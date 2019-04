¿Podría Julian Assange todavía enfrentar cargos de violación en Suecia?

(CNN) — Esta semana, el mundo vio cómo un desaliñado Julian Assange, fundador de WikiLeaks, era arrastrado afuera de la embajada de Ecuador de Londres, mientras gritaba a los policías británicos.



MIRA: La ONU pide un juicio justo para el fundador de Wikileaks, Julian Assange

Gran parte de la cobertura se centró en una gran nueva revelación: la solicitud de Estados Unidos de su extradición con un cargo de conspiración con el ex analista de inteligencia del Ejército de los EE. UU. Chelsea Manning para robar secretos militares.

Pero igualmente significativo podría ser el anuncio por parte de la autoridad de procesamiento de Suecia de que está considerando si reabrir una investigación sobre una denuncia de violación contra Assange que se cerró en 2017.

Las autoridades suecas están claramente al día. Si bien está claro que hubo un cierto grado de coordinación entre las autoridades del Reino Unido y de EE. UU. (La acusación de los Estados Unidos se reveló poco después de que la Policía Metropolitana anunciara el arresto de Assange), los suecos no sabían nada de eso.

“Esta también es una noticia para nosotros … Tampoco sabemos por qué está bajo arresto”, dijo la fiscal jefe de Suecia, Ingrid Isgren. “Estamos siguiendo los desarrollos”.

MIRA: Arrestan en Ecuador a colaborador de Assange

Algunos comentaristas han expresado su sorpresa por el hecho de que a Suecia no le hubieran avisado. Después de todo, la razón por la que Assange se presentó en la embajada ecuatoriana el 19 de junio de 2012 fue porque perdió su apelación de la Corte Suprema del Reino Unido contra la extradición a Suecia por denuncias de agresión sexual y violación. “Preguntas serias para que el Reino Unido (y Ecuador) respondan: ¿Por qué no le dijeron a Suecia antes de que se realizara el arresto?”, escribió el comentarista legal británico, David Allen Green, en Twitter.

Sin embargo, Suecia se movió rápido. Al final del jueves, la directora adjunta de la Fiscalía, Eva-Marie Persson, había sido nombrada para el caso. “Ahora examinaremos el caso para determinar cómo proceder”, dijo en un comunicado. “La investigación aún no se ha reanudado, y no sabemos hoy si se reanudará. Además, no podemos establecer un calendario para cuándo se tomará esa decisión”.

Las acusaciones fueron hechas por separado por dos mujeres en Suecia después de una visita de Assange allí en agosto de 2010. En diciembre de ese año, el Tribunal Penal de Estocolmo emitió una orden de arresto internacional y Assange, quien siempre ha proclamado su inocencia, se entregó a la policía británica. Durante los siguientes dos años, Assange luchó contra la extradición a Suecia, pero la Corte Suprema del Reino Unido falló en su contra en mayo de 2012. Tres semanas después, ingresó a la embajada ecuatoriana solicitando asilo político.

MIRA: El Assange que conocí: cómo siete años en una embajada “prisión” lo cambiaron

En agosto de 2015, las denuncias prescribieron. Suecia abandonó la investigación sobre la denuncia de violación en 2017, luego de interrogar a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. La entonces directora de la Fiscalía del país, Marianne Ny, dijo que “todas las posibilidades de avanzar en la investigación se han agotado”.

El caso fue dejado de lado, dijo Ny, porque no había forma práctica de continuar mientras Assange permanecía en la embajada ecuatoriana. Si esa situación cambiaba, la decisión podría ser revisada. “Si él, en una fecha posterior, se pone a disposición, podré decidir reanudar la investigación de inmediato”, dijo.

Cuando se conocieron las noticias sobre el arresto de Assange el jueves, Elisabeth Massi Fritz, abogada de la mujer que acusó a Assange de violarla, tuiteó que ella y su cliente se sorprendieron por su arresto, pero dijeron que lo esperaban desde 2012.

Bajo la ley sueca, todos los cargos relacionados con la acusación de violación deben presentarse antes de agosto de 2020. La abogada de WikiLeaks en el Reino Unido, Jennifer Robinson, dijo a CNN el viernes que Assange enfrentaría cualquier acusación en Suecia. “Siempre dijimos que Julian estaba muy contento de responder a esas acusaciones. Le ofrecimos su testimonio en 2010 antes de que llegara la solicitud de extradición”, dijo Robinson. “Continuó ofreciendo su testimonio, y su abogado defensor sueco dice que tiene una buena defensa, por lo que si alguna vez le pidieran que regresara y respondiera eso, tiene una defensa y estaría encantado de hacerlo”.

MIRA: ¿Es Assange una amenaza para la seguridad de cualquier país?

En el Parlamento del Reino Unido el jueves, el secretario de Interior Sajid Javid describió cómo se desarrollan los procedimientos judiciales de extradición en Gran Bretaña. Luego del arresto inicial, el juez debe recibir todos los documentos de extradición dentro de los 65 días. La solicitud de extradición debe estar certificada por el Ministerio del Interior antes de ir a la corte, dijo Javid.

Si Suecia decide presentar su propia solicitud de extradición, los tribunales del Reino Unido decidirán si debe prevalecer sobre la solicitud esperada de EE. UU. y, en cualquier caso, Assange debe cumplir primero su sentencia por una orden de captura de 2012. Un juez determinará su castigo en una fecha posterior.

El equipo legal de Assange puede estar concentrándose por ahora en cómo lograr que no sea enviado a Estados Unidos. Pero con el caso sueco nuevamente en juego, aún pueden estar peleando en dos frentes.

Claudia Rebaza y Emily Dixon de CNN contribuyeron a este informe.