¿Cuánto tiempo de ejercicio, sueño y tiempo en pantalla deben tener los niños menores de 5 años?

(CNN) — Para obtener los mejores beneficios para la salud, ¿cuánto tiempo de juego, tiempo de pantalla y sueño debe tener tu bebé o niño pequeño en un día determinado? La Organización Mundial de la Salud tiene algunas respuestas.

Este miércoles, la agencia de salud pública de las Naciones Unidas publicó sus primeras pautas sobre actividad física, comportamiento sedentario y sueño para niños menores de 5 años. Las pautas variaron según el grupo de edad: bebés menores de 1 año, niños de 1 a 2 años y niños de 3 a 4 años.

“No hemos tenido recomendaciones anteriormente para menores de 5 años”, dijo Juana Willumsen, experta en el Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, que contribuyó al desarrollo de las nuevas directrices.

Anteriormente, la OMS ofrecía pautas para las personas mayores. En 2010, la agencia publicó recomendaciones globales sobre la actividad física para la salud y formuló recomendaciones para tres grupos de edad: niños de 5 a 17 años, adultos de 18 a 65 años y adultos de 65 años y mayores.

Las nuevas pautas para los niños más pequeños se basan en una revisión sistemática de la evidencia científica en estudios publicados sobre los beneficios para la salud de la actividad física, el sueño y la limitación del tiempo dedicado a mirar pantallas entre bebés y niños pequeños.

“Un panel de expertos examina la evidencia y propone recomendaciones”, dijo Willumsen.

“Sentimos que era realmente importante reunir la nueva evidencia y producir estas pautas para ayudar a los responsables de formular políticas, personas que están estableciendo políticas para el cuidado infantil temprano o que están aconsejando a los padres y cuidadores”, dijo. “Vemos que las tasas de obesidad infantil están aumentando dramáticamente, y es cada vez más evidente que la prevención debe comenzar temprano”.

Las nuevas pautas señalan que la mejora de la actividad física y el sueño entre los niños pequeños y la limitación de las conductas sedentarias se asocia con una reducción de la adiposidad o la grasa corporal.

Los niños con sobrepeso y obesos probablemente sigan teniendo sobrepeso y siendo obesos hasta la edad adulta, lo que los pone en riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, según la OMS.

Si tu hijo tiene menos de un año

Para bebés menores de 1 año, la OMS recomienda que se mantengan físicamente activos varias veces al día en una variedad de formas, con juegos en el piso y al menos 30 minutos de tiempo boca abajo.

Las pautas también recomiendan que los bebés no sean sujetos a restricciones, como en un cochecito, en una silla alta o en la espalda de un cuidador, durante más de una hora a la vez.

Cuando un infante pasa demasiado tiempo sentado, la OMS recomienda dedicarse a leer o contar cuentos con un cuidador, y no se recomienda el tiempo de pantalla para este grupo de edad.

En estas pautas, el tiempo de pantalla se refiere a mirar pasivamente el entretenimiento en una pantalla, como en un televisor, computadora o dispositivo móvil.

La OMS también recomienda que los bebés de 3 meses o menos tengan entre 14 y 17 horas de sueño de calidad al día, incluidas las siestas. Las personas de 4 a 11 meses deben recibir de 12 a 16 horas.

Si tu hijo tiene entre 1 y 2 años

Los niños de 1 a 2 años también deben dormir lo suficiente todos los días: entre 11 y 14 horas, incluidas las siestas, de acuerdo con las pautas.

Las pautas también recomiendan que estos niños pasen al menos 180 minutos al día en una variedad de actividades físicas.

“La actividad física tiene el mayor impacto, y la recomendación de 180 minutos de actividad física para los niños mayores de 1 año es realmente un retorno al juego activo. No estamos recomendando el ejercicio estructurado”, dijo Willumsen.

“Se trata realmente de garantizar que los niños tengan esa oportunidad para el juego activo”, dijo. “Es la forma en que los niños aprenden”.

Los niños en este grupo de edad no deben ser restringidos por más de una hora a la vez, de acuerdo con las pautas. El tiempo de pantalla no se recomienda para niños de 1 año, y las pautas recomiendan que se limite a una hora por día para niños de 2 años.

Si tu hijo tiene entre 3 y 4 años

El tiempo de detección debe limitarse a una hora por día para niños de 3 a 4 años, de acuerdo con las pautas.

La OMS también recomienda que estos niños duerman de 10 a 13 horas cada día, lo que puede incluir una siesta.

Las pautas recomiendan que los niños en este grupo de edad pasen al menos 180 minutos al día en una variedad de actividades físicas, con al menos 60 de esos minutos que involucran actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, como juegos al aire libre que requieren correr con frecuencia o saltando.

¿Cómo convertir estas recomendaciones en realidad?

Las nuevas pautas son “directas” y “les dan a los padres algunos parámetros a seguir cuando se trata del sueño, la actividad física y el tiempo limitado en la pantalla”, dijo la doctora Jennifer Shu, pediatra con sede en Atlanta y portavoz de la Academia Estadounidense de Pediatría, que no participó en las directrices de la OMS.

Las pautas son comparables a las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría. Por ejemplo, la academia recomienda de manera similar evitar el uso de medios digitales para niños menores de 24 meses y limitar el tiempo de pantalla a una hora al día para niños de 2 a 5 años.

“Con demasiada frecuencia, veo a niños cansados y con horarios excesivos que comen con afán durante la semana y son sedentarios los fines de semana porque están agotados. Estas pautas son un buen recordatorio de cómo mantenerse saludables a largo plazo”, dijo Shu, coautora del libro Heading Home With Your Newborn: From Birth to Reality.

“Tenga en cuenta estas pautas cuando planifique la rutina diaria de su hijo. Haga del sueño y la actividad física una prioridad”, dijo. “Al trabajar primero en esos aspectos, el tiempo frente a la pantalla y los comportamientos sedentarios deberían permanecer bastante bajos”.