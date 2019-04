Bernie Sanders es el nuevo número 1 en nuestra clasificación demócrata de 2020

(CNN) — Bernie Sanders ha estado en la contienda para la presidencia durante los últimos cuatro años. A raíz de su derrota (más cerca de Hillary Clinton de lo esperado) en las primarias en 2016, Sanders mantuvo activa su masiva organización de base y se aseguró de que todo el mundo supiera que no había terminado con todo este asunto de “política nacional”.

Pero últimamente, por primera vez en más de 1.000 días como candidato oficial (y no oficial), Sanders ha subido a la cima de la montaña: es, a partir de hoy, el líder del pelotón demócrata para 2020, según las actualizaciones de nuestros rankings de poder.

¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Pero aquí hay algunas:

La organización nacional creada en los últimos cuatro años y mantenida de manera asidua por Sanders y sus aliados políticos es más sólida que cualquier otro aspirante en la carrera por el momento, incluido Joe Biden, quien anunció oficialmente su aspiración el jueves.

Es probable que Sanders recaude la mayor cantidad de dinero que cualquier otra persona en el campo. Llegó a los 18 millones de dólares en los primeros tres meses de 2019, con un 84% de esas contribuciones por debajo de los 200 dólares. Ese fue el total más grande que cualquier demócrata de 2020 haya recaudado. Y hay muchas razones para pensar que puede seguir así; recaudó 237 millones de dólares para su carrera de 2016 contra Clinton.

Su camino hacia la nominación es el más fácil de ver, con las asambleas partidistas de Iowa dominadas por los liberales y su proximidad geográfica a Nuevo Hampshire.

El liberalismo de Sanders, que antes se consideraba radical, ahora está mucho más de moda dentro del partido. Y él ha estado en ese espacio durante mucho tiempo.

Nuevamente, el manto del corredor delantero es una cosa difícil de sujetar. La mayoría de los votantes permanecen en gran medida desconectados del proceso de las primarias hasta el momento y es posible que no se enfoquen realmente en la carrera hasta fines de este año o principios de 2020.

Sin embargo, nuestras clasificaciones apuntan a capturar un momento en el tiempo. ¿Quién, si la pelea primaria comenzara hoy, estaría mejor posicionado para ganar? Y la respuesta a esa pregunta es el senador de Vermont. A continuación, las otras nueve personas con las mejores posibilidades de ganar la aprobación demócrata el próximo año, clasificadas según sus posibilidades de victoria.

10. Julián Castro: Las fortalezas potenciales de la aspiración de este ex secretario de vivienda y desarrollo urbano se mantienen. Castro es, por ejemplo, el único latino en el campo. Los latinos representan más del 10% de los votantes demócratas. Castro también es del estado fronterizo de Texas, y podría presentar el mejor caso contra Trump en materia de inmigración y el muro fronterizo. Aún así, este campo está realmente lleno de gente, y Castro aún tiene que hacerse un nombre por sí mismo. Rara vez realiza encuestas por encima del 1% a nivel nacional o en los estados de votación temprana, y está luchando con la recaudación de fondos. (Clasificación anterior: 10).

9. Kirsten Gillibrand: La senadora de Nueva York no está haciendo nada malo, sólo tiene problemas para distinguir su mensaje y su expediente de los de un gran número de aspirantes. Fue buena, pero no excelente en el foro patrocinado por CNN. Sus 3 millones de dólares recaudados en el primer trimestre de 2019 no fueron estupendos, pero tampoco terribles. En una carrera de 20 aspirantes, sin embargo, necesitas algo que todos los demás no tengan y aún no está claro qué es ese “algo” para Gillibrand. (Clasificación anterior: 9)

8. Cory Booker: Escribe “Cory Booker” y “luego (Barack) Obama” en Google, y obtendrás una gran cantidad de visitas. No es sólo que Booker está buscando ser el segundo presidente negro. Es que él, a veces, tiene una retórica similar en aumento. El problema para el senador junior de Nueva Jersey y ex alcalde de Newark es que está retrocediendo. Booker alcanzó un promedio de 5% en las encuestas nacionales en febrero, 4% en marzo y sólo 3% este mes. Mientras tanto, el manto del alcalde de los jóvenes y de la cadera ha sido retomado por Pete Buttigieg. (Clasificación anterior: 7)

7. Amy Klobuchar: La teoría de Klobuchar sobre el caso es muy diferente de la de cualquier otro aspirante que no se llame “Joe Biden”. En lugar de simplemente adoptar una serie de posiciones políticas liberales para atraer a los votantes en los estados de las primarias y de asambleas partidistas, la senadora de Minnesota se está pintando a sí misma como una realista. Mientras que gente como Sanders y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts están presionando para obtener una matrícula gratuita en las universidades públicas, Klobuchar dijo esto en un foro de CNN a principios de esta semana: “Me gustaría poder pegar un diploma universitario gratuito en cada una de sus sillas. No miren. No está allí. Me gustaría poder hacer eso, pero tengo que ser sincera con ustedes y decirles la verdad”. (Clasificación anterior: 6)

6. Elizabeth Warren: La singularidad ayuda en una carrera entre 20, y la senadora de Massachusetts se destaca. Warren es conocida como la política liberal a través de sus detallados documentos de política pública. Si los votantes demócratas están buscando ir a la izquierda, pero no quieren ir demasiado lejos, entonces ella podría ser una buena candidata. Desafortunadamente para Warren, no está claro cuánto les importa a los votantes la política. Este año, más que ningún otro, los votantes se preocupan por la elegibilidad, y no están seguros de que ella sea elegible. Warren continúa en las encuestas principalmente con dígitos individuales, a pesar que el reconocimiento de su nombre es casi universal. (Clasificación anterior: 8)

5. Beto O’Rourke: Piense en esta competencia como un aula llena de estudiantes. En este momento, O’Rourke sería el chico de la parte de atrás que nunca contestó realmente las preguntas, a veces faltó a clase, pero cuyos exámenes mostraban lo brillante que era y el potencial que tenía. O’Rourke puede estar jugando a “es una maratón, no una carrera de velocidad”, pero, hombre, se está moviendo lento en este momento. (Clasificación anterior: 4)

4. Pete Buttigieg: El alcalde de South Bend, Indiana, tiene todo el impulso ahora mismo. Desde un foro de CNN a principios de marzo, Buttigieg ha visto aumentar sus encuestas. Ha saltado del 0% a nivel nacional a los dígitos únicos altos y a un empate en el tercer lugar. Buttigieg puede incluso tener mejores resultados en las primeras contiendas de Iowa y Nuevo Hampshire. Por otro lado, todavía está saliendo en las encuestas cerca de personas como Harris y Warren. Además, Buttigieg ha tenido hasta ahora poco atractivo para los demócratas moderados y no blancos, que constituyen una parte sustancial del electorado demócrata. (Clasificación anterior: 5)

3. Kamala Harris: De los cinco foros de CNN del lunes por la noche, el desempeño de la senadora de California fue el menos impresionante. Harris pareció esquivar cualquier pregunta difícil con una línea estándar de “deberíamos tener esa conversación” que no te dejaba muy seguro sobre si tenía una opinión firme y rápida. Y su negativa a decir si pensó que los delincuentes actualmente en la cárcel deberían tener derecho a votar (Sanders ha dicho que sí) obligó a su campaña a aclarar al día siguiente que no cree que deban poder hacerlo. Aún así, Harris tiene el perfil, el dinero y las organizaciones de los estados tempranos para recorrer la distancia, incluso si ella está detrás de los dos líderes en este momento. (Clasificación anterior: 3)

2. Joe Biden: El caso del exvicepresidente es sencillo: Biden continúa liderando las encuestas nacionales con aproximadamente el 30% de los votos. Los aspirantes bastante conocidos en ese puesto en este punto del proceso de nominación han ganado alrededor de un tercio a dos quintos del tiempo, lo cual es una oportunidad bastante decente en una competencia de 20. Biden vio cierta caída en sus calificaciones favorables el mes pasado, pero sigue siendo el demócrata más popular. Nuestra pregunta es si los demócratas realmente quieren a Biden una vez que lo vean participar en la carrera. Él es una máquina de metidas de pata y, a pesar de ser su ex vicepresidente, no es Obama. (Clasificación anterior: 1, empate)

1. Bernie Sanders: Ver arriba. El senador de Vermont tiene la mayoría de las cosas a su favor en este momento que cualquiera en la carrera demócrata. Las preocupaciones sobre la elegibilidad ya han comenzado a aparecer, pero Sanders parece comprometido a mostrar a quienes dudan que él también está interesado en las elecciones generales. Su respuesta sobre si el Congreso debería impugnar a Trump es una señal segura de que está pensando más allá de la primaria. (Ranking anterior: 1, empate).