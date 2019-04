Nancy Pelosi troleó Alexandria Ocasio-Cortez… otra vez

(CNN) — Nancy Pelosi no llegó a donde está sin aprender a trolear de la mejor manera. Y en una entrevista con la cadena USA Today publicada el lunes, la presidenta de la Cámara de Representantes volvió a fijar su mirada en la novata más popular (o impopular) de la Cámara: Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), demócrata de Nueva York.

Cuando se le consultó sobre las dificultades de gobernar una asamblea partidista en la Cámara de Representantes que está siendo cuestionada constantemente por AOC y otros como ella —como los liberales elegidos en los últimos ciclos que son profundamente escépticos acerca del establecimiento del partido— Pelosi dijo: “Aunque haya personas que tienen un gran número de seguidores en Twitter, lo importante es que tenemos un gran número de votos en la Cámara”.

Ahora, Pelosi no mencionó Ocasio-Cortez por su nombre. Pero tendrías que ser un verdadero tonto para no entender sobre quién estaba hablando. Ocasio-Cortez tiene 3,9 millones de seguidores en Twitter, sin duda la mayor cantidad que cualquier miembro de la Cámara, incluida Pelosi que tiene 2,4 millones de seguidores. AOC es una usuaria activa en Twitter: a menudo emplea el sitio de redes sociales para expresar lo que ella cree que es injusto dentro del Partido Demócrata o para rechazar las historias de los medios sobre ella.

La referencia poco sutil de Pelosi sobre AOC tampoco es un evento aislado. En febrero, se le preguntó sobre el “New Green Deal”, una propuesta legislativa de gran alcance con la que Ocasio-Cortez se ha alineado estrechamente con el objetivo de abordar los desafíos del cambio climático. “Será una de varias o quizás muchas sugerencias que recibamos. El sueño verde, o como sea que lo llamen, nadie sabe qué es, pero están a favor, ¿no?”.

Si piensas que los comentarios de Pelosi sobre AOC son accidentales y no tienen la intención de enviarle un mensaje claro a la joven representante, no sabes mucho sobre Pelosi. ¿Qué mensaje está enviando?

Este: mira, he sido una liberal liberal durante más tiempo del que has estado en la Tierra. Pero no todos los demócratas de la Cámara representan distritos como lo hacemos nosotros. Y debemos entender que están gobernados por un conjunto diferente de realidades políticas. Lo más importante que hacemos no es anotar puntos ideológicos. Aprobamos una ley como una comisión unida: para mostrar a todos los estadounidenses que estamos haciendo el trabajo, no solo jugando partidos partidistas.

Los comentarios de Pelosi se producen en medio de un enfrentamiento más amplio entre el establecimiento del partido y el ala liberal recientemente energizada. La vanguardia de esa lucha es una decisión del Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC por sus siglas en inglés), el brazo de la campaña del partido, para prohibir la concesión de cualquier negocio (también conocido como dinero) a los consultores que trabajan para los candidatos que son los principales titulares de cargos. El objetivo es simple: la amenaza de perder negocios mantendrá a los consultores principales lejos de los contendientes primarios. Eso, en teoría, significará menos retadores primarios. Los demócratas del establecimiento —encabezados por la Representante de la DCCC, Cheri Bustos— creen que es algo muy bueno.

AOC, quién expuso ella misma una reclamación correspondiente a su asiento, protestó por esta medida en Twitter. Ella dijo que esa política es “extremadamente divisiva y dañina para el partido” y les recomendó a los donantes de pocos dólares que “detuvieran” sus contribuciones al DCCC y, en cambio, se centren en donarles a los asuntos en los asientos que podrían cambiar de opinión.

Esta división dentro del grupo demócrata de la Cámara de Representantes es, de alguna manera, el resultado natural de ganar la mayoría. Cuantos más asientos controles, más probable es que tengas personas de todo el espectro ideológico, cada uno de los cuales quiere que su camino sea el camino.

Esto también es parte de una lucha aún más amplia dentro del Partido Demócrata en este momento cuando los activistas y los candidatos navegan en un panorama post-Obama y post-Clinton. A nivel presidencial, tienen a Joe Biden, el exvicepresidente como figura del establecimiento, mientras que Bernie Sanders, y otros candidatos, ofrecen una perspectiva más liberal y externa.

Pelosi, por su parte, es prosaica cuando se trata de las realidades políticas que enfrenta el partido, y los desafíos de los liberales para mover el centro de gravedad más hacia la izquierda. “Como le digo a mi propio distrito, ‘Salgan y elijan a 218 personas, al igual que en San Francisco, entonces podremos hablar'”, le dijo a USA Today.