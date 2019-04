El abogado de colaborador de Assange dice que hubo irregularidades con su arresto

(CNN) — Un abogado que representa al presunto colaborador de Julian Assange, Ola Bini, ciudadano sueco, dijo el viernes que ha habido irregularidades con el arresto de su cliente y pidió a las autoridades que revisen su caso.

La policía no leyó el código de derechos de Bini cuando lo arrestaron el jueves en Quito, dijo Carlos Soria Ávila, uno de los abogados que representan a Bini, en un comunicado. Soria Ávila también dijo que no hubo traducción del español durante el arresto ya que su cliente no habla el idioma.

Agregó que la orden de arresto que los oficiales tenían era para una persona con el mismo nombre pero con ciudadanía rusa y que la casa de su cliente fue registrada, pero la policía no encontró nada incriminatorio. El abogado también dijo que las autoridades ecuatorianas no habían informado al consulado sueco del arresto de Bini.

El jueves, la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, dijo que Bini había vivido en Ecuador por “varios años”, que era un “colaborador cercano” de Assange, que había visitado la Embajada de Ecuador en Londres varias veces y que su arresto formaba parte de una Investigación por la intromisión en los asuntos internos del Ecuador.