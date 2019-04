Entendiendo mejor lo que está pasando en el México de AMLO

(CNN Español) — Hay un dato referido a lo que está pasando en México desde que se produjo el cambio de gobierno, que no ha pasado desapercibido a la inversión internacional: AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente mexicano, es tremendamente popular. Nada comparable a sus más inmediatos predecesores.

AMLO ganó la presidencia de su país, con un amplio margen y un nivel de popularidad que superaba el 70%, y que una vez que asumió la presidencia llegó incluso al 80%. Verdaderamente, una situación que no sucede muchas veces.

Por lo anterior, Wall Street que inicialmente fue muy tibio, por no decir más bien frío, con el nuevo presidente, está queriendo entender mejor que es lo que está pasando exactamente en México. Porque ese índice de aprobación, sin duda, debe tener alguna base que no ha sido bien explicada o analizada aún aquí.

Y ayudar a entender mejor lo que han sido estos primeros meses del nuevo gobierno mexicano, es lo que hemos hecho en el más reciente GloboEconomía, con la ayuda del pollster mexicano Francisco Abundis, Director de Parametria.

Abundis dice que para entender esas cifras de aceptación es importante saber que la opinión pública mexicana conoce a López Obrador desde hace 18 años. Y que, sin lugar a dudas, ha creído mayoritariamente en sus promesas, aunque ahora las expectativas sean muy altas. Pero por ahora AMLO mantiene a su base con él y esa base es muy amplia. Y aunque la oposición, esta queriendo que las medidas de redistribución de ingresos/subsidios que está poniendo en practica se vean como medidas “muy izquierdistas”, como dice Abundis, su impresión, hablando con inversores internacionales, es que esas medidas no preocupan en sí mismas. “Más bien se ven positivamente en un país con las diferencias y la pobreza que aún existe en México”, señala. Lo que preocupa, dice Abundis, es “cómo se van a poder sostener y por cuánto tiempo”.

Una muy clarificante conversación, que espero que encuentren de interés.

