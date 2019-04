¿Qué nos hace estar más tiempo sentados? ¿La TV o las computadoras? Un estudio lo revela

(CNN) — Hay un culpable clave en la batalla contra estar sentado. Una investigación reciente encuentra que el tiempo dedicado a mirar televisión y videos se ha mantenido constantemente alto en Estados Unidos durante los últimos 15 años, pero el tiempo que pasas sentado frente a una computadora ha aumentado dramáticamente.

El uso de computadoras en el tiempo libre aumentó entre 4,8% y 38% para varios grupos de edad entre 2001 y 2016, dijo Yin Cao, autor principal del nuevo estudio y profesor asistente de cirugía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis.

En general, hasta el 43% de la población de EE.UU. usó una computadora durante dos o más horas al día y hasta el 25% usó una computadora durante tres o más horas cada día en 2016.

El resultado de estos aumentos: los adolescentes pasaron aproximadamente 8,2 horas al día sentados, mientras que los adultos se sentaban durante 6,4 horas al día.

Ambos grupos vieron un aumento de una hora durante la década que terminó en 2016, dijo Cao.

Cao cree que su investigación, publicada este martes en JAMA, ayudará a los estadounidenses a comprender mejor nuestros hábitos sedentarios y cambiarlos.

Tendencias sobre estar sentados de los últimos 15 años

“La evidencia de la investigación ha estado creciendo sobre la asociación entre el comportamiento sedentario, principalmente la televisión, y una variedad de enfermedades, incluida la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes tipo 2 y la mortalidad general”, dijo Cao.

Por primera vez, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. mencionó en la edición del año pasado de sus pautas de actividad física “que las personas se beneficiarían al aumentar la actividad de moderada a vigorosa y también a reducir el tiempo que pasan sentados”, dijo.

Se preguntó: ¿cuánto se sientan los estadounidenses y cómo ha cambiado la tendencia en los últimos 15 años? Para responder estas preguntas, Cao y sus coautores utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de 51.896 personas, 10.359 niños, 9.639 adolescentes y 31.898 adultos, desde 2001 hasta 2016.

En general, hasta 65% de las personas informaron haber visto televisión durante al menos dos horas al día, según el estudio. “Esto es bastante alto y en general se ha mantenido estable en los últimos 15 años”, dijo Cao. El tiempo de computadora, sin embargo, ha ido aumentando durante ese mismo período.

Solo 43% de los niños reportaron haber usado una computadora durante una hora por día o más en 2001; esa tasa aumentó a 56% en 2016, indica el estudio. La prevalencia estimada para los adolescentes aumentó de 53% a 57%, y para los adultos, pasó de 29% a 50% entre 2003 y 2016. Solo adultos y adolescentes informaron su tiempo total de estar sentados.

“Esperamos que este documento sea útil para establecer el objetivo alcanzable a nivel nacional de reducir la sesión, dado que ya sabemos que una sesión prolongada es mala para muchos resultados de salud”, dijo Cao.

Cada poco ayuda

Peter Katzmarzyk, profesor del Pennington Biomedical Research Center de la Universidad Estatal de Luisiana y miembro del Colegio Estadounidense de medicina Deportiva, dijo que el valor del estudio radica en mostrar tendencias a lo largo del tiempo.

Katzmarzyk, que no participó en la investigación, señaló que el documento también destaca algunas diferencias importantes entre los grupos demográficos que podrían dar lugar a disparidades en la salud. “Por ejemplo, los niveles de sentarse eran más altos en los hombres, en los afroamericanos y también en los adolescentes y adultos con sobrepeso u obesidad”, dijo.

Aunque todos deben concentrarse en aumentar la actividad y reducir el sentarse, Katzmarzyk dijo “es aún más importante limitar el tiempo que se pasa sentado en las personas que no cumplen con las pautas de actividad física, porque tienen el mayor riesgo” de enfermedades crónicas y mortalidad prematura.

Un estudio separado publicado esta semana en el Journal of the American College of Cardiology encontró que la actividad física moderada a vigorosa compensaba la relación entre el tiempo sentado y el mayor riesgo de muerte por todas las causas y el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. El estudio dio seguimiento a casi 150.000 personas de 45 años de edad y mayores.

Keith Díaz, profesor asistente de medicina conductual en el Departamento de Medicina de la Universidad de Columbia, dijo que el mensaje de la investigación publicada en JAMA puede ser familiar pero importante.

“En gran medida, nos estamos volviendo más sedentarios como nación, y uno de los principales contribuyentes a ese aumento del tiempo sedentario es nuestro uso de la computadora”, dijo Díaz, quien no participó en la investigación.

“Lo que realmente me impresionó fue que 62% de los niños ven televisión por dos o más horas al día”, dijo. “Y también usan mucho las computadoras”.

Díaz, que es padre, agregó: “estos comportamientos realmente se manifiestan desde el principio, en la infancia, y es probablemente algo que debemos comenzar a restringir y apuntar muy temprano si vamos a romper este círculo vicioso en el que nos convertimos en una sociedad más sedentaria”.

Dijo que las personas que han leído su investigación a menudo le hacen dos preguntas: “¿qué debo hacer cuando me tomo un descanso de mi tiempo sentado?” y “cuando tomo ese descanso, ¿cuánto tiempo tiene que durar ese descanso?”.

Su estudio más reciente encontró que la intensidad importa pero no es esencial.

“Entonces, si tuvieras que reemplazar 30 minutos de tiempo sedentario con 30 minutos de actividad ligera, un paseo informal por el pasillo, reducirías el riesgo de muerte prematura en 17%”, dijo. Reemplaza los 30 minutos de estar sentado con una actividad más vigorosa y reduce tu riesgo en 35%.

También descubrió que “las ráfagas cortas de actividad, si te cansas lo suficiente durante el día, serán suficientes para reducir el riesgo de estar sentado todo el día”.

“Para combatir el estar sentado no es necesario que vayas al gimnasio y hacer ejercicio por horas”, dijo.

Es suficiente bajarse de la silla de tu oficina o del sofá y tomar un breve descanso aquí o allá, dijo: “No tiene que ser complicado. No tiene que ser difícil. No tiene que ser largo”.