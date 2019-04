Cervezas no refrigeradas para desalentar el consumo de alcohol, la polémica propuesta de una diputada en la Ciudad de México

Venta de cerveza en un supermercado de la Ciudad de México. (RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images)

(CNN Español) — La diputada mexicana Lourdes Paz Reyes propuso prohibir la venta de cerveza refrigerada en expendios de la Ciudad de México para desalentar el consumo de alcohol en el interior de esos locales.

La propuesta es para modificar el artículo 36 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, según un comunicado del Congreso de la Ciudad de México.

Paz Reyes dijo, según el comunicado, que en la propuesta se incorpora la obligación de los propietarios de expendios de cerveza de desincentivar el consumo excesivo de bebidas embriagantes.

Para ello, deberán difundir las consecuencias sobre el abuso del alcohol, además de implementar medidas para limitar su disponibilidad en condiciones óptimas para consumo inmediato.

“Se incorpora la prohibición de que (la cerveza) se venda refrigerada o en condiciones diferentes a la temperatura ambiente a efecto de desalentar su ingesta en ese momento”, dijo la legisladora local, según el comunicado.

Además, la propuesta incluye modificar las sanciones aplicables en caso de permitir el consumo de bebidas al interior de los locales, llegando incluso a la clausura del establecimiento.

“En la Ciudad de México hemos presenciado que en los últimos meses se han incrementado los lugares donde se oferta la cerveza para su consumo inmediato”, dijo la legisladora del partido Morena, el mismo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Sin embargo, la modalidad irregular con la que operan estos comercios va desde la venta callejera de productos en envase abierto, hasta dentro de los establecimientos, que deberían contar con un permiso para la venta de bebidas por copeo”, añadió Paz Reyes, según el comunicado del Congreso de la capital mexicana.

La propuesta de prohibir la venta de cerveza refrigerada para su consumo inmediato en expendios provocó una considerable reacción en redes sociales en México, donde la etiqueta #ConLasCervezasNo se volvió tendencia a nivel nacional en Twitter.

Los brillantes diputados de Morena se preocupan por cervezas frías o al “tiempo” en lugar de preocuparse por la inseguridad del país 🤦🏻‍♀️ #ConLasCervezasNo — Isa MaRam (@vibrapositisa) April 24, 2019

Para disminuir la obesidad se propone servir los tacos fríos 🤪#ConLasCervezasNo pic.twitter.com/mwsq1GrJzo — Sofía Dorry (@SofiaDorry) April 25, 2019

Morena de mal en peor, ahora se busca meter contra nuestro elíxir de la vida, la cerveza.#ConLasCervezasNo — Jorge Garcés Laureano (@GarcesLaureano) April 25, 2019

En 2016, la tasa de consumo de alcohol en México fue de 6,7 litros de alcohol per capita, de acuerdo con el informe “Global Status Report on Alcohol and Health 2018”, publicado por la Organización Mundial de la Salud.