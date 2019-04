5 cosas que debes saber este 11 de abril: Detienen a Julian Assange y el oscuro panorama económico en Venezuela, según el FMI

Además: ¿por qué no se había podido captar un agujero negro hasta ahora? Un nuevo condón exige consentimiento al requerir cuatro manos para abrir el paquete. Finalmente, te contamos por qué comer patas de cerdo y estómago de vaca podría ayudar a salvar el planeta. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Detienen a Julian Assange

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue arrestado en la embajada de Ecuador en Londres, anunció la policía británica este jueves. La Policía Metropolitana dijo que sus agentes entraron a la embajada, donde Assange ha vivido los últimos siete años, para detenerlo por “no entregarse ante el tribunal” por una orden emitida en 2012. Assange ha permanecido en la embajada desde ese año, cuando se le otorgó asilo como parte de un intento de evitar su extradición a Suecia, donde enfrentaba denuncias de agresión sexual. La investigación en Suecia ya ha sido retirada, pero Assange temía ser extraditado a Estados Unidos debido a su trabajo con WikiLeaks, por lo que permaneció en la embajada. Él, ha negado repetidamente cualquier delito. La policía dijo que pudo entrar a la embajada porque Ecuador le retiró el asilo diplomático a Assange.

2. El oscuro panorama económico en Venezuela, según el Fondo Monetario Internacional

Oya Celasum, jefe de la división en el Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, reconoció que es difícil hacer predicciones sobre la economía venezolana en este punto. “Las preocupaciones de la caída de la producción del petróleo han llevado a que hayamos reducido el pronóstico para este país”. Venezuela es el país del mundo con la mayor inflación proyectada con creces, pues la de los demás países se expresa en un porcentaje de uno, máximo dos dígitos, mientras que la de Venezuela es de varios dígitos (en 2019 será de 10.000.000%). Venezuela será, según las proyecciones, el país con el menor Producto Interno Bruto del mundo. Los economistas apuntan a los años de mala gestión económica como la causa más probable. Pero el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, culpa a EE. UU. por la grave escasez de alimentos, el aumento del desempleo y una colosal hiperinflación, que ha eliminado los ahorros en su país, acusando a Washington de llevar a cabo una campaña de terrorismo económico contra Venezuela. Estas son las predicciones del FMI para Venezuela en 2019.

3. Las detenciones mensuales en la frontera entre EE. UU. y México son las más altas desde 2008

Más inmigrantes indocumentados fueron detenidos a lo largo de la frontera sur en marzo que en cualquier mes desde 2008, según los datos de Aduanas y Protección Fronteriza publicados este martes. En general, en marzo, hubo más de 103.000 personas detenidas en la frontera, o encontradas en un puerto de entrada y consideradas “inadmisibles”. Mientras que en cuanto a detenciones familiares, en febrero hubo un número récord y “desafortunadamente, los niveles de detención de marzo son de nuevo récord y nos preocupan mucho”, dijo el funcionario de la Patrulla Fronteriza, Brian Hastings.

4. Departamento de Estado advierte riesgo de secuestro en Colombia, México, Venezuela y otros 32 países

El Departamento de Estado de EE.UU. actualizó sus avisos de viaje para 35 países, con un nuevo indicador que resalta el riesgo de secuestro y la toma de rehenes. El anuncio se produce días después de que la turista estadounidense Kimberly Sue Endicott y su guía turístico fueron rescatados por las fuerzas de seguridad después de ser secuestrados en el Parque Nacional Queen Elizabeth, de Uganda. Los países de alta amenaza ahora serán etiquetados con una “K”. Se han actualizado los avisos de viaje de los siguientes países: Afganistán, Argelia, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Colombia, Congo, Etiopía, Haití, Irán, Iraq, Kenya, Líbano, Libia, Malasia, Malí, México, Níger, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Federación de Rusia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Ucrania (en control ruso Ucrania oriental), Venezuela y Yemen.

5. Se aplazó el brexit

Los líderes de la Unión Europea acordaron otorgar a Gran Bretaña una extensión del brexit hasta el 31 de octubre. La demora de seis meses hace casi inevitable que Gran Bretaña tenga que celebrar elecciones europeas en mayo, a menos que la primera ministra, Theresa May, pueda forzar un acuerdo a través del Parlamento antes de esa fecha. May había solicitado una prórroga mucho más corta, hasta el 30 de junio. El largo aplazamiento demuestra una falta de fe dentro de Europa de que May pueda forjar un consenso de acuerdo, pero podría dar a los partidarios de la línea dura suficiente tiempo para intentar obligarla a salir de su puesto.

A la hora del café

¿Por qué no se había podido captar un agujero negro hasta ahora?

Este miércoles marcó un hito para la ciencia y el espacio: se reveló la primera imagen de un agujero negro en la historia. Antes no se había podido captar porque es difícil ver las sombras de los agujeros negros con claridad porque que las imágenes son borrosas por el gas interestelar, lo que presentó un desafío complicado para el equipo de Event Horizon Telescope (EHT), el proyecto detrás del logro.

Nuevo condón que exige consentimiento al requerir cuatro manos para abrir el paquete

El “Paquete del consentimiento” de condones fue diseñado por la agencia de publicidad BBDO Argentina para Tulipán, una compañía que vende juguetes para adultos y condones.

¿Por qué comer patas de cerdo y estómago de vaca puede ayudar a salvar el planeta?

Si no estás listo para volverte vegano, un nuevo estudio descubrió que puedes reducir las emisiones contaminantes al cambiar tu filete por órganos de animales.

Jennifer Lopez responde si cree que Alex Rodriguez la engañó

El beisbolista José Canseco tuiteó tres días después de que se anunciara el compromiso de JLo y A-Rod: “Estoy viendo en World of Dance a J.Lo enviándole un mensaje de texto a Alex Rodríguez, poco sabe ella que la está engañando”. Esto respondió la cantante.

Encuentran abejas diminutas en el ojo de una mujer (se alimentaban de sus lágrimas)

Las abejas sudoríparas se incrustaron en el ojo de la mujer causándole una celulitis. Si no hubiera ido a tiempo al hospital, hubiera perdido su ojo.

La cifra del día

Más de US$ 500 millones

El costo de enviar tropas a la frontera entre EE.UU. y México, según datos del Departamento de Defensa. Sólo mantener a los efectivos de la la Guardia Nacional hasta octubre, cuando termina el año fiscal, costará 350 millones de dólares. Mientras que sólo por el envío de soldados activos se gastaron 185 millones de dólares hasta el 31 de enero de este año.

La cita del día

“Nunca abandonaremos el deber de actuar en solidaridad con Venezuela. No renunciaremos a ninguno de nuestros principios y rechazamos todas las formas de chantaje”.

El expresidente de Cuba y jefe del partido comunista de la isla, Raúl Castro, al hablar en un evento del gobierno cubano para ratificar una nueva constitución para la isla de gestión comunista.

Y para terminar…

Concursante gana cifra récord en “Jeopardy!”

El concursante James Holzhauer estableció un nuevo récord en el programa de preguntas y respuestas “Jeopardy!”, llevándose un total de US$ 110.914 en efectivo, en un solo día.