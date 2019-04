Cómo un terrorista condenado se convirtió en ciudadano de Estados Unidos

(CNN) — Un jihadista islámico que pasó años en una prisión israelí por intentar bombardear un autobús recibió la ciudadanía estadounidense y se le permitió permanecer en el país durante casi una década mientras las autoridades federales investigaban sus antecedentes, según pudo saber la CNN.

El caso de Vallmoe Shqaire, terrorista y convertido en ciudadano de EE.UU., plantea interrogantes no solo sobre cómo Shqaire superó el proceso de investigación mejorado implementado después del 11 de septiembre, sino también por qué la policía estadounidense no actuó más rápidamente una vez que se descubrió su engaño.

Las autoridades federales han sabido desde al menos 2010 que Shqaire fue arrestado por un cargo relacionado con un bombardeo en Israel y estuvo en prisión. Han tenido pruebas de huellas dactilares que lo vinculan de manera concluyente con el acto terrorista, cometido bajo el nombre de Mahmad hadr Mahmad Shakir, desde principios de 2016, según los registros de la corte federal.

“Alguien tiró la toalla”, dijo Seamus Hughes, subdirector del Programa de Extremismo en la Universidad George Washington.

Shqaire, de 51 años, llevó a cabo el ataque en Israel en 1988 “actuando bajo la dirección” de una célula de la Organización de Liberación de Palestina, en ese momento un grupo terrorista a los ojos del gobierno de EE.UU., según registros presentados en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Los Ángeles.

Pese a su convicción, que debería haberle impedido incluso ingresar a Estados Unidos, y mucho menos convertirse en ciudadano estadounidense, la solicitud de Shqaire fue aprobada y prestó juramento de lealtad el 6 de noviembre de 2008, en los últimos días del segundo gobierno de George W. Bush, según registros del estado.

Fue acusado en septiembre de obtener ilegalmente su ciudadanía estadounidense al retener intencionalmente sus antecedentes penales y asociaciones pasadas.

“Al ocultar su conducta violenta y terrorista, el acusado eludió los procedimientos de los que depende nuestro sistema de inmigración“, escribieron los fiscales en un memorando de sentencia.

Shqaire está actualmente en libertad bajo fianza y viviendo en el área de Los Ángeles mientras espera su sentencia, programada para este viernes.

El caso de Shqaire marca al menos la segunda vez que un terrorista condenado se convierte en ciudadano estadounidense después del 9/11. Rasmieh Odeh, residente del área de Chicago, se declaró culpable en 2017 de obtener ilegalmente su ciudadanía estadounidense al no revelar su condena de 1970 en Israel por su participación en un par de atentados, uno de los cuales mató a dos personas. Odeh, quien se convirtió en estadounidense en 2004, desde entonces ha sido despojada de su ciudadanía y expulsada del país.

Un portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una agencia encargada de combatir el fraude de inmigración y detectar amenazas a la seguridad nacional, se negó a responder preguntas detalladas sobre el procesamiento de la solicitud de Shqaire, citando una política de no comentar asuntos relacionados con litigios pendientes.

En un comunicado escrita,la portavoz dijo, en parte, que el liderazgo actual de la agencia “ha mejorado la selección y el examen de aquellos que buscan beneficios de inmigración para asegurarse de que son elegibles y no representan un riesgo para la seguridad nacional”.

Un exfuncionario de inmigración de EE.UU. que participó en el proceso de investigación en 2008 le dijo a CNN que una verificación de antecedentes obligatoria que estaba vigente en ese momento debería haber detectado algo tan grave como una condena por terrorismo, ya sea que un solicitante lo haya divulgado o no.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la naturaleza políticamente cargada de los asuntos de inmigración, agregó, sin embargo, que el sistema solo es tan bueno como la información de la que proviene, parte de ella derivada de gobiernos extranjeros.

“Quién sabe si esto estaba ahí”, dijo.

Shqaire se negó a ser entrevistado para este artículo. Su abogado, Mark Werksman, dijo en una entrevista reciente que su cliente ha trabajado en un estacionamiento de autos en el sur de California durante años y no es una amenaza para nadie.

Sus mentiras a los funcionarios de inmigración de EE.UU., Dijo Werksman en un memorando de sentencia, fueron un intento equivocado de escapar del caos de Medio Oriente por “la paz comparada y la libertad de vida en Estados Unidos”.

“El Sr. Shqaire no quería nada más que ser estadounidense y contribuir positivamente a la sociedad estadounidense”, escribió el abogado.

A pesar de la convicción de su cliente, el caso es una vergüenza para el gobierno, dijo Werksman, un exfiscal federal en Los Ángeles.

“En el papel, mi cliente es un tipo muy malo”, dijo a CNN. “Entonces, la pregunta es: ¿cómo sucedió esto?”

El voluminoso archivo de Shqaire en la corte federal de Los Ángeles abarca décadas y continentes. Hay referencias a la Guerra de los Seis Días entre Israel y sus vecinos en 1967, el levantamiento palestino conocido como la primera Intifada que comenzó dos décadas después, y las afirmaciones de técnicas de interrogatorio duras y confesiones forzadas.

Shqaire, un jordano nacido en Palestina, dice que su familia de 13 integrantes terminó en un campo de refugiados después de la guerra entre Israel, Egipto, Jordania y Siria. De joven, en la década de 1980, fue reclutado por la OLP y se convirtió en un agente violento en su celda “Shabeba”, según confesiones obtenidas por oficiales militares israelíes.

Shqaire se entrenó con rifles y granadas y aprendió a construir bombas, según los registros. Discutió el posible asesinato de un agente de inteligencia israelí y participó en las agresiones a otros palestinos sospechosos de colaborar con los israelíes, incluido un incidente en el que un hombre fue apuñalado, según los registros.

En diciembre de 1988, según los registros del estado, Shqaire y un cómplice construyeron una bomba de tubo. El cómplice la colocó a lo largo de la ruta de un autobús israelí. Shqaire sirvió como vigía y le dijo al otro hombre cuando el autobús estaba dentro del alcance. La bomba explotó, pero nadie resultó herido. Los documentos no ofrecen ninguna explicación por la falta de lesiones, a pesar de que la bomba detonó.

Shqaire diría décadas más tarde que sus confesiones fueron el resultado de interrogatorios y amenazas coercitivas por parte de miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel. Afirmó que fue golpeado, sometido a duchas calientes o heladas y alojado durante “muchas semanas” en una celda oscura tan pequeña que “no pude ni estirar las piernas ni levantarme”.

También acusó a las autoridades israelíes de arrestar repetidamente a su padre como un medio de intimidación, dispararle a su hermano por error, creyendo que era él, y de expulsar a su familia de su casa y cerrarla con cemento.

Los fiscales de EE.UU. escribieron en un expediente judicial que “tales acusaciones no están respaldadas por los registros judiciales certificados que proporcionó Israel”. No obstante, los fiscales dijeron que no confían en las confesiones supuestas de Shqaire a los israelíes como parte de su caso en su contra.

Shqaire fue condenado a 10 años de prisión en Israel en 1991 por, entre otras cosas, colocar una bomba “con la intención de causar muerte o daño”. Un tribunal de apelación militar redujo la sentencia a siete años. Shqaire fue liberado tras cumplir cuatro años después de los acuerdos de paz de Oslo de 1993 y los acuerdos subsiguientes.

Llegó por primera vez a Estados Unidos con una visa de visitante en 1999, según los registros.

Ese mismo año, se casó con una ciudadana estadounidense en el llamado matrimonio con tarjeta de residencia (conocida como ‘green card’). Le pagó a su novia, a quien conoció el día de su boda, 500 dólares, algo que la mujer le contaría más tarde a los investigadores federales.

Su intento de obtener una tarjeta de residencia a través del matrimonio fracasó cuando terminó en divorcio en 2002. Pero Shqaire se casó por segunda vez ese mismo año. Esta vez, la unión duró más tiempo y pudo solicitar y recibir el estatus de residente legal permanente. A lo largo del proceso, indicó que nunca había sido arrestado y que no era miembro de ningún grupo, según los registros.

En 2008, en la etapa final de su búsqueda de la ciudadanía estadounidense, un oficial de inmigración lo interrogó bajo juramento en Los Ángeles. Otra vez omitió su convicción pasada y vínculos con la OLP.

La agente de inmigración de EE.UU. que manejó la solicitud de Shqaire dijo que confió en él para que “proporcione respuestas completas y verdaderas” sobre su pasado criminal y sus asociaciones, según los registros de la corte. Si lo hubiera hecho, según los registros, ella habría solicitado más documentación.

En cambio, ella aprobó su solicitud.

Dos años después, Shqaire entró en el radar de los investigadores de terrorismo de EE.UU., Según documentos y entrevistas. Fue interrogado sobre repetidas transferencias de dinero a la ciudad palestina de Ramallah y fue calificado en los registros judiciales como un “tema de interés” para la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo en Los Ángeles en 2011.

Shqaire nunca fue acusado en relación con las transferencias de dinero, pero fue condenado por gran robo en 2011 por su participación en un plan de fraude de tarjetas de crédito. Según los registros, recibió una sentencia suspendida de cinco años en una prisión estatal y pasó cuatro meses en una cárcel del condado. También fue puesto en libertad condicional por cinco años.

Werksman, el abogado de Shqaire, dijo en una entrevista reciente que su cliente había estado agotando las tarjetas de crédito para sacar a la luz un nuevo negocio, y que el dinero que se estaba enviando al extranjero era simplemente para ayudar a la familia y no para algo negativo.

Mientras estaba siendo interrogado en 2010, Shqaire reconoció haber sido “arrestado y encarcelado en Israel en dos ocasiones diferentes”, según los documentos que relatan la entrevista. Pero los fiscales dicen que falsamente le dijo a los investigadores en el momento que fue arrestado por participar en manifestaciones, no por terrorismo.

“Dijo que era joven y estúpido en ese momento, pero fue influenciado al ver a hombres, mujeres y niños palestinos inocentes heridos o muertos por israelíes”, según documentos judiciales. “Shqaire afirmó que nunca habría participado en eventos si hubiera sabido las consecuencias”. Dijo que no recordaba si había revelado sus arrestos a funcionarios de inmigración de EE.UU., dicen los documentos.

Durante años, las autoridades federales continuaron trabajando entre bastidores para desenterrar el pasado de Shqaire.

Para el año 2013, habían obtenido documentos certificados de la corte israelí relacionados con su condena y los habían enviado a especialistas en hebreo para que los tradujeran al inglés. Los documentos traducidos fueron luego entregados a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional y a los fiscales federales “de forma continua” a lo largo del tiempo.

En febrero de 2016, un experto forense del Departamento de Seguridad Nacional pudo comparar las huellas de Shqaire de su arresto en 2010 en California con las de su arresto en Israel en 1990 bajo el nombre de Mahmad Hadr Mahmad Shakir.

Finalmente, en octubre del año pasado, agentes armados con una orden de allanamiento allanaron el apartamento de Shqaires al sur de Los Ángeles, y fue arrestado y acusado de adquisición ilegal de la ciudadanía estadounidense.

En enero entró a un acuerdo de culpabilidad que lo sujeta a la posibilidad de tiempo en prisión, y acepta la pérdida de su ciudadanía y expulsión del país.

Werksman está buscando una sentencia de libertad condicional, argumentando que Shqaire renunciar a su preciada ciudadanía estadounidense y ser expulsado del país “servirá como un recordatorio de su error por el resto de su vida”.

El abogado presentó cartas de varios de los amigos de Shqaire que lo describieron como un modelo a seguir, generoso e inspirador. Era un hombre, como dijo un exjefe, “que solo quiere vivir su vida, andar en bicicleta, ir a la playa, no molestar a nadie”.

Un compañero de trabajo más joven recordó a Shqaire, a quien se refirió con el apodo de “Moe”, como alguien que habitualmente compraba alimentos para las personas sin hogar y cuyas buenas acciones tienen “un efecto dominó donde influye en los demás de manera positiva”.

“El Moe que ves hoy”, escribió Joseph Sandoval al juez, “no debe ser juzgado como el Moe de hace muchos años”.

Aunque la ofensiva de Shqaire es relativamente menor en lo que respecta a las pautas de sentencias federales, los fiscales le pidieron al juez que lo pusiera tras las rejas durante 16 meses por lo que denominaron su “ataque a nuestro sistema de inmigración”.

