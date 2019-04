Soldados israelíes disparan a palestino con los ojos vendados y esposado mientras intentaba huir

(CNN) — Soldados israelíes dispararon a un adolescente palestino que estaba con los ojos vendados y esposado mientras intentaba huir. Había sido arrestado bajo sospecha de participar en disturbios.

El tiroteo ocurrió después de un funeral en la aldea palestina de Tuqu’, al sur de Belén, en la Ribera Occidental, el jueves pasado, según testigos y un miembro del municipio de Tuqu’. Fotos y video de la escena de los residentes de Tuqu’ que habían estado filmando el funeral muestran a Osama al-Badan, de 15 años, con las manos atadas a la espalda, tratando de huir de al menos cuatro soldados israelíes que están cerca.

Al-Badan recibió un disparo en cada pierna, le dijo su padre, Ali, a CNN.

“Fue detenido por los soldados por no hacer nada”, dijo Ali al-Badan. “Lo acusaron de tirar piedras. Estoy seguro de que no lo hizo. No tiene nada que ocultar y habría admitido si hubiera tirado una piedra. ¿Pero eso es una excusa para dispararle?”.

Una declaración de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijo que el incidente estaba bajo investigación.

Al principio del día, un maestro de escuela palestino de la aldea de Tuqu’ había muerto en un accidente de tráfico, atrayendo a una gran multitud a su funeral. Después del funeral, estallaron enfrentamientos entre los palestinos y las fuerzas israelíes en la carretera que conduce a Tuqu’.

El tiroteo siguió al “lanzamiento masivo de piedras” contra integrantes de las FDI en el área, así como a los autos que viajaban por la carretera, “que pusieron en peligro la vida de los civiles y las fuerzas”, según las FDI.

“Las fuerzas respondieron con medios de dispersión de disturbios y al mismo tiempo arrestaron a uno de los alborotadores que intentaron huir después de su arresto. El arrestado fue detenido en un punto cercano y después de un corto tiempo trató de huir. Las fuerzas comenzaron la persecución, durante la cual recibió un disparo en la parte inferior de su cuerpo”, dijeron las FDI en el comunicado.

“Recientemente se han producido disturbios hacia los automóviles y personas israelíes que viajan en la carretera cerca de Arab Tuqu'”, dijeron las FDI, refiriéndose a la aldea palestina, en lugar del cercano asentamiento israelí de Tekoa. Estas perturbaciones incluían el lanzamiento de piedras y la quema de neumáticos, dijeron las FDI.

Osama al-Badan fue detenido en el lugar de los disparos, dijeron testigos a CNN. Un soldado de las FDI en el lugar comenzó a administrar asistencia médica, dijeron las FDI.

Las fotos y los videos de la escena muestran a un pequeño grupo de palestinos que se apresuran a ayudar a al-Badan mientras un soldado sostiene un torniquete para detener la hemorragia de una de las heridas de bala, al mismo tiempo que otro soldado apunta su arma a la multitud para contener a los palestinos, gritando: “A quienquiera que se acerque, una bala en la frente”.

Un hombre palestino le responde: “Quiero llevarlo a tratamiento”, y el soldado responde: “Tengo mi propio tratamiento”. A medida que aumentan la tensión y los gritos, el soldado dice: “Se acerca el tratamiento”.

En otro video grabado por los residentes de Tuqu’ mientras al-Badan fue levantado y llevado para recibir tratamiento médico, un hombre palestino grita “¡Vamos! ¡Vamos!” Se produce un enfrentamiento entre un pequeño grupo de palestinos alrededor de al-Badan y un soldado israelí. En respuesta, un soldado que está cerca dispara una bala al aire.

Momentos después, al-Badan es llevado a una clínica cercana para recibir tratamiento médico, donde permanece en una condición estable, según su padre, quien dice que el adolescente ya no está bajo arresto.

Las FDI no han respondido a las preguntas de CNN sobre el estatus legal de Osama al-Badan. A pesar de decir que hubo “tiroteos masivos” en el área, un portavoz de las FDI dijo que nadie más había sido arrestado.