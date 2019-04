ICE deportó al esposo de una soldado muerta en combate a pesar de que tenía permiso de permanecer en Estados Unidos

(CNN) — El esposo de una soldado del Ejército de EE.UU. que murió en combate fue detenido y deportado a México la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El hombre, que ahora está de regreso en Phoenix, donde vive, recibió una “libertad condicional”, que le autoriza a permanecer en EE.UU. después de que su esposa fue asesinada en 2010 en Afganistán, dice el abogado.

José González Carranza fue arrestado por agentes de ICE en su casa en Phoenix el 8 de abril y dos días después fue llevado a Nogales, México, en la frontera, dijo a CNN su abogado, Ezequiel Hernández, este lunes. Carranza fue devuelto a Phoenix y liberado este lunes, horas después de que su deportación fue reportada por primera vez por The Arizona Republic.

Hernández dijo que su bufete de abogados intentó comunicarse con ICE para obtener detalles relacionados con el motivo por el que González fue devuelto a México, pero no recibió respuesta hasta que su oficina notificó a la prensa.

A pesar del regreso de Carranza a Estados Unidos, Hernández dice que su caso no ha terminado.

Carranza ingresó ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente en 2004 desde México. En 2007, se casó con la soldado de primer rango Barbara Vieyra y los dos tuvieron una hija, que ahora tiene 12 años.

“La soldado Barbara Vieyra, de 22 años, de Mesa, Arizona, murió el 18 de septiembre de heridas sufridas cuando los insurgentes atacaron su unidad con un artefacto explosivo improvisado y dispararon granadas propulsadas por cohetes en la provincia de Kunar, Afganistán. Fue asignada al Batallón de Policía Militar 720, a la Brigada 89 de Policía Militar, Fort Hood, Texas”, según los registros del Departamento de Defensa.

Después de que Carranza fue arrestado, su hija se fue a vivir con sus abuelos, que obtuvieron la custodia compartida luego de la muerte de Vieyra, dijo Hernández.

Carranza recibió el estatus de “libertad condicional” por las autoridades de inmigración luego de que su esposa fue asesinada en 2010, dijo Hernández. Esta designación significa que a Carranza se le permitió permanecer en Estados Unidos sin la amenaza de deportación.

ICE volvió a presentar un caso de deportación contra Carranza el año pasado a pesar de la designación de libertad condicional. Sin embargo, se envió un aviso para que Carranza compareciera en el tribunal a una dirección anterior, agregó Hernández.

Como resultado, Carranza no se presentó ante el tribunal y un juez le ordenó ser deportado.

“El gobierno nunca revocó la (libertad condicional)”, dijo Hernández. “Detuvieron (a Carranza) debido a la orden de expulsión hecha en la audiencia de la corte, a la que mi cliente no fue porque no sabía. A partir de hoy, no sabemos por qué fue expulsado”.

CNN ha contactado a ICE para hacer comentarios. La agencia dijo que emitiría una declaración más tarde.

“No sé si confundieron los papeles o simplemente no siguieron las órdenes”, dijo Hernández a CNN, refiriéndose a los oficiales de ICE.

Hernández dijo que los agentes de ICE trajeron a su cliente de regreso de la frontera, en Nogales, hacia Tucson y finalmente lo dejaron en Phoenix este lunes por la noche.

Hernández dijo que el siguiente paso es esperar una audiencia de inmigración en Phoenix para ver si un juez reabrirá el caso de Carranza. Una vez frente al juez, Hernández dijo que su equipo solicitará una cancelación de la orden de deportación.

Kyrsten Sinema, senadora demócrata de Arizona, dijo a CNN que su “oficina está en comunicación con el abogado de Carranza y ayudaremos a la familia Carranza en este proceso”.

Chris Boyette y Artemis Moshtaghian, de CNN, contribuyeron a este informe.