Arrestan a un hombre que entró con latas de gasolina y encendedores en la catedral de San Patricio en Nueva York

Nueva York (CNN) — Un hombre fue detenido después de intentar entrar a la Catedral de San Patricio en Nueva York el miércoles por la noche con litros de gasolina, líquido para encendedores y encendedores, según informaron las autoridades.

Un agente de seguridad de la catedral frenó al hombre, de 37 años, que huyó de la iglesia y fue detenido poco después por agentes antiterroristas, dijo el portavoz de la policía de Nueva York, John Miller, en una conferencia de prensa.

El hombre, originario de Nueva Jersey y ya conocido por la policía, derramó algo de gasolina cuando el agente de seguridad lo detuvo en la iglesia y lo obligó a dar la vuelta, según Miller.

“Es difícil decir con precisión cuáles eran sus intenciones, pero es algo muy preocupante el que un individuo vaya caminando por un lugar icónico como la Catedral de San Patricio, con más de cuatro galones de gasolina (15 litros), dos botellas de líquido para encendedores y encendedores”, explicó Miller.

