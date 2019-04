Informe de Mueller revela cómo reaccionó Trump a la designación del fiscal especial: “Estoy j****o”

(CNN) — El presidente Donald Trump lamentó en 2017 que la designación de un fiscal especial porque eso marcaría el final de su presidencia, y estaba tan furioso que reaccionó con una grosería, según el informe editado por el fiscal especial publicado el jueves.

Trump se enteró por primera vez que el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein nombró a Robert Mueller como fiscal especial del cuando se lo dijo el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions durante una reunión para entrevistar a los candidatos para director del FBI en mayo de 2017, según el informe. También estuvieron presentes la jefa de personal de Sessions, Jody Hunt, y el entonces abogado de la Casa Blanca, Don McGahn.

Después de que Sessions dio a conocer la noticia, “el presidente se echó en su silla”, dijo el informe, citando notas de Hunt.

“Oh, Dios mío. Esto es terrible. Este es el final de mi presidencia. Estoy jodido”, dijo Trump.

Según las notas de Hunt, Trump quedó “enojado” y “criticó” a Sessions por inhibirse de la investigación de Rusia.

“¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera, Jeff?”, le preguntó Trump a su secretario de Justicia.

Trump le dijo a Sessions: “‘Se suponía que debías protegerme’ ‘, o dijo palabras en ese sentido”, recordó Sessions, según el informe de Mueller.

“Todo el mundo me dice que si tiene uno de estos fiscales independientes, arruina su presidencia. Que toma años y años y no podré hacer nada. Esto es lo peor que me ha pasado”, dijo Trump, según el informe.

MIRA: El informe Mueller

Luego le dijo a Sessions que debía renunciar, según el informe. Sessions estuvo de acuerdo, salió de la Oficina Oval y al día siguiente regresó a la Casa Blanca para entregarle a Trump su carta de renuncia, según el informe.

Trump guardó la carta de renuncia de Sessions en su bolsillo, pero luego procedió a preguntarle a Sessions varias veces si quería seguir siendo secretario de Justicia, según el informe.

Sessions dijo que deseaba seguir siendo secretario de Justicia, pero dijo que dependía de Trump, según el informe. El presidente dijo que quería que se quedara y que la reunión terminó con ambos dándose la mano, según el informe.

El presidente tuvo la carta de renuncia durante casi dos semanas antes de devolvérsela a Sessions, “con una notación que decía ‘No aceptado'”. Sessions siguió desempeñándose como secretario de Justicia por un año más, pero Trump lo despidió en noviembre de 2018, quien siguió molesto por la decisión de Sessions de alejarse de la investigación de Rusia.

Mueller fue designado tras el despido del director del FBI, James Comey, para supervisar la investigación federal sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, incluida la posible colusión entre los allegados y funcionarios de la campaña de Trump y los funcionarios rusos.

El equipo de Mueller también investigó si Trump obstruía la justicia.

La investigación no pudo exonerar a Trump, diciendo que no pudo determinar que “no se produjera ninguna conducta criminal”.