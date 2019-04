La última aparición de Daniel Craig como James Bond incluirá a Rami Malek como el villano

(CNN) — Aún no hay un título para la aparición final de Daniel Craig como James Bond, pero los fanáticos ya saben quién se unirá a él para su último viaje como el súper espía británico.

Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux y Jeffrey Wright regresarán para la película número 25 en la popular saga de películas. Eso se anunció en una transmisión en vivo especial llamada #Bond25 que se emitió el jueves.

El anuncio se hizo desde la propiedad del creador de Bond, Ian Fleming, en Jamaica, donde a Fleming se le ocurrió la idea de 007. La película se rodará en Jamaica, dijeron los productores de cine, así como en Noruega, el Reino Unido e Italia.

La transmisión en vivo también reveló que el ganador del Oscar Rami Malek interpretará al villano en la próxima película. Los actores Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik y Ana de Armas también se unirán al elenco.

Volver a poner a Bond en Jamaica lleva al personaje a terreno conocido. La primera película de Bond, Dr. No de 1962, se filmó en la isla, así como Live and Let Die de 1973.

Poco se reveló sobre la trama de la película, aparte de la productora Barbara Broccoli, que dijo que Bond no estará en servicio activo al comienzo de la película y que se estará “divirtiendo” en Jamaica.