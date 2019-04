10 detalles fundamentales de “Game of Thrones” para recordar durante la temporada final

(CNN) — Nada en “Juego de tronos” sucede por accidente.

Petyr Baelish no puede simplemente decirle a Sweetrobin que algunos hombres mueren en el jardín privado sin que Tywin Lannister reciba dos flechas hacia las entrañas unos episodios más tarde. Maggy la Rana no puede simplemente decirle a una joven Cersei Lannister que tendrá tres hijos reales que morirán sin que Cersei tenga tres hijos reales que muerden el polvo de maneras cada vez más trágicas.

Significa que en los últimos episodios, básicamente todos los detalles, las líneas de diálogo y la teoría de las últimas siete temporadas podrían muy bien estar en el centro de alguna revelación alucinante. Sin embargo, MUCHO ha pasado, y estarás perdonado si en algún lugar entre Red Wedding y Margaery Tyrell, la sección de tu cerebro dedicada a “Game of Thrones” se sobrecargó un poco.

Entonces, ponte cómodo y recorre el tiempo y el espacio para revisar 10 detalles críticos que pueden o no jugar un papel en la temporada final, pero que serán buenos para recordar de todos modos.

(NOTA: Esta lista solo incluye las cosas específicamente mencionadas o fuertemente implícitas en la serie, por lo que cosas como la profecía de Valonqar no se mencionan por su nombre. De lo contrario, estaríamos aquí todo el día).

1. Símbolos de los Caminantes Blancos

En caso de que necesitabas una pista de que esta historia no era SOLO sobre juegos y tronos, después de todo, la primera escena de la Temporada 1, Episodio 1 termina con un arreglo muy secreto de cadáveres, ejecutado por los mismos muñecos de nieve asesinos a los que hemos llegado a conocer y temer. Vemos a los Caminantes Blancos usando patrones circulares con bastante frecuencia, y un patrón en espiral de cadáveres en la Temporada 3, Episodio 3 se repite nuevamente en la Temporada 6, Episodio 5, con los Niños del Bosque. Podemos asumir que estos no son incidentes aislados. Mance Rayder incluso comenta que los Caminantes Blancos son “siempre los artistas”. Y las espirales están de vuelta en la temporada 7, episodio 4, cuando Jon enseña a Daenerys pinturas rupestres de los Caminantes Blancos que muestran formas misteriosas.

¿Que significa todo esto? Bueno, obviamente no lo sabemos todavía, pero aquí hay otro pensamiento para mantenerte despierto por la noche: aparte de esos horribles chillidos de hielo seco, los Caminantes Blancos no hablan (hasta donde sabemos). Si el Rey de la Noche y compañía realmente van a ser los antagonistas épicos de esta temporada, es muy probable que aprendamos más sobre sus motivos, lo que significa que tendrán que comunicarse. ¿Cómo? A menos que el Rey de la Noche se aclare la garganta y David Attenborough salga flotando, la respuesta puede estar en estos símbolos.

2. La visión de Daenerys en la Casa de los Muertos

Algunos consejos y profecías de “Game of Thrones” son sutiles, y algunos te arrastran y te golpean en la cara años antes de que sepas qué hacer con ellos. En la temporada 2, episodio 10, Daenerys entra en una visión simbólicamente rica mientras intenta escapar de los espeluznantes brujos de Qarth. En ella explora una versión congelada y nevada del Castillo Rojo. Hmm… luego se acerca al Trono de Hierro, lo único que cree que quiere, lo único que ha impulsado su odisea en Essos. Ella se acerca lo suficiente para tocarlo y… no lo hace. Hmmmmm… ni siquiera entremos en la reunión que tiene con Khal Drogo y su hijo Rhaegal, y centrémonos en la probabilidad de que todas estas imágenes tan obvias se cumplan. Porque recuerda, a partir de ahora, el Castillo Rojo está en una sola pieza y Daenerys está dividida entre querer el trono y no querer que cada persona viviente en Poniente se convierta en un esqueleto. Ah, y la nieve está definitivamente en el pronóstico para el Desembarco del Rey.

3. La profecía de Maggy la Rana para Cersei

“Serás reina, por un tiempo. Luego vendrá otra, más joven, más hermosa, para echarte y tomar todo lo que estimas”.

Esas son las palabras de Maggy la Rana, una joven bruja que visitó a Cersei en la Temporada 5, Episodio 1. La joven Cersei, que ya es una viciosa reina en entrenamiento, le pide a la mujer algunas predicciones. Y vaya que se las da. Maggy la Rana predice con precisión el matrimonio del bebé Cersei con Robert Baratheon, sus aventuras amorosas, los tres hijos de Cersei y sus tres muertes. Pero ello aún no ha llegado a pasar. Claro, estaba Margaery, pero Cersei se aseguró de que ella y casi todos los demás Tyrell se convirtieran en vapor, por lo que Daenerys es la respuesta obvia a la profecía. Lo que puede ser aún más interesante de reflexionar es qué es lo que, exactamente, Cersei todavía “aprecia”. Sus hijos se han ido, Jaime ha terminado con ella y sus motivaciones parecen cada vez menos enfocadas. Sin embargo, no olvides que Cersei realmente cree en la profecía: ella le dice a Jaime en la temporada 6 que todo lo que Maggy dijo se hizo realidad. Sin duda, ella piensa en eso mientras está sentada en el Trono de Hierro con sus fabulosas ropas negras de luto.

(Otra inmersión profunda en esto: Maggy la Rana también le dice a Cersei que su “alegría se convertirá en cenizas en su boca”, lo que podría ser una amenaza figurativa. Sin embargo, y ten paciencia con nosotros aquí, en la Temporada 3, Episodio 4, Joffrey nos lanza un bocado interesante: mientras que corteja a Margaery, Joffrey señala el cráneo de Aerion Targaryen, quien murió porque pensó que beber fuego salvaje lo convertiría en un dragón. Alerta de Spoiler: No lo hizo. Pero dada la inclinación de Cersei y los Targaryen por los incendios forestales, la paranoia y la venganza, es un detalle bastante interesante junto con las palabras de Ol ‘Maggy.

4. La razón por la que Daenerys no puede tener hijos

Por si no lo sabías, Daenerys no puede tener hijos. Lo sabemos porque, literalmente, se lo ha contado a todos en el universo de “Game of Thrones” y se lo repitió varias veces a Jon, un hombre que conoce de manera carnal pero no genealógicamente (todavía). Su razón para creer que no puede tener hijos se remonta a la temporada 1, episodio 10, cuando la bruja Mirri Maz Duur la engaña para que, esencialmente, cambie la vida de su hijo por nacer por la vida de su enfermo esposo Khal Drogo. Sin embargo, ella encuentra a Drogo vivo pero no vivo, ya sabes, y cuando Daenerys le pregunta a Mirri cuándo volverá a estar en forma, ella responde:

“Cuando el sol sale por el oeste y se pone por el este. Cuando los mares se sequen y las montañas vayan por el viento como hojas. Cuando tu matriz se vuelva a acelerar y tengas un hijo vivo. Entonces él regresará, y no antes”.

Lo que, por supuesto, es una forma elegante de decir que “nunca”. Pero a juzgar por la frecuencia con la que se ha observado que Dany nunca puede tener hijos, no es razonable sospechar que “nunca” es algo flexible en este caso. Entonces, ¿volverán las palabras de Mirri de alguna manera poética, hasta ahora desconocida? Mirri también le dice a Dany: “Solo la muerte puede pagar la vida”. Dado que eso podría describir alrededor de una docena de escenarios de “Juego de tronos” pasados y presentes, vale la pena tenerlos en tu banco de sabiduría general “GoT”.

5. Árboles arcianos

Oye, ¿recuerdas eso? ¿Los espeluznantes árboles rojos y blancos que solían crecer en Poniente y tienen un profundo significado religioso, especialmente para las personas del norte? ¿Los que a veces llevan rostros tallados y lloran savia y parecen aparecer siempre cuando sucede algo mitológicamente importante? Algunos recordatorios rápidos: los árboles de arcianos parecen tener algún tipo de conexión mágica con las razas antiguas, específicamente los Niños del Bosque. Hay un árbol del corazón (un arciano especial con una cara tallada) aún en Invernalia, y debajo de sus ramas, ha sucedido una gran cantidad de cosas importantes, las más recientes fueron varias reuniones de los niños Stark y el matrimonio trágico y desafortunado de Sansa y Ramsay Bolton. Dado que hay una gran cantidad de explicaciones mitológicas por hacer y Winterfell, sin duda, será el lugar de mucha acción y revelación, esos árboles podrían volver a aparecer.

Oh, ¿y sabes dónde más apareció un árbol? En la Temporada 6, Episodio 5, cuando los Hijos del Bosque agarran al Rey de la Noche, lo atan a un árbol arciano.

6. Las visiones de Bran

Hablando de árboles, tal vez uno de los enigmas más atractivos de toda la historia es la confusa y alarmante visión de Bran. En la Temporada 4, Episodio 2, Bran toca un vertedero al norte del muro e inmediatamente entra en una saturación sensorial: ve la misma sala del trono nevada que vio Daenerys en la Temporada 2 y la sombra de dragones volando sobre el Desembarco del Rey. Pero lo que es realmente interesante acerca de esta visión es lo que ve en el pasado: ve a su padre, Ned, limpiando su espada debajo del árbol del corazón en Invernalia. Ve la cara de pánico de Ned en las mazmorras del Desembarco del Rey antes de su ejecución. También ve a la chica espeluznante que fue parte de la secuencia de apertura del episodio piloto. Sin mencionar, vislumbra las Tierras del Eterno Invierno, la parte norte de Poniente, donde reinan el Rey de la Noche y sus hombres no muertos. ¿Se supone que estos diferentes fragmentos forman una imagen detallada de la verdad de la que tenemos que retroceder 10 pasos para comprender realmente? ¿O son elementos aleatorios e intrigantes que se unen para generar preguntas en el público?

7. El trato completo de Melisandre

Mira, Melisandre ha cometido algunos errores. Stannis no era conocido, Jon solo quería ser su amigo y quemar a una niña fue probablemente una de las peores cosas que jamás había sucedido en Poniente (y eso es decir algo). Pero si “Game of Thrones” nos ha enseñado algo, es que definitivamente deberíamos creer a las brujas. Aquí hay algunas cosas importantes que recordar acerca de la Sacerdotisa Roja:

En la Temporada 3, Episodio 6, predice con precisión el futuro de Arya como asesina. Ella también dice que “se reunirán de nuevo”. Que honestamente no puede llegar lo suficientemente pronto.

Se fue de Poniente a Volantis la temporada pasada, pero no antes de decirle a Varys en la temporada 7, episodio 3 que volvería: “Tengo que morir en este extraño país, igual que tú”. Ahora, ella no especifica cuándo ocurrirá esta muerte, pero supongamos que no es la vejez en un campo de golf en Dorne. Definitivamente, tiene algún tipo de poder visionario. En la Temporada 5, Episodio 4, después de intentar sin éxito seducir a Jon, ella saca la línea secreta de su amante muerto Ygritte: “No sabes nada, Jon Snow”. ¿Cómo lo supo? Hay mas de ella. ¿Recuerdas a Kinvara, la Sacerdotisa Roja que ganó el título de la única persona que realmente enloqueció a Varys? En la Temporada 6, Episodio 1, la bella Sacerdotisa Roja viene a Meereen para ponerse al lado de Daenerys y arrastrar el trágico pasado de Varys. ¿La veremos de nuevo? Ya que Melisandre tiene tanta confianza en Jon y Dany, ¿traerá a los amigos de la Sacerdotisa Roja para ayudar a cumplir la era del Señor de la Luz? Sólo las llamas saben. Oh cierto, y ella es mayor! En la temporada 6, episodio 1, Melisandre se quita el collar para revelar que en realidad tiene unos 6.578 años. Realmente necesitamos más detalles aquí.

8. ‘Siempre debe haber un Stark en Invernalia’

Los Stark tienen ese esotérico juego de palabras: “Se acerca el invierno”, “El Norte recuerda”, y en la Temporada 1, Episodio 2, Catelyn Stark relata otra crítica a su hijo Robb: “Siempre debe haber un Stark en Invernalia”. Esta línea ha plagado a espectadores y lectores de libros durante años, y como Invernalia será un escenario muy importante este año, parece ser el momento más adecuado para obtener algunas respuestas. Recuerda que los Starks están vinculados a los Primeros Hombres, uno de los tres grupos étnicos antiguos que pueblan Poniente. Tienen una conexión especial con la tierra, el Muro (se dice que un Stark lo construyó), la Guardia de la Noche (un Stark fue el primer Lord Comandante) y supuestamente a las áreas al norte del Muro. Si las tierras del norte están realmente tan llenas de magia y mitos como lo han hecho parecer, esta línea parece más una profecía que un alarde. ¿Podría entrar en juego cuando la guerra descienda sobre Invernalia?

9. El matrimonio de Sansa y Tyrion

Tantas cosas traumáticas le han sucedido a Sansa en las últimas temporadas que es casi extraño pensar que su matrimonio con Tyrion en la Temporada 3, Episodio 8 fue tan malo como iba a ser. Tyrion y Sansa se vieron obligados a casarse por Tywin Lannister, y no mucho después de sus nupcias, Joffrey muere en su propia boda y Sansa se retira entre el tumulto. Es obvio que sus caminos se cruzarán pronto, ya que Tyrion es cercano a Dany y Sansa es la Dama de Invernalia. Y dado que Tyrion tiene problemas bastante graves de abandono romántico y las cosas para Sansa están empezando a no ser un infierno total, probablemente aún haya amor allí. Además, es probable que haya tensiones cuando Sansa descubra que Jon se ha alineado unilateralmente con un Targaryen y que este es defendido por un Lannister. Entonces, ya sabes, la incomodidad está llegando.

10. Bebés de Caminantes Blancos

Terminemos donde empezamos: sabemos que los Caminantes Blancos serán importantes esta temporada. Sabemos que la mayoría de los grandes misterios de la serie rodean sus motivos y su maquillaje. Por lo tanto, es realmente importante recordar que la forma en que entran a este mundo es completamente extraña y mitológicamente poco clara. En la Temporada 4, Episodio 4, uno de los hijos de Craster (Craster es un salvaje abusivo e incestuoso que hizo un pacto para entregar a sus hijos a los Caminantes Blancos) es recogido por los hombres del Rey Nocturno y llevado al misterioso y helado mundo de las Tierras del Eterno Invierno, donde se le da un cambio de imagen extremo a su bebé y se lo convierte en un Caminante Blanco de 16 bits. Todo esto sucede con un solo toque en la frente del Rey Nocturno, y afortunadamente todo parece bastante indoloro. Pero esa secuencia, combinada con el experimento original del Rey Nocturno de los Niños del Bosque (que involucró una daga de cristal de dragón gigante), no nos da una idea clara de quiénes son estos tipos, por qué existen o cómo existen. Necesitamos más información para que quede claro. Heck, necesitamos más de todo.