Lo que sabemos hasta el momento del informe de Mueller

(CNN) — El Departamento de Justicia publicó una versión editada del informe del fiscal especial Robert Mueller hace unos momentos.



CNN todavía está revisando el informe, pero aquí están los aspectos más destacados hasta ahora:

Trump: Este es el final de mi presidencia: En mayo de 2017, después de que el presidente Trump supiera por el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions que el vicefiscal general Rod Rosenstein había nombrado al fiscal especial Robert Mueller, Trump “se dejó caer en su silla y dijo: ‘Oh, Dios mío. Este es terrible. Este es el fin de mi presidencia. Estoy j*****”.

Trump le dijo a su abogado de la Casa Blanca que sacara a Mueller. El se negó: El 17 de junio de 2017, después de que los informes de los medios de comunicación indicaron que el fiscal especial Robert Mueller estaba investigando si el presidente Trump había obstruido la justicia, Trump llamó a su casa al ex abogado de la Casa Blanca Don McGahn y le ordenó que llamara al secretario de Justicia interino y dijera que Mueller “tenía conflictos de interés y debe ser apartado”.

McGahn se negó a hacerlo, y decidió que “preferiría resignarse a desencadenar lo que consideraba una posible masacre en la noche de ese sábado”.

Mueller no pudo concluir que “no ocurrió una conducta criminal”: la investigación no pudo exonerar al presiden de obstrucción. El informe afirma que la evidencia obtenida “acerca de las acciones e intenciones del presidente presenta temas difíciles que nos impiden determinar de manera concluyente que no se produjo ninguna conducta criminal”.

Lo que la campaña de Trump sabía: la investigación del fiscal especial sobre una posible colusión descubrió que los miembros de la campaña de Trump sabían que se beneficiarían de las acciones ilegales de Rusia para influir en la elección, pero no tomaron medidas criminales para ayudar, según el informe de Robert Mueller.



¿Por qué Mueller no citó a Trump?: el fiscal especial creyó que tenía la autoridad de citar al presidente Trump, pero decidió no hacerlo porque demoraría la investigación, según el informe. Los fiscales también creían que ya tenían una cantidad sustancial de evidencia.