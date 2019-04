5 cosas que debes saber este 24 de abril: la tortura en México, la sentencia de Lula y la lista de Productos Esenciales en Argentina

Reducirían sentencia de Lula Da Silva a ocho años y 10 meses. Bautizan a bebés como “Hulk” y otros nombres inspirados en ‘Avengers’. Te mostramos la lista de Productos Esenciales y sus costos en Argentina, y te contamos que, según un estudio, no tomar el desayuno conlleva riesgo de muerte por fallas en el corazón. Esto es lo que debes saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. La tortura, una práctica presente en el sistema de justicia en México

La tortura es una práctica sistemática en México. Esa es la conclusión de un informe exhaustivo, que será presentado este miércoles ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que cuenta con el aporte de más de 120 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional, que describe un panorama de impunidad y crisis de derechos humanos, especialmente contra mujeres recluidas por las autoridades. Según cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2017, la tortura está presente en el sistema de justicia en México: 75,6% de las personas en los centros penitenciarios del país sufrió violencia psicológica y un 63,8% vivió violencia física en el arresto. Las organizaciones señalan que las torturas se presentan en instalaciones militares, en centros de salud, hospitales psiquiátricos, centros de detención migratoria y en centros de menores. Uno de los focos principales del informe es la tortura sexual contra las mujeres.

2. Reducirían sentencia de Lula Da Silva a ocho años y 10 meses

El Supremo Tribunal federal de Brasil decidió este martes reducir la pena de prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, argumentando que era “desproporcionadamente elevada”, según el servicio de noticias gubernamental Brasil. Da Silva permanecerá en prisión hasta que cumpla una sexta parte de su condena, informó Agencia Brasil, y luego será elegible para una revisión de sus términos de confinamiento. Desde abril de 2018, Da Silva cumple su condena de 12 años y 1 mes por corrupción y lavado de dinero. Según la agencia noticiosa, la sentencia de Da Silva se reducirá a ocho años y 10 meses.

3. Argentina: esta es la lista de Productos Esenciales y sus costos

Este lunes entró en vigencia el programa Precios Esenciales en Argentina, que surge de un acuerdo entre el Gobierno nacional y varias empresas, y que contempla mantener el precio de 64 productos de la canasta básica por seis meses para hacer frente al pico inflacionario en el país. Estas son las claves sobre el programa, los productos, las marcas y los locales donde los argentinos pueden acceder a estos bienes.

4. 360.000 niños africanos recibirán la primera vacuna del mundo contra la malaria

Unos 360.000 niños al año recibirán la primera vacuna contra la malaria del mundo, como parte de un proyecto piloto a gran escala, dijo este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS). Malawi comenzó a vacunar a niños menores de dos años y Kenya y Ghana comenzarán a usar la vacuna en las próximas semanas. Los ministerios de salud de estos países decidirán dónde se utilizará, dijo la OMS. La vacuna RTS,S, también conocida como Mosquirix, fue creada por científicos del gigante farmacéutico británico GSK en 1987. Ha sido sometida a pruebas durante muchos años y recibió el apoyo de numerosas organizaciones, entre ellas, PATH, una entidad sin fines de lucro.

5. ISIS se adjudica los ataques en Sri Lanka

Las advertencias de los servicios de inteligencia de la India a los funcionarios de Sri Lanka antes de los atentados del domingo de Pascua se basaron en los interrogatorios de un sospechoso de ISIS arrestado, dijo a CNN un funcionario indio. El sospechoso le dio a los investigadores el nombre de un hombre que fue entrenado en Sri Lanka, quien está asociado con un grupo extremista local implicado en los atentados, dijo la fuente. El hombre, Zahran Hashim, fue identificado en un video de los supuestos atacantes publicado este martes por ISIS, que se responsabilizó de los asesinatos del domingo de Pascua. La participación de una organización extranjera explicaría cómo un grupo extremista doméstico anteriormente marginal, culpado por los ataques, National Tawheed Jamath (NTJ), podría haber llevado a cabo una de las peores atrocidades terroristas desde el 11 de septiembre de 2001.

A la hora del café

No tomar el desayuno y el riesgo de muerte por fallas en el corazón

Saltarse el desayuno se asoció significativamente con un mayor riesgo de muerte relacionada con el sistema cardiovascular, especialmente muertes relacionadas con el accidente cerebrovascular, según un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology.

Se abren reservaciones para Star Wars Galaxy en Disneyland

Si planeas visitar Disneyland para conocer Star Wars: Galaxy’s Edge, deberás tener un pase especial, independientemente de tu boleto de entrada.

Las nuevas fotos del príncipe Luis por su primer cumpleaños están para derretirse de ternura

Tres nuevas fotos del príncipe Luis de Inglaterra fueron dadas a conocer por sus padres, el príncipe Guillermo y Catalina, duques de Cambridge, con motivo de su primer cumpleaños este martes.

Paul Stanley, de KISS, revela que un defecto de nacimiento lo motivó para convertirse en estrella

El guitarrista y cantante de Kiss Paul Stanley dice que se sintió atraído por la fama debido a un defecto de nacimiento.

Prácticamente todo Hollywood estuvo en el estreno de “Avengers: Endgame”

Los Vengadores se reunieron para su última alfombra roja como un colectivo de superhéroes el lunes por la noche en Hollywood, y la lista de asistentes fue impresionante. Además: en Colombia, la fiebre por la película es tal quebautizan a bebés como “Hulk” y otros nombres inspirados en la saga.

¿Qué nos hace estar más tiempo sentados? ¿La TV o las computadoras?

El uso de computadoras en el tiempo libre aumentó entre 4,8% y 38% para varios grupos de edad entre 2001 y 2016, dijo Yin Cao, autor principal de un nuevo estudio.

La cifra del día

US$ 477 millones

El monto que recibió Manuel Franco, un hombre que ha estado comprando boletos de Powerball desde que cumplió 18 años, al ganar el tercer premio más grande en la historia de la lotería de EE. UU.

La cita del día

“Siento que las venas se me van a reventar cuando empiezo a toser”.

José Manuel Salinas, quien se aloja en una tienda de campaña en un refugio fronterizo de Tijuana, tiene graves problemas de salud. El herrero, de 31 años, dice que no tuvo más remedio que buscar asilo en Estados Unidos.

Y para terminar

Descubren restos de centenaria embarcación en Carolina del Norte

Restos de una embarcación, que data del año 1919, aparecieron en una playa de Carolina del Norte. Este sorprendente acontecimiento ocurre una o dos veces al año cuando cambia la marea en la playa de Surf City. Las autoridades de la ciudad declararon que está prohibido dañar los restos del buque.