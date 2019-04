¿Por qué es tan popular “Game of Thrones”? (Guía para quienes no la han visto)

(CNN) — Los no iniciados en el fenómeno de “Game of Thrones” seguramente se preguntarán de qué se trata todo este alboroto, en especial porque el drama de HBO se vuelve cada vez más difícil de evitar en la temporada final de la serie. Los dragones y el libertinaje, después de todo, no parecen ser gran cosa.

Aunque rara vez hay una explicación simple de por qué algo se afianza en Hollywood, para citar al fallecido guionista William Goldman, “Nadie sabe nada”: la popularidad del programa se debe en parte a lo bien que se ha salvado la brecha entre el cine y la televisión, entre los éxitos de taquilla y el denso drama serializado.

MIRA: Así se hace el maquillaje para Game of Thrones

HBO hace tiempo que se deshizo de su antiguo eslogan “No es TV. Es HBO”. Pero “Game of Thrones” logró ocupar un reino que cae en algún lugar más allá de la televisión convencional, respondiendo a la pregunta cómo sería si “The Sopranos” y Star Wars tuvieran un bebé, con toda la histeria de la cultura pop que eso conlleva.

“Game of Thrones” también tuvo el beneficio de estar basado en las populares novelas de George R. R. Martin, trayendo consigo una base dedicada de fanáticos. Sin embargo, al igual que “The Walking Dead”, la serie adquirió una vida de pantalla propia, y en este caso en realidad trascendió su material de origen, concluyendo la historia antes de que el autor pudiera publicarla.

Las claves de su atractivo incluyen una combinación hábil de drama impulsado por personajes y envueltos con cuidado con elementos de fantasía. Con un elenco brillante, el show pudo desarrollar sus personajes y su historia de una forma que las películas con adornos mitológicos similares no tienen tiempo ni libertad para hacer.

LEE: El Trono de Hierro de Game of Thrones llega a Ciudad de México y podrás tomarte una foto en él

Incluso si el sexo, la violencia y los dragones no son de tu gusto, “Game of Thrones” logró lo que se propuso hacer, tanto comercial como creativamente, de una manera que no tiene parangón en términos de alcance y escala. En el proceso, los productores David Benioff y D. B. Weiss establecieron una vara que tendrá a los ejecutivos conspirando formas de diseñar lo que podrían promocionar como “nuestra versión de ‘Game of Thrones'” durante los próximos años.

También vale la pena señalar que, a diferencia de las películas, la televisión tiene una historia limitada de éxitos masivos por género. Aquellos que vienen a la mente –”Lost” o “The X-Files”– generalmente estaban más arraigados en la realidad contemporánea que la fantasía épica de Martin (el mencionado “Walking Dead” sería otro tipo de excepción, pero no ha logrado mantener un nivel de calidad que merezca su inclusión en ese prestigioso grupo).

La lista es igualmente estrecha en términos de programas de cable premium que han logrado este tipo de alcance y reconocimiento cultural, con niveles de audiencia como el de “The Sopranos”, que eclipsan otros dramas que se unirían a la parte cualitativa de esa conversación, especialmente a “The Wire”.

MIRA: Game of Thrones se está terminando y tenemos muchas preguntas que necesitan respuesta

En el pasado, las apuestas de TV en las épicas se limitaban en gran medida a la miniserie, lo que permitía a las cadenas de televisión facturar esos proyectos como eventos. NBC, por ejemplo, tuvo un éxito considerable en la década de 1990 con adaptaciones de cuentos clásicos como “The Odyssey” y “Gulliver’s Travels”.

“Game of Thrones” unió todo eso en una misma “bola” y la entregó semanalmente –10 episodios a la vez, durante sus primeras seis temporadas–, produciendo un show de calidad teatral que abarcará con 73 capítulos cuando esté completa.

Es cierto que el volumen de cobertura y los elogios que se están difundiendo actualmente sobre el show están motivados en parte por el “clickbait”, e intentan aferrarse a la considerable cola de la franquicia.

LEE: Hasta las fuentes del Bellagio están impacientes por el final de Game of Thrones

Aun así, la atención no es injustificada. “Cuando juegas el Juego de Tronos, ganas o mueres”, dijo el personaje de Cersei, interpretado por Lena Headey, al principio del show. “No hay término medio.”

Hazlo en grande, en otras palabras, o vete a casa. Y la serie ha ganado, en gran medida, encontrando el punto dulce en el nexo de drama y dragones.

“Game of Thrones” comienza su temporada final el 14 de abril. Como CNN, HBO, es una unidad de WarnerMedia.