quien dice que fue totalmente exonerado de colusión y obstrucción— o Mueller, a quien Barr citó directamente en su carta de resumen, diciendo “si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, ¿tampoco lo exonera?”?. Barr no respondió, insistiendo en que ha dicho todo lo que planeaba decir sobre el informe hasta que salga a la luz. Lo que significa que Barr no quiso decir que el presidente está equivocado (que lo está, al menos en lo que respecta a la obstrucción) en un entorno público.

Barr tuvo una ventaja en el informe de Mueller

Uno de los principales focos de los demócratas de la Cámara de Representantes en la comisión fue cómo Barr tomó un informe de más de 300 páginas realizado durante un período de 22 meses y condensó sus conclusiones en una carta de cuatro páginas resumiendo su conclusión final en menos de 72 horas. Barr arrojó algo de luz sobre el “cómo” detrás de esa lectura rápida. Dijo que tenía “algunos indicios sobre algunos de los pensamientos del fiscal especial” debido a la información pública sobre acusaciones, etc., presentada por Mueller. Y, dijo Barr, que él y el vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, se reunieron con el equipo de fiscales especiales el 5 de marzo, donde se les informó sobre las conclusiones básicas del informe.