Las 5 batallas que se esperan después que se publique el informe Mueller

(CNN) — En algún momento de las próximas 72 horas, se espera que el secretario de Justicia William Barr publique una versión editada del informe de más de 300 páginas compilado por el fiscal especial Robert Mueller, destinado a examinar la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

Ese lanzamiento será algo GRANDE: nuestro primer vistazo de verdad a lo que los rusos intentaron hacer en 2016, lo mucho (o poco) que la campaña de Trump tuvo que ver con esos esfuerzos y si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, (o alguien en su círculo ) intentó interponerse en el camino de la investigación.

Esto es, sin duda, un final. Pero no se engañen: este no es el final.

No importa lo que diga el informe de Mueller, o cuánto podamos ver después de su edición, seguirá siendo una gran fuente de contienda en nuestra cultura, con tentáculos que no solo llegan al mundo político ( arriba y abajo de la avenida Pennsylvania) sino también al legal.

Aquí están cinco de las principales batallas por venir por el informe de Mueller:

* La batalla por la edición: La semana pasada, durante un testimonio ante una comisión de la Cámara de Representantes la semana pasada, Barr dejó en claro que no tenía planes de mostrarle al Congreso el informe completo y sin edición. (Sí dijo que estaría dispuesto a hablar con los presidentes de las comisiones judiciales del Senado y la Cámara de Representantes sobre lo que estaba en la versión no editada). Barr también dijo que había cuatro categorías de información editada: 1) material para el gran jurado 2) información clasificada 3) información vinculada a investigaciones en curso y 4) detalles que podrían dañar a “terceros periféricos” en la investigación. Los demócratas ya han dejado en claro que quieren ver el informe completo y han autorizado una citación en el caso de que Barr no lo divulgue por completo.

* La batalla de las obstrucciones: Sabemos por la carta inicial de Barr que existen “pruebas” en ambos lados del debate sobre si Trump o alguno de sus allegados intentaron obstruir deliberadamente la investigación de Mueller sobre la interferencia de Rusia. Y la carta de Barr también cita a Mueller diciendo esto: “Si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera”. Barr decidió no acusar a Trump de obstrucción, ni Mueller hizo una recomendación para hacerlo, como Barr testificó la semana pasada ante el Congreso. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué Mueller no hizo una recomendación sobre la obstrucción? Uno más: ¿de qué evidencia sobre la obstrucción estamos hablando en ambos lados?

* La batalla de la refutación: durante meses, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, ha prometido que la Casa Blanca presentará su propio informe como una forma de responder a la que Mueller elaboró. Giuliani le dijo a Dana Bash de CNN el domingo por la noche que la Casa Blanca todavía espera publicar un informe de refutación y que este se publicará después de que salga el informe de Mueller. ¿Hay algo más sobre este informe de refutación? ¿O se trata simplemente de los tuits de Trump con algunas cosas legales? ¿Obtiene algo de tracción dentro del debate más amplio sobre el informe Mueller? ¿O se descartará simplemente como un giro basura y se olvidará dentro de uno o dos días?

* La batalla sobre Rusia: si no hubo “colusión” entre la campaña de Trump y los rusos, como dejó en claro el resumen de Barr sobre el informe de Mueller, ¿por qué demonios había tantos allegados a Trump en contacto con los rusos durante las elecciones de 2016? ? (De acuerdo con informes de CNN, al menos 16 allegados de Trump tuvieron contactos con los rusos durante la campaña o la transición). ¿Y por qué tantos de ellos mintieron (Michael Flynn) o recordaron mal (Jeff Sessions) la profundidad y amplitud de sus interacciones con los rusos? ¿Se trató de la coincidencia más grande del mundo? Es probable que esa pregunta sea el centro del debate dentro y fuera del Capitolio mientras los demócratas tratan de superar las esperadas conclusiones de Mueller sobre la colusión en busca de respuestas.

* La batalla por el expediente Steele: el documento de investigación de la oposición elaborado por el exespía británico Christopher Steele, en muchos aspectos se encuentra en el centro del desacuerdo entre las dos partes sobre la investigación completa. Los demócratas creen que Steele ha acertado en la mayoría de las cosas importantes sobre Trump, y han hecho notar que el exdirector del FBI James Comey ha dicho bajo juramento que el Departamento de Justicia pudo confirmar de manera independiente partes del expediente Steele. Por otro lado, los republicanos ven el expediente Steele como un documento parcial, financiado por la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. Insisten en que el expediente es la razón por la que el FBI inició una investigación de contrainteligencia, lo que condujo a la fiscalía especial de Mueller en primer lugar. Y eso es un problema porque muchos republicanos piensan que muchas de las afirmaciones del expediente son falsas. Ese desacuerdo no irá a ninguna parte porque es demasiado poderoso para que ambos bandos lo dejen pasar.