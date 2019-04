Patricia Velásquez revela su experiencia con “La Llorona” la noche previa al rodaje

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – Cuenta la leyenda que cuando la escuchas lejos, es que está cerca, y cuando la escuchas cerca, es que está lejos.

Su desgarrador llanto y su escalofriante frase “¡mis hijos!”, ha aterrorizado a generaciones en varios países de América Latina, donde la leyenda de La Llorona aún sigue viva.

Ahora, esta historia –con variantes según quién la cuente– llega a la gran pantalla a nivel global de la mano de Warner Bros. Entertainment, una compañía de WarnerMedia, empresa matriz de CNN en Español.

Dirigida por Michael Chaves, escrita por Mikky Daughtry y Tobias Iaconis, y producida por James Wang, Gary Dauberman y Emile Gladstone, The Curse of La Llorona cuenta la historia de la leyenda propia del folclore latinoamericano de una mujer en pena que busca a sus dos hijos perdidos, que según la versión popular, ella misma mató.

La cinta, que debutó en algunos países de América Latina el Jueves Santo y en Estados Unidos el Viernes Santo, se encuentra en la primera posición de la taquilla estadounidense de este fin de semana con una recaudación estimada de US$ 11,8 millones, según el sitio BoxOfficeMojo.

Zona Pop CNN, el podcast de cultura pop de CNN en Español, conversó con la actriz venezolana Patricia Velásquez, que interpreta a Patricia Álvarez, y con su director, Michael Chaves, sobre cómo fue el proceso de llevar una historia con tantas versiones a la gran pantalla.

The Curse of La Llorona supone el estreno de Chaves en largometrajes. En el pasado, el director se había paseado por el mundo de comerciales de televisión y videos musicales, dirigiendo Bury a friend, de Billie Eilish, estrenado a inicios de año.

Chaves, que creció en Los Ángeles –la ciudad con mayor porcentaje de latinos en Estados Unidos según un estudio del Pew Research Center publicado en 2014–, no es un ignorante de esta leyenda.

“Crecí en Los Ángeles así que he escuchado de la leyenda, era una de esas historias que me la contaron mis amigos. Cuando tratas de asustar a todo el mundo y es la historia. Y quizás no puedo recordar las otras historias excepto La Llorona, y creo que la razón es porque es tan tenebrosa y trágica, la idea de una madre que mató a sus hijos es muy angustiante. Probablemente esa es una de las razones por las que aún me recuerdo de ella”, dijo el director.

Patricia Velásquez también recuerda que la primera vez que escuchó esa historia fue en su infancia, en la ciudad mexicana de Pátzcuaro.

“La primera vez que yo escuché la Llorona fue en México en Pátzcuaro y la historia que a mí me contaban desde muy chiquita era la historia de la mujer que vivía en un pueblo y que se enamoró de un noble que vino de otro pueblo. Tuvieron dos hijos y ella lo encontró a él en los brazos de otra mujer, y en su desesperación y rabia le hizo daño con lo que más quería: ahogó a los niños en el río y cuando se despertó y se dio cuenta de lo que había hecho y de su rabia trató de ahogarse ella misma y entonces estaba destinada a pasar todo el resto de su vida deambulando buscando los hijos de otro para ver si puede recuperar a los suyos”, recuerda Velásquez.

En la cinta, La Llorona no está en Latinoamérica sino que cruza la frontera y se aparece en Los Ángeles de los años setenta, algo que para Velásquez es de suma importancia para la preservación de los aspectos culturales y folclóricos de la región.

“Fíjate cómo nos beneficia a nosotros desde el punto de vista cultural y de preservación de nuestras leyendas y nuestras costumbres porque esa historia que se escribió (para la película) no es la historia de la Llorona, es la Llorona que regresa en los años 1970 y aparece en Los Ángeles y se le pega básicamente a una familia americana y tenía que ser así porque el personaje de Linda (Cardellini, que interpreta a Anna Tate-Garcia) tenía que ser un personaje extranjero porque si hubiese sido una latina, ella no va a tener ningún problema en entender quién es la llorona. Pero una americana no se lo va a creer. En esa proceso, ¡imagínate toda la gente en el mundo que no conocen la historia de la Llorona! Millones de personas ahora van a conocer nuestra historia, nuestras costumbres nuestras raíces y ese es el punto de vista de la preservación cultural. Es maravilloso”, cuenta la actriz venezolana en Zona Pop CNN.

Y esta presión de preservación cultural la sintió su director al momento de tomar las riendas de la producción.

“Fue un poco complicado, porque yo quería rendirle tributo a la cinta y mi intención al involucrarme era: yo quiero que esta sea la versión definitiva de La Llorona, y mientras hablas con la gente, obtienes más variaciones de la historia (…) Mientras más ahondas en el tema, más variaciones de la leyenda encuentras, y eso fue aterrador… yo pensaba, ¡hay demasiadas versiones! ¿cuál es la mejor? A lo que siempre regresé fue que debe ser terrorífica”, explica Chaves.

¿Enviada por La Llorona?

Durante la conversación con Zona Pop CNN, Patricia Velásquez reveló dos incidentes con La Llorona que la hicieron ver la magnitud del trabajo que realizaría en la cinta.

La primera fue al momento de leer el guión del filme, que inicialmente recuerda se iba a llamar The Children.

“Le habían puesto ese nombre a propósito para que nadie supiese que se iba a hacer una película sobre La Llorona”, recuerda la actriz.

“Me encantó que la película estaba escrita con mucho respeto por la leyenda original y en cierta manera ahí ya me enamoré del guión, me enamoré del proyecto(…) Cuando me reuní con el director (Michael Chaves), me explicó y comenzamos a trabajar, como que más o menos vi su visión, me sentí casi como escogida, como que La llorona me había mandado a mí a asegurarme que se le estuviese respetando durante todo el proceso”, cuenta Velásquez.

La segunda oportunidad ocurrió la noche antes del primer día de rodaje, después de un ritual que, cuenta la actriz venezolana, realiza antes de irse a dormir, la noche antes de su primer día de grabación.

Velásquez recuerda que esa noche, después de su ritual, la despertó un grito agobiante y desgarrador.

“Esa noche a mí me levantó un grito La Llorona y eso fue un lamento, un grito tan horrible que yo me desperté súper asustada y enseguida me fui corriendo a buscar a mi hija… en ese momento yo entendí no solamente que había sido La Llorona, sino que ella tenía que venir para que yo entendiera su dolor. Yo me fui a trabajar al día siguiente y yo, a partir de ese momento, ya sabía, ya entendí lo que tenía que hacer en mi trabajo”, recuerda la actriz.

Presencias de otro mundo

Este no fue el único episodio inexplicable durante la grabación. Michael Chaves cuenta en Zona Pop que la casa en donde grabaron en Los Ángeles estaba, según sus dueños, embrujada.

“Grabamos en una casa en Los Ángeles, que los dueños nos dijeron que estaba embrujada. Yo soy un escéptico, no creí nada de eso, pero el equipo sí fue influido, y empezaron a decir que escuchaban cosas”, cuenta.

“Hubo un par de ocasiones que la casa estaba casi vacía, todos estaban almorzando y una persona se quedó ahí y ellos juran que escucharon a gente caminando arriba, y pensaron… ¡son las chicas! (que vivían en el piso de arriba) y básicamente subieron y todos los cuartos estaban vacíos… ¡Todos los cuartos estaban vacíos!, el baño estaba vacío, y solo hay una escalera hacia ese piso. Este hombre jura que escuchó a alguien caminando, ¡lo jura!… Entonces, él cuenta esa historia y todo el mundo se asustó, y aunque yo dudé… había algo que te atrapaba”, recuerda Chaves.

Velásquez recuerda esa experiencia y dice que ella sí estaba segura de que en ese lugar había un ente.

“La presencia estaba ahí, esa casa estaba súper embrujada, pero increíble. Yo no sé cómo podía vivir gente ahí, porque ahí ni que le hagan una limpia… Había que hacerle una limpia de todas las religiones”, recuerda la actriz.

Escucha la entrevista completa con Patricia Velásquez y Michael Chaves en el episodio 94 de Zona Pop CNN.

