Lo que necesitas saber sobre la controversia del censo en Estados Unidos

Washington (CNN) — Hay una polémica sobre el Censo de 2020: ¿Se les debe preguntar a todos los miembros de la población de Estados Unidos sobre el estatus de su ciudadanía?

Tanto críticos como defensores de esta cuestión dicen que su posición producirá una contabilidad más precisa de la población. Los críticos dicen que preguntar sobre la ciudadanía podría asustar a las minorías y hacer que no respondan, y así se dejarían de contar en el censo. Los partidarios de esta pregunta dicen que una mejor comprensión de dónde vive la ciudadanía mejorará las elecciones.

El conteo del censo decenal se usa para dividir los asientos del Congreso y distribuir millones de dólares de fondos federales.

El debate se dirige al Tribunal Supremo el martes para empezar con los argumentos orales. El tribunal superior tomó el caso después de que tres tribunales inferiores emitieran sentencias punzantes rechazando la cuestión.

¿Cómo y por qué se agregó la ciudadanía al Censo?

En marzo de 2018, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció que el Censo de 2020 preguntaría a toda la población de Estados Unidos sobre el estado de su ciudadanía, una pregunta que no se había formulado en la encuesta enviada a todos los hogares desde 1950.

Más recientemente, la pregunta apareció en las encuestas enviadas a una muestra de la población, como la Encuesta de la Comunidad Estadounidense y la llamada encuesta de largo formato.

El proceso comenzó formalmente con una solicitud del Departamento de Justicia en diciembre de 2017 “para que la Oficina del Censo restituya en el cuestionario del Censo de 2020 una pregunta relacionada con la ciudadanía”. Los datos resultantes son “críticos” para comprender a la población localizada de votantes elegibles para que pueda hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación y prevenir la discriminación racial en las urnas, dijo el Departamento de Justicia.

La Oficina del Censo instó a Ross a encontrar una solución diferente. Escribieron que agregar la pregunta “es muy costoso, perjudica la calidad del conteo del Censo” y produciría datos menos precisos de los que el gobierno podría compilar al analizar los datos recopilados de otras maneras.

Pero Ross escribió que hacer la pregunta “del 100% de la población le da a cada encuestado la oportunidad de responder” y los vacíos de quienes no respondan pueden llenarse a través de los otros datos, conocidos como “registros administrativos”.

¿Por qué es controversial?

Los críticos acusan a Ross de ocultar los verdaderos orígenes del cambio y cuestionan sus motivaciones.

Notaron que la carta del Departamento de Justicia llegó después de que Ross se acercó al entonces secretario de Justicia Jeff Sessions, y que meses antes, el estratega de la Casa Blanca Steve Bannon había conectado a Ross con Kris Kobach, quien dirigió un panel muy criticado que investigaba el presunto fraude electoral.

En un correo electrónico, Kobach le escribió a Ross que la falta de una pregunta sobre la ciudadanía significa, entre otras consecuencias, que “los extranjeros que en realidad no ‘residen’ en Estados Unidos todavía se cuentan para fines de distribución en el Congreso”.

Y dos meses antes de eso, Ross cuestionó a un asistente por correo electrónico: “Estoy desconcertado sobre por qué no se ha hecho nada en respuesta a mi solicitud de hace meses de que incluyamos la pregunta de ciudadanía. ¿Por qué no?”.

Ross luego testificó ante el Congreso que la decisión no involucró a la Casa Blanca.

“¿Ha discutido el presidente o alguien en la Casa Blanca con usted o alguien en su equipo acerca de agregar esta pregunta de ciudadanía?”, preguntó la representante Grace Meng, demócrata de California, en una audiencia en marzo de 2018. Ross respondió: “No conozco nada de eso”.

En marzo de 2019, Ross le dijo al Congreso que él había malinterpretado su pregunta y “testificó sinceramente lo mejor que pude en respuesta a mi comprensión de cuáles eran las preguntas”.

Los abogados de la administración han argumentado en el tribunal que las motivaciones de Ross son en gran medida insignificantes, siempre y cuando en última instancia proporcionó una buena razón para tomar la decisión.

¿Qué han dicho los tribunales hasta ahora?

Tres tribunales federales de primera instancia han emitido una serie de opiniones punzantes que encuentran violaciones constitucionales y legales en la pregunta misma y en el proceso para desarrollarla.

Más recientemente, un juez federal de Maryland dijo que los datos científicos presentados en el juicio “confirman que la adición de la pregunta de ciudadanía resultará en una ciudadanía menos precisa y menos completa”. Hacer la pregunta violaría la Constitución y la precisión del censo “sin compromiso razonable”, se lee en el fallo.

Esa decisión siguió a dos fallos similares de los tribunales de Nueva York y California, que el gobierno apeló ante el Tribunal Supremo.

¿Qué sucede después del fallo de la Corte Suprema?

La Oficina del Censo dice que está lista para cualquier decisión que el alto tribunal imparta. Se han preparado dos versiones de la encuesta en papel y electrónica.

Actualmente, los funcionarios también están realizando una prueba de campo de la pregunta para determinar la mejor manera de difundir sus mensajes: que los datos son importantes y que la ley federal impide que la Oficina del Censo comparta nombres o respuestas con las autoridades de inmigración.

Dicen que tienen los recursos para realizar correos de seguimiento y visitas a hogares que no responden y dicen que no se ha aplicado la multa por no responder al censo.

Los abogados del gobierno informaron a los tribunales que necesitan una decisión para fines de junio. Las imprentas de los formularios de respuesta, dice la Oficina del Censo, están programadas para comenzar a funcionar el 1 de julio.