El desigual reparto de la riqueza: amenaza para la democracia y el libre mercado

(CNN Español) — El hecho de que el 1% de toda la población mundial concentre el 50% de toda la riqueza existente en el planeta, concentración que es mucho mayor en países como Estados Unidos o en América Latina, no sólo es algo socialmente reprobable, es directamente una amenaza para la democracia y para la salud del sistema de libre mercado.

He hablado de ese tema esta semana en GloboEconomía con el profesor de Gestión Internacional en Wharton School, y director del Lauder Institute de la Universidad de Pensilvania, Mauro Guillén, quien coincide en que el momento es de riesgo, porque la pérdida de protagonismo de las clases medias y la excesiva influencia de unos pocos, está haciendo que triunfen populismos demagógicos y movimientos autoritarios que riñen con el modelo democrático.

En Estados Unidos la influencia de las 540 familias con patrimonios superiores a los 1.000 millones de dólares está distorsionando el balance de poder, con una excesiva presencia en instituciones, grupos de presión y de opinión, y fomentando el arraigo de movimientos populistas que no defienden los intereses de la mayoría, sino los de ese grupo privilegiado.

En una economía en la que dos tercios de su Producto Interno Bruto (PIB) están basados en el consumo, es fundamental contar con clases medias que prosperen y tengan dinero en los bolsillos, dice Guillén. Pero ciertamente ese no es el caso últimamente. La clase media estadounidense está estancada, y esa tendencia es muy similar en muchos países desarrollados, en los que en los últimos 40 años se ha olvidado en exceso del papel de árbitro y de suplir los desajustes de los distintos momentos económicos que debe tener el Estado. Apasionante conversación que espero que os interese.

