¿Ovnis a la vista? La Marina de EE. UU. presenta pautas para que pilotos informen sobre encuentros con objetos no identificados

Washington (CNN) — Los pilotos de la Marina de Estados Unidos que crean que han visto objetos voladores no identificados ahora tendrán un medio detallado para informar eventos inexplicables y que los militares puedan realizar un seguimiento de lo que puede o no haber sucedido.

“La Marina está actualizando y formalizando el proceso mediante el cual se puede informar a las autoridades competentes de cualquier sospecha de incursiones”, dijeron en un comunicado.

“Se está redactando un nuevo mensaje para la flota que detallará los pasos para la presentación de informes”, agrega el comunicado.

Politico fue el primero en reportar este desarrollo.

La Marina no cree que los extraterrestres estén sobrevolando el espacio aéreo de EE.UU., dijo un oficial de la Marina a CNN. Pero ha habido “en los últimos años una serie de informes de aeronaves no autorizadas y / o no identificadas que ingresan en varios rangos controlados por el ejército y en el espacio aéreo designado”, según el comunicado.

“Este tipo de incursiones puede ser tanto un riesgo para la seguridad y representar un peligro tanto para la Marina como para la Fuerza Aérea. Por razones de seguridad y protección, la Marina y la Fuerza Aérea toman estos informes muy seriamente e investigan todos y cada uno de ellos”.

La nueva política estandarizará cómo se reportan los incidentes y qué datos de radar u otros se pueden recopilar para que los militares puedan almacenar a largo plazo para un análisis más profundo, dijo el oficial de la Marina.

Por separado, un oficial militar de alto rango le dijo a CNN que algunos de los avistamientos recientes son de programas de aviación militar altamente clasificados que están realizando pruebas en el oeste de Estados Unidos.

Debido a que los avistamientos han atraído la atención del público, oficiales superiores de inteligencia de la Marina han informado al Congreso, así como a los aviadores sobre los peligros de seguridad.

El Pentágono ha financiado intermitentemente durante varias décadas varios esfuerzos para evaluar incursiones y fenómenos inexplicables, pero el último esfuerzo oficial se cerró en 2012.

Un exfuncionario del Pentágono, quien dirigió el programa y renunció en protesta cuando finalizó, dijo a CNN en 2017 “que hay pruebas muy convincentes de que no podemos estar solos”.

Luis Elizondo dejó en claro que no podía hablar en nombre del gobierno, pero dejó entrever que había evidencia que le impedía descartar la posibilidad de que naves alienígenas visitaran la Tierra.

“Estas aeronaves, las llamaremos aeronaves, muestran características que no se encuentran actualmente dentro del inventario de EE. UU. ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento”, dijo Elizondo sobre los objetos que investigaron.

Dijo que el programa buscaba identificar lo que se había visto, ya sea a través de herramientas o informes de testigos presenciales, y luego “determinar y determinar si esa información es una amenaza potencial para la seguridad nacional”.

“Hemos encontrado mucho”, dijo Elizondo.

El exfuncionario del Pentágono dijo que identificaron aeronaves “anómalas” que estaban “aparentemente desafiando las leyes de la aerodinámica”.

“Cosas que no tienen ningún servicio de vuelo obvio, ninguna forma obvia de propulsión y maniobra de forma que incluyan una maniobrabilidad extrema más allá de lo que yo diría, las fuerzas G sanas de un humano o cualquier cosa biológica”, dijo Elizondo.