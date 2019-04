Elecciones en España: el momento de la verdad

(Crédito: OSCAR DEL POZO/AFP/Getty Images)

(CNN Español) — Llegó el momento de la verdad, en la urnas estará reflejada la voluntad de los españoles….el momento de la verdad.

La política en España se está polarizando, pero en las élites más que en la inmensa mayoría social que busca soluciones dialogadas y de consenso.

Las encuestas dan como ganador a Pedro Sánchez, pero con números cortos, por lo cual no le bastaría el pacto con las izquierdas; tendría que sumar con separatistas y otros, que tienen una visión diametralmente opuesta a sus ideales. El fantasma de Podemos aleja a muchos rojos.

La derecha no pacta de manera automática, pero si se unen hacen gobierno. No hay que descartar un bloque constitucionalista liderado por la derecha. Esa no sería una mala opción.

Más de 36 millones de españoles podrán participar en las elecciones generales.

Se eligen 350 diputados en 52 circunscripciones: las 50 provincias y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.

Los cuatro partidos que lideran la contienda son: PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos; la extrema derecha, liderada por Vox, sube a pasos agigantados, en las recientes elecciones de Andalucía lograron un equilibrio para sacar a la izquierda que gobernó por más de 40 años, el fenómeno VOX, pudiera dar una sorpresa.

En las últimas elecciones españolas al PSOE le fue muy difícil gobernar, y por ello el llamado a estas elecciones.

Desde mi punto de vista, estas elecciones generarán un mismo statu quo, más la pérdida de millones de euros del costo de las mismas.

La balanza la inclinaran el alto porcentaje de indecisos compuesta por jóvenes y adultos mayores.

Los problemas básicos de los españoles son el separatismo, el desempleo, la corrupción y la inviabilidad de los planes económicos.

Estas elecciones serán seguramente el preámbulo de otras, muy cercanas.