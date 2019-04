Game of Thrones, resumen del episodio 2: sentémonos junto al fuego antes de morir

(CNN) — ¿Te gustó este episodio? ¿Todos las pláticas al calor del fuego y los dulces momentos de afecto entre tus personajes favoritos animaron tu corazón y te hicieron creer tontamente, aunque sea por un momento, que puede haber verdadera felicidad esperándolos al otro lado de esta guerra?

Bien, porque todos sabemos lo que sucede después: DOLOR. Y MUCHO de eso.

Winterfell se prepara para la batalla. Para la gente común, esto involucra mucho entrenamiento, peleas, fabricación de armas y mucho más, pero para los personajes principales, significa principalmente tomar leche de cabra fermentada y retozar en pacas de heno.

Oye, todos están seguros de que van a morir de todos modos.

Todos, excepto Daenerys, claro. ¿Qué más explicaría su preocupación constante de gobernar los Siete Reinos cuando hay todo un ejército de muertos en su puerta? Ella no es estúpida y ha visto de primera mano la amenaza del Ejército de los Muertos, así que no hay otra explicación que asumir que está muy, muy segura de que el Rey de la Noche será fácil de vencer.

LEE: Resumen del episodio 1 de ‘Game of Thrones’: qué, cuándo, cómo, con quién y todo lo que pasó en el estreno de la última temporada

Incluso cuando Jon (¡finalmente!) confiesa la verdad — que es el hijo de su hermano y un Targaryen legítimo– su primer pensamiento no es “Wow, estoy teniendo relaciones con mi sobrino”, sino que Jon es ahora su competencia el trono.

Claro, el listón sobre el incesto en este programa es bastante bajo, pero todavía es de consideración, ¿no?

Después de una pequeña y tensa charla, Jamie es recibido a regañadientes en Winterfell, lo que le da suficiente tiempo para ponerse al día con Brienne, Tyrion y el artista antes conocido como Bran. Bran amablemente se abstiene de contarle a todos que Jaime definitivamente trató de matarlo hace tantos años. Explica que Jamie ahora es útil en la guerra que se avecina y que, sin ofender, el caballero recién redimido es bastante atrevido al asumir que sobrevivirá. A pesar de todo su poder, las habilidades sociales de Bran definitivamente gritan “Soy un tipo que fue educado en un árbol”.

Hablando de tensión, Daenerys todavía está en conflicto con Sansa, quien aún está tratando de averiguar cómo alimentar a todos y hacerse una idea general de cómo se verá el Norte una vez que todo esté dicho y hecho. Sensible – o deberíamos decir, SANSABLE.

Es revelador que Dany tenga una buena visión de cómo se verá su gobierno en el Trono de Hierro, pero no ha pensado mucho en el futuro de la patria de su sobrina. Y así de fácil, su creciente hermandad se frena rápidamente.

Dany también está en conflicto con Tyrion, quien se dio cuenta de que Cersei nunca enviaría su ejército al norte y mintió para protegerla, o no se enteró de que ella no enviaría su ejército y entonces ya no es tan inteligente. A pesar de que Jorah trata de defender a Tyrion y su momentánea inteligencia, la ruptura entre Dany y Tyrion es todavía bastante palpable.

Es un poco irónico, ya que Tyrion es básicamente el único otro personaje de esta semana, en los tensos minutos antes de la guerra, en mostrar algún atisbo de esperanza de supervivencia. Después de todo, no puedes morir a los 80 con una barriga llena de vino y un [eliminado] [eliminado] alrededor de tu [eliminado] si un Caminante Blanco te atrapa primero.

Así es como termina el episodio, con Tyrion mirando entre las almenas de Winterfell y al otro lado de la noche negra, los integrantes congelados de una vieja banda de covers de KISS lo miran de regreso.

Preguntas candentes

Si Bran sabe todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder, y es la única persona que puede explicar de manera sucinta lo que quiere el Rey de la Noche, ¿por qué se pasa la mayor parte del tiempo esperando en los patios y mirando a los árboles? Necesitamos INFORMACIÓN, Bran, ¡no monólogos góticos sobre la persistencia de la memoria!

¿Ghost va a hacer algo pronto o simplemente desperdiciará el presupuesto de CGI para recordarle a la gente que todavía existe?

¿Alguno de los personajes principales abandonará la batalla? Sería un movimiento audaz, pero Gendry se veía bastante dormido y Davos se está haciendo muy viejo…

¿Dónde están los Dothraki? ¿Están bien? Este clima no puede ser bueno para ellos. ¿Davos al menos les dio un poco de sopa?

Melisandre, ¿qué pasa? Tenemos algunas preguntas candentes para ti específicamente. No, no preguntas ardientes. Pero ahora serías de mucha ayuda.

Mejor línea

Tyrion a Jaime: “Ella nunca te engañó. Siempre supiste exactamente quién era ella y la amabas de todos modos”.

Tyrion puede estar oxidado en el departamento del sentido común, pero siempre entiende perfectamente la relación entre su leal hermano y su traicionera hermana. Oh, dulce Jaime, las cosas que has hecho por amor.

Peor línea

Sam a Jorah: “Espero que ganemos”.

La mejor escena

Jaime: “Brienne, seré tu caballero, cumpliré el sueño que siempre has mantenido en tu corazón pero nunca sentiste que pudieras contar en voz alta. Deja que tus lágrimas caigan durante este momento verdaderamente puro y profundamente emocional mientras te muestro, en palabras y hechos, que eres digno de honor y respeto y que con gusto moriré a tu lado como tu par y como tu amigo”.

Tormund: “FUI ALIMENTADO POR UNA GIGANTA”.

En la mira

Tormund y Brienne y Jaime

Sí, sabemos que amas a la gran dama, Tormund. TODOS sabemos que amas a la gran dama. Pero si quieres ganarte a la gran dama, debes darle a la gran dama lo que quiere: ¡Un título de caballero y algo de espacio!

Missandei y Grey Worm

Dos de los personajes más sensatos del programa discuten uno de los planes de acción más sensatos: salir de este agujero congelado lo antes posible e ir a la playa. Es una inútil esperanza de que puedan perseguir mariposas juntos en Naath 😦

Arya y Gendry

Esta nave se convirtió en una lancha rápida y NO estábamos listos. La última mirada de Arya cuando yacía desnuda junto a su amigo fue interesante. ¿Podría haber algo más aquí?

Recuento de muertes

Nadie … ¿De verdad? ¿Nadie? [revisa sus notas] Esto no puede ser bueno.

Observaciones dispersas

De acuerdo, Cersei todavía está embarazada, según sus hermanos.

El que Sam se uniera a Bran en sus reflexiones sobre la fragilidad de la memoria humana no se trató solo de que él estuviera triste por la muerte de su familia. También respalda la popular teoría entre los fanáticos de que Sam sobrevivirá a este desastre y que será el que cuente toda la historia.

Además, el que Sam le diera a Ser Jorah la espada de acero de Valyrian de su padre muerto es un buen detalle. Tan pronto como Sam se la robó a su padre, sabías que sería importante. Bueno, esperamos que se vuelva importante.

Podrick ahora tiene una voz bonita y pelo largo. ¿Quién permitió que esto sucediera?

Fans de Theon, tienen su momento. Su arco de redención está completo y tiene la aprobación completa de Sansa. Relacionado: Obtener la aprobación de Sansa, de alguna forma se ha convertido en una verdadera prueba en este programa, y no puedes discutir los resultados.

Hablando de Sansa, ella está usando ese collar con un dedo colgante otra vez. De hecho, todo su atuendo fue muy … del estilo. No estamos diciendo que ella recogerá el manto del intrigante caótico. Ella siempre aprendió de quienes la traicionaron, por lo que hacer un guiño a sus influencias difuntas a través de la moda es probablemente parte de su personalidad de “Reconozco una mentira cuando lo veo”.

Una predicción atrevida

La cripta será un lugar desafortunado.

“¡Las mujeres y los niños irán a la cripta! ¡Estarán a salvo allí!”

Narrador: “Definitivamente no van a estar a salvo allí”.