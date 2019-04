Nota del editor: Carlos Alberto Montaner es escritor y analista político de CNN. Sus columnas se publican en decenas de diarios de España, Estados Unidos y América Latina. Montaner es, además, vicepresidente de la Internacional Liberal. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(CNN en Español) — CNN en Español le ha declarado la guerra a los prejuicios. Eso me parece una noble causa. La historia ha demostrado el peso de ciertas entidades en la lucha contra las grandes injusticias que se derivan de los prejuicios.

Por ejemplo, es muy conocido el rol de los cuáqueros en la lucha contra la esclavitud en Inglaterra. La esclavitud se basaba en el prejuicio de que los negros eran inferiores. Incluso, se discutió si eran seres humanos. Aristóteles sostenía que había “esclavos por naturaleza”, independientemente de las razas.

Eso no debe sorprendernos. Las mujeres han padecido prejuicios parecidos. En algún Concilio se discutió si tenían o no alma. Se concluyó que la tenían, pero el catolicismo, acaso por influencia del judaísmo, las mantiene segregadas en la jerarquía religiosa.

Hay muchos territorios en los cuales actuar. Acaso uno de ellos, muy importante, sea el antisemitismo. A mi juicio, las actitudes militantes contra el Estado de Israel son disfraces del antisemitismo.

Esto no quiere decir que hay que coincidir con todas las medidas adoptadas por el primer ministro Benjamin Netanyahu. A mí, por ejemplo, me parece que no habrá estabilidad en la región hasta que no exista un Estado palestino junto al de Israel.

Pero sí quiere decir que me parece totalmente inaceptable el llamado “Movimiento BDS”, que preconiza “Boicot, Desinversiones y Sanciones” contra Israel. Ese movimiento, bastante exitoso dentro del mundo de la izquierda, y que —según sus organizadores— responde al maltrato que reciben los palestinos por parte del Estado judío, aunque creo que ésa sólo es su coartada. Y el antisemitismo es el más viejo y resistente de todos los prejuicios.