5 cosas que debes saber este 19 de abril: lo que dice el informe del fiscal especial Mueller y el mensaje de la hija de Alan García tras el suicidio de su padre

1. Lo que dice el informe del fiscal especial Mueller

El Departamento de Justicia publicó este jueves una versión editada del informe del fiscal especial Robert Mueller. En el reporte, el fiscal especial describió por qué falló el intento de obstrucción a la justicia: algunos funcionarios se negaron a “ejecutar las órdenes”. Además, se destaca la reacción —con un improperio— que tuvo Trump al enterarse de la designación de Mueller. Estas fueron las órdenes que otros se negaron a cumplir y las 12 principales conclusiones clave del reporte.

2. El mensaje de la hija de Alan García tras el suicidio de su padre

“Gracias por la solidaridad recibida desde ayer. Quiero agradecer a los compañeros y amigos de mi papá por el afecto que le han dado a lo largo de su historia y hoy. Él vivía para ustedes. A él todo lo que lo quise y respeté, se lo dije en vida”, escribió en su redes sociales Carla García, hija del expresidente peruano, que se quitó la vida el miércoles. Este viernes es el último día de duelo nacional en Perú por su muerte. Su familia decidió realizar una ceremonia privada en la sede del partido Aprista en Lima. Amigos, familiares y ciudadanos llegaron al lugar para dar el último adiós a García.

3. Arquidiócesis de Los Ángeles pagará US$ 8 millones en un caso de abuso sexual

La Arquidiócesis de Los Ángeles acordó pagar 8 millones de dólares a una joven que tenía 15 años cuando un entrenador en su escuela secundaria católica abusó sexualmente de ella, dijeron sus abogados en un comunicado. El abuso ocurrió a pesar de que la arquidiócesis recibió quejas por escrito que acusaban al entrenador, Juan Iván Barajas, de tener relaciones inapropiadas con otras estudiantes en la escuela secundaria femenina de San Gabriel Mission High-Girls, dijeron los abogados. Barajas ahora tiene 39 años. Fue declarado culpable de seducción sexual en Nevada y sentenciado en marzo de 2017 a entre 24 y 72 meses de prisión, según documentos judiciales.

4. ¿Por qué no debemos culpar a las víctimas de las “muertes por selfis”?

Jill Filipovic, periodista residente en Washington y autora del libro The H-Spot: The Feminist Pursuit of Happiness, escribió una columna de opinión en CNN sobre cómo la cobertura de dos tragedias recientes relacionadas con selfis tienen la implicación de que “estas dos jóvenes eran tan ensimismadas y vanidosas que no se dieron cuenta de que estaban a pocos centímetros del peligro hasta que fue demasiado tarde […] En lugar de hablar y escribir sobre ellas como muertes por selfis, una categoría fácil y cargada de juicios, podemos hablar de ellas tal como son: tragedias dolorosas e impactantes que sacaron a dos jóvenes brillantes de nuestro mundo demasiado pronto”.

5. La libertad de prensa empeoró en Venezuela, Brasil y Nicaragua, según Reporteros Sin Fronteras

Un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, publicado este jueves, “muestra que el odio a los periodistas degenera en violencia, lo que hace que aumente el miedo”, y que, además, sigue en disminución “el número de países que se consideran seguros” para que los periodistas ejerzan su oficio. El informe también encontró que Venezuela descendió en la clasificación de los países seguros para ejercer el oficio, por cuenta de las “detenciones y agresiones por parte de las fuerzas del orden”; en Nicaragua, los periodistas que han cubierto las manifestaciones por algo más de un año han sufrido agresiones y “muchos de ellos se han visto obligados a exiliarse para evitar la cárcel y las acusaciones de terrorismo”; por último, en Brasil, la prensa se convirtió en blanco de los partidarios del presidente Jair Bolsonaro, tanto en el espacio digital como en el mundo real.

A la hora del café

Las tradiciones más coloridas de Semana Santa en América Latina

Aunque el sentimiento es el mismo, cada país de América Latina tiene sus tradiciones para festejar los días previos a la fiesta de la resurrección de Jesucristo.

Apple ahora hace que sea más fácil reciclar tu iPhone viejo

Este jueves, Apple publicó su Informe de medio ambiente de 2019, que describe los pasos que está tomando para ayudar a proteger el medio ambiente de los impactos negativos de su propio negocio.

Facebook recolectó los contactos de email de 1,5 millones de usuarios sin su conocimiento

La red social más grande del mundo dijo el miércoles por la noche que las listas de contactos de correo electrónico se habían subido “involuntariamente” a Facebook tras un cambio de diseño hace casi dos años, y la compañía está ahora en proceso para eliminarlos.

Las cuatro virtudes que todo gran líder debe tener

Para Antonio Sola, el estratega político que se ganó el apodo del “creador de presidentes”, un líder debe tener cuatro virtudes y no debe gobernar, según los datos que arrojan las encuestas, sino de acuerdo a las necesidades de su país.

El nuevo Samsung plegable se está rompiendo

Las primeras reseñas del nuevo Samsung Galaxy Fold son muy poco alentadoras. Hay informes de fallas en la pantalla y funcionamiento inadecuado en cuestión de días.

La cifra del día

20,46 quilates

Un diamante de 20,46 quilates fue descubierto en Botswana. Este diamante azul es el más grande de su tipo. La compañía de diamantes estatal, Okavango, presentó la piedra preciosa en Gaborone, la capital de ese país.

La cita del día

“Oh, Dios mío. Esto es terrible. Este es el fin de mi presidencia. Estoy j****o”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en mayo de 2017, después de enterarse por el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions que el secretario de Justicia Rod Rosenstein había nombrado al fiscal especial Robert Mueller para investigarlo.

Y para terminar…

Este no es el final que te imaginabas para “Game of Thrones”

La exitosa serie “Game of Thrones” está en su última temporada y Elmo, de Plaza Sésamo, quiere detener la guerra por el trono de hierro.