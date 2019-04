Paul Stanley, de KISS, revela que un defecto de nacimiento lo motivó para convertirse en estrella

Paul Stanley, cantante y guitarrista de KISS.

(CNN) — El guitarrista y cantante de Kiss Paul Stanley dice que se sintió atraído por la fama debido a un defecto de nacimiento.

Durante una conversación con Dan Rather en The Big Interview, que saldrá al aire este 23 de abril, Stanley dijo que buscó la fama para compensar sus inseguridades.

“Tenía lo que se llama una microtia, que básicamente es no tener una oreja”, le dijo a Rather. “No era muy sociable, y cuando tienes algo físico que te distingue de las personas, te convierte en el objetivo de un escrutinio implacable y, a veces, del ridículo”.

La microtia es un defecto de nacimiento en la oreja de un bebé que ocurre cuando el oído externo es pequeño y no está formado correctamente, según los CDC. Por lo general, afecta la apariencia del oído, pero no la capacidad de escuchar, aunque Stanley dijo que nació sordo en su lado izquierdo.

Los investigadores tienen dificultades para estimar cuántos bebés en EE.UU. están afectados, ya que la gravedad de la enfermedad varía, según los CDC, pero los sistemas de seguimiento de defectos de nacimiento recientes han estimado que la microtia ocurre en menos de 1 de cada 10.000 nacidos vivos a aproximadamente 5 de cada 10.000 nacidos vivos.

El músico dijo que su éxito con Kiss y su posterior ascenso a la fama era “una forma de obligarlo a ponerse frente a la gente y decir: ‘¡Ves, deberías haber sido amable conmigo’ ‘. Al final, descubrió que ser famoso no resolvía todos sus problemas ni cambia nada.

“En ese momento de tu vida, cuando te vuelves famoso, es una decepción porque no es un remedio, y o te metes una aguja en el brazo, una pistola en la boca o vives la vida como una víctima, y yo no estoy para eso”, dijo.

Darse cuenta de esto lo llevó a recurrir a la “autoexploración” y a trabajar para convertirse en una mejor persona.

“Tuve la suerte de ser parte de una idea para convertirnos en la banda que nunca conocimos, y eso me llevó a un camino en el que todavía estoy ahora. A dónde me llevará, solo Dios lo sabe”, le dijo a Rather.

Stanley y el resto de Kiss iniciaron una gira de despedida de tres años, “KISS End of the Road World Tour”, a principios de este año.