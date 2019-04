Resumen del episodio 1 de ‘Game of Thrones’: qué, cuándo, cómo, con quién y todo lo que pasó en el estreno de la última temporada

(CNN) — ALERTA SPOILERS: Si no has visto la el episodio 1 de la octava temporada de “Game of Thrones”, trepa a tu dragón más cercano y vete volando porque esta publicación está llena de spoilers.

¡Qué alivio! “Game of Thrones” finalmente ha vuelto, y para celebrar, ¡todos se reúnen! ¡Jon y Arya! ¡Gendry y Arya! ¡Jon y Sam! ¡Tyrion y Sansa! ¡Jaime y el espeluznante niño omnisciente al que empujó desde una torre a mitad del coito en aquel lejano primer episodio!

Apuesto a que no te lo esperabas (a menos que fueras Bran).

Al final de la temporada 7, el Ejército de los Muertos rompió el muro y se dirigía hacia el sur. Si bien este es el tema más apremiante de toda la serie, lo que predice una batalla épica de vida o muerte, todavía hay tiempo para una procesión real y varias miradas románticas, abrazos y disputas políticas antes de que todos se ensucien las manos.

Como era de esperarse, los hombres del Norte no se tomaron bien que Jon haya hincado la rodilla ante Daenerys y su elegante abrigo, y Sansa y Arya dejaron bastante claro que no están de acuerdo en que alguien de la casa Targaryan llegue y actúe como si fuera la dueña del lugar. Jon lo escucha y, sí, lo entiende, pero por otro lado: ella tiene dragones y son extremadamente divertidos de montar.

Él y Dany tienen un momento al estilo “Whole New World” en “Aladdin” montados sobre Drogon y Rhaegal, y aunque es hermoso y romántico, es posible que hayas tenido un presentimiento cuando Dany miró una cascada helada y dijo: “Podríamos vivir aquí cien años y nadie lo sabría”.

La última vez que Jon se besuqueó con una mujer en los escarpados esplendores del norte, escuchó algo similar: “No quiero irme de esta cueva, Jon Snow. Nunca”, le dijo Ygritte en la temporada 3. “No regresemos”. Pero lo hicieron y las cosas fueron muy mal.

Dany también tiene algunos pecadillos por los que debe responder, como ese problemita de haber usado su dragón para rostizar al padre y al hermano de uno de los amigos más confiables e importantes de Jon. Sam no toma bien la noticia y finalmente le dice a Jon la verdad: Jon es en realidad de la casa Targaryan, y tan de la realeza como su querida reina dragón. Además, ella es su tía, así que… hay mucho que hablar. (Alerta de spoiler: los próximos cinco episodios son solo Jon yendo a terapia.)

Mientras tanto, en el sur, Cersei cobra el cheque que prometió y duerme con Euron Greyjoy después de que él le llevara la Compañía Dorada. Tal vez solo sea un presentimiento, pero parece que el líder de la Compañía Dorada no tiene absolutamente ninguna idea de en qué se ha metido y no estará contento cuando lo descubra.

Por suerte, mientras Euron está comprometido, Theon rescata a Yara y se reconcilian, pero en lugar de acurrucarse en las Islas de Hierro, donde el Ejército de los Muertos no puede atraparlo, Theon decide rescatarla para ir a pelear con Jon y Dany en el norte. Un arco de redención de Theon ocupa un lugar destacado en la lista de deseos de muchos espectadores, pero ¿realmente nos están diciendo que podría haber optado por salir de todo este lío y que, en cambio, optó por volver a él? Ese chico nunca tendrá ningún sentido.

También en el sur: Qyburn, acechador profesional, le ofrece a Bronn una cantidad obscena de dinero para matar a Jaime y Tyrion, dos hombres que el antiguo mercenario admira. No puedo esperar a ver cómo termina eso.

Finalmente, Tormund, Beric y compañía se reúnen con Dolorous Edd y compañía en un castillo abandonado de Umber, solo para descubrir una versión espantosa de “el Ejército de los Muertos estuvo aquí” en la forma del pequeño Ned Umber, empalado entre una espiral de brazos cortados.

Mientras la banda de hombres discute este horror, los ojos de Ned de repente se vuelven azules y Beric literalmente tiene que prender fuego a todo. Cuando pensabas que “Game of Thrones” se estaba suavizando al mostrarte 55 minutos de felices reuniones y desnudos gratuitos, te dan un molino de niños no-muertos chillante y flameante. Ten cuidado con lo que deseas.

Preguntas ardientes

Sam es uno de los amigos más confiables de Jon y definitivamente NO ha superado el hecho de que Dany asó a la mitad de su familia. Jon tampoco parecía muy contento de que Dany no deslizara esa pequeña información entre todas las charlas en la cama y montando a lomos de un dragón. ¿Afectará esto la actitud optimista de Jon sobre su reina / tía / novia?

¿Dejará Arya de ser tímida sobre la cantidad obscena de personas que ha matado?

¿Qué pueden tener que decirse Bran y Jaime el uno al otro?

¿Y Cersei todavía está embarazada? Tyrion menciona que ella todavía tiene algo por lo que vivir, pero luego Euron, siempre encantador, habla de poner un príncipe en su barriga (UGH) y ella se queda con esa inescrutable mirada de Cersei en su rostro. ¿Qué es lo que pasa aquí?

Mejor línea

Sansa: “¿Qué comen los dragones?”

Daenerys: “Lo que quieran”.

Perdónanos, pero … ¡OOH, ARDE!

Mejor escena

Los fanáticos habían estado echando espuma por la boca por una reunión de Jon y Arya durante ya SEIS TEMPORADAS. ¿Estás feliz? Deberías estar feliz. Templado pero tierno. Severo pero amoroso ¿Y qué mejor manera para que hermano y hermana muestren su verdadero afecto que comparando espadas?

Fue una ilustración perfecta de sus respectivos logros y de lo lejos que han llegado para encontrar su verdadero ser. Jon está a punto de descubrir su potencial real, brillando en el acero valyrio de su espada. Y a pesar de enfrentarse a su falta de rostro, Arya ha logrado aferrarse a Needle, y con ello, su verdadera identidad: una Stark de Winterfell.

Para observar

Gendry y Arya

¡Mira a Arya siendo una persona humana normal y coqueteando con su herrero perdido! Ambos niños locos han pasado por una mala racha, así que si quieren intercambiar insultos y comisiones de armas antes de que el Ejército de los Muertos destruya todo lo bueno y lo bello del mundo, ¡déjenlos!

Cersei y Euron

¡Levanta la mano si no necesitabas saber qué tan bueno o malo es Euron Greyjoy en el sexo! ¿Son todos? ¿Tú también en la parte trasera? Sin embargo, parece que Cersei está más que feliz de aprender lo que él está ofreciendo. ¿Se transformará este acoplamiento transaccional único en la oscura nave de nuestras pesadillas? Siete infiernos.

Recuento de muertes

~ 10 soldados de Greyjoy ensartados al azar por Theon +

1 pobre e inocente Ned Umber +

~ 10 umber desmembrados (oye, esos brazos en espiral tenían que venir de algún lado)

__

= 21 muertes. En definitiva, un total muy suave para “Game of Thrones”.

Observaciones extraviadas

Bran claramente sabía que Jaime se dirigía hacia Winterfell. Lo que significa que es probable que haya más riesgos para la visita de Jaime, más allá de informar a todos sobre la traición de Cersei (duh).

Cersei está loca, pero vamos. Por supuesto que los elefantes no deberían navegar en el mar.

Resulta que, los dragones son como los gatos. Absolutamente te verán ocuparte de tu amor y mantendrán contacto visual durante todo el proceso.

Varys claramente odia el frío y es algo muy fácil de identificar.

Una predicción audaz

Sansa y Dany serán BFFs (mejores amigas para siempre).

La tensión entre Sansa y Daenerys es tan intensa (y está bien justificada), que no sería sorprendente si hubiera un solo evento o intercambio que cambiara todo su ambiente y atrajera a estas dos inteligentes y testarudas mujeres bajo una motivación compartida.