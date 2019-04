‘Avengers: Endgame’ y ‘Game of Thrones’ resaltan la cultura geek al máximo

(CNN) — Si necesitas más pruebas de que los nerds han heredado la tierra, no busques más y espera al fin de semana, cuando “Game of Thrones” y Avengers: Endgame libren batallas separadas por la supremacía de la cultura popular.

A medida que sucede, la muy esperada guerra por el futuro de Westeros en la serie de HBO coincidirá con el lanzamiento de la última secuela de Marvel, que presentará su propia batalla para salvar al universo de las garras de Thanos.

Más allá de un momento “geek”, la llegada a la par de estos eventos dice algo sobre el lado del “espectáculo” y el de los “negocios” del panorama mediático.

Hablando culturalmente, tanto la película como el programa de televisión refuerzan la importancia que la ciencia ficción/fantasía/cómic han llegado a ocupar en términos del fenómeno cada vez más raro del entretenimiento masivo compartido. En un momento de ver televisión y Netflix, es probable que Avengers eclipse el récord nacional de 257 millones de dólares de su predecesor Infinity War, mientras que “Game of Thrones” seguramente tiene una buena oportunidad de superar el récord de 17,4 millones de espectadores el mismo día del estreno de temporada.

En cuanto al aspecto comercial, los dos también demuestran lo lejos que han llegado los estudios a confiar en tales propiedades, con sus ávidos seguidores, para impulsar sus ingresos y destacarse en una mezcla repleta de opciones de entretenimiento.

Eso es especialmente cierto a medida que los medios de comunicación cambian hacia un entorno de transmisión de pago, mientras Disney, la madre de Marvel, se embarca en su propia empresa de transmisión en línea, y HBO se convierte en el eje de los esfuerzos de WarnerMedia en ese campo. (CNN también es una unidad de WarnerMedia).

Aunque no hay manera de determinar claramente la superposición entre las dos bases de seguidores, parece seguro decir que muchos asistentes al cine se sentirán muy inclinados a dedicar sus fines de semana viendo Endgame el jueves, viernes o sábado, en una de las miles de pantallas que proyectarán el lanzamiento de Disney, antes de sintonizar HBO para ver “Game Thrones” en vivo el domingo por la noche.

En cada caso, la ferviente especulación es sobre quién morirá y quién sobrevivirá, con un gran sacrificio noble esperado en ambos frentes.

El ascenso de tal panorama ha sido evidente durante algún tiempo, ilustrado cada año cuando el Comic-Con en San Diego se convierte en la pieza central del universo del entretenimiento. Pero la yuxtaposición de estos dos eventos es notable, y solo se verá magnificada por el análisis sin aliento y la respuesta en las redes sociales en los próximos días, ya que los medios de comunicación se aferran a productos que aún poseen suficiente volumen para atraer el tráfico web y las calificaciones.

A ese respecto, agrega “Los geeks heredarán la tierra” a máximas como que los ricos se hacen más ricos y nada más exitoso que el éxito.

Sobre los que no están afectados por el gen de ciencia ficción/fantasía, los que no se apresurarán a ir al cine o estar en casa para ver “en vivo” HBO, tengan la seguridad de que no son la minoría. Pero al final de un fin de semana en el que será difícil evitar la cobertura de Avengers y “Game of Thrones”, lo que proporcionará una muestra llamativa de su poder de la cultura pop, es comprensible por qué a alguien que no le importa quién vive o muere en cualquier universo ficticio podría terminar sintiéndose de esa manera.

Ah, ¿y cuando se lance Star Wars: The Rise of Skywalker en Navidad? Prepárate para hacerlo todo de nuevo.