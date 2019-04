Todo listo para el concierto más popero del momento, el 90’s POP TOUR

(De izquierda a derecha) Poncho (Mercurio), Lidia (OV7), Alex (Magneto), Karla (JNS), Claudio Yarto (Calo) y Elías (Mercurio) listos para presentarse en la Arena Ciudad de México el 6 de junio (Foto: Javier Merino)

(CNN ESpañol) — Tras haber recibido Disco Doble de Platino + Oro por el volumen 1 y Disco de Platino por el volumen 2, la gira que ha sido un verdadero éxito, 90’s POP TOUR lleno de nostalgia, un escenario de 360 grados, cientos de luces robóticas, colaboraciones y un vestuario impresionante, lanza su tercera edición que a los pocos días de haberse lanzado a la venta, ya es Disco de Oro. En esta ocasión los artistas que forman parte de esta edición con Magneto, OV7, Litzy, Caló, The Sacados, Mercurio y JNS.

¿Qué hace a esta versión diferente de las demás? Algunas canciones son las mismas que en las pasadas versiones, pero en esta nueva hay dos grupos nuevos: Mercurio y Magneto, que hacen nuevas colaboraciones.

“Mercurio y Magneto estamos muy emocionados de incorporarnos, de entrada, por estar en esta tercera etapa del 90’s POP TOUR, y que sea Disco de Oro a los días de haber salido a la venta, es muy emocionante”, asegura Alex el grupo Magneto.

Sobre interpretar las canciones de otra agrupación o hacer colaboraciones, Poncho, del grupo Mercurio, comenta: “Es algo que no podríamos imaginarnos que esto pudiese haber sido real. En el caso de Mercurio y Magneto no nos conocíamos hasta la gira que decidimos emprender juntos hace unos años. Mercurio llegó a reemplazar a Magneto en aquellos años y era imposible creer que 20 años después estaríamos en el mismo escenario y lo mismo con OV7, JNS, Caló y The Sacados”.

Tener más de 85 presentaciones en México y Estados Unidos no es tarea fácil, sobretodo que, en esencia, sigue siendo el mismo espectáculo con algunos artistas que se van, otros que llegan y los que continúan.

“La verdad es que cuando esta idea nos la contó Ari Boroboy, en una camioneta en plena gira, sonaba increíble e imposible en juntar a varios cantantes de los 90 y que algunos estaban de nueva cuenta en giras, sonaba difícil de creer. Hoy dos años después te puedo decir que estamos muy agradecidos con la gente y nos damos cuenta que esta generación de los 90 es una generación fuerte y que dejó huella”, afirma Lidia Ávila del grupo OV7.

De acuerdo a BOBO producciones, en 2017, recibieron un reconocimiento por parte de la empresa Zignia Live por romper el récord de asistencia con más de 170.000 espectadores por una sola gira en la historia de la Arena Monterrey y la Arena Ciudad de México, por lo que este recinto tiene un significado muy especial para ellos: “Cada vez que pisamos un escenario es sentir emoción, nervios, bendición y agradecimiento. Es un conjunto de emociones que todos sentimos antes de salir al escenario. Cada show es diferente pero en esta ocasión que volvemos a la Arena Ciudad de México por novena ocasión representa muchas cosas para todos, sobretodo el esfuerzo de un gran trabajo y disciplina y el amor de tanta gente”, afirma Karla de la agrupación femenina JNS.

Próximas fechas 90’s POP TOUR:

Abril 20 – Aguascalientes (Fotro de las Estrellas)

Mayo 17 – Monterrey (Arena Monterrey)

Mayo 31 – Guadalajara (Arena VFG)

Junio 6 – Ciudad de México (Arena Ciudad de México)

Junio 29 – Querétaro (Estadio Corregidora)

Agosto 10 – Tijuana (Plaza de Toros Monumental)

