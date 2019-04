Nace un bebé creado en polémica fecundación in vitro con tres personas

(CNN) — Un equipo de médicos griegos y españoles engendró un bebé a partir de tres personas utilizando una controvertida técnica de fecundación in vitro (FIV).

El procedimiento experimental, que utiliza el ADN de la paciente, el esperma del padre y un óvulo de una mujer donante, se desarrolló para ayudar a las familias afectadas por enfermedades mitocondriales mortales heredadas de las madres.

En este caso, se usó para ayudar a una paciente de 32 años en Grecia que había sufrido cuatro ciclos infructuosos de FIV. Ella dio a luz a un bebé que pesaba 2,9 kilos el 9 de abril. Se dice que la madre y el niño gozan de buena salud.

“Estamos muy orgullosos de anunciar una innovación internacional en la reproducción asistida y ahora estamos en condiciones de hacer posible que las mujeres con múltiples fallas de FIV o enfermedades genéticas mitocondriales raras tengan un niño sano”, dijo el doctor Panagiotis Psathas, presidente del Instituto de la Vida, de Atenas, en un comunicado.

El comunicado agregó que los médicos estaban “haciendo historia clínica” para ayudar a las parejas infértiles de todo el mundo. “El derecho inalienable de una mujer a ser madre con su propio material genético se convirtió en una realidad”, dijo Psathas.

Los médicos griegos trabajaban con el centro español Embryotools, que indicó en la declaración que otras 24 mujeres participan en el ensayo y que ocho embriones están listos para ser implantados.

La técnica se utilizó en México en 2016 para producir un bebé para una familia con complicaciones por una enfermedad mitocondrial. También se usó en Ucrania en 2017 para generar un bebé para una madre ucraniana de 34 años que sufre de “infertilidad inexplicable”.

Este nuevo avance en la fertilización in vitro, que fue desarrollado por médicos en el Reino Unido, permite la donación de mitocondrias, que proporcionan energía para las células, a madres con mutaciones dentro del ADN de sus propias mitocondrias para que no pasen las mutaciones a su hijo.

En febrero de 2018, el equipo del Reino Unido que fue pionero en la tecnología recibió permiso para crear los primeros bebés de tres personas para familias con enfermedades mitocondriales.

En el caso griego, la técnica ha permitido a la madre transmitir sus genes a su hijo, aunque con una pequeña contribución genética de la mujer donante, ya que las mitocondrias tienen su propio ADN.

Sin embargo, algunos expertos dicen que la técnica plantea cuestiones éticas y debe prohibirse en los casos que no involucran enfermedades.

Tim Child, de la Universidad de Oxford y director médico de Fertility Partnership, dijo que le preocupa que en este caso reciente no haya ninguna necesidad comprobada de que la paciente extraiga material genético de sus óvulos y la transfiera a los óvulos de un donante.

“El paciente no tiene un trastorno hereditario que esté siendo tratado por transferencia de huso [el nombre de la técnica], a diferencia de las mujeres con enfermedad mitocondrial hereditaria”, dijo Child. “Los riesgos de la técnica no se conocen por completo, aunque pueden considerarse aceptables si se usan para tratar la enfermedad mitocondrial, pero no en esta situación”.

Child agregó que el paciente puede haber concebido incluso si se hubiera utilizado un ciclo de FIV estándar adicional. “Sin un estudio bien diseñado, con el uso de controles, no es posible decir si esta técnica ha beneficiado al paciente”, concluyó.