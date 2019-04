DeseARTE: Lo mejor de “El Quijote” según Ida Vitale

(CNN Español) — Decía que le hubiera gustado ganar el Premio Cervantes, el premio más importante de las letras españolas, hace 10 años… pero la poetisa uruguaya Ida Vitale ha tenido que esperar hasta el 23 de abril para recibir el reconocimiento de la mano de Felipe VI, el rey de España.

Es la quinta mujer en conseguirlo… en su caso, según el jurado, por “su lenguaje, uno de los más destacados y reconocidos de la poesía moderna en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y hondo”.

En su discurso ante el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, la poetisa, de 95 años, autora de “La luz de esta memoria”, homenajeó a los personajes de Cervantes. Dijo que lo que le fascinó fue el lenguaje: “Ese Quijote y ese Sancho que hablaban de otra manera que acepté de inmediato como un lenguaje que me integraba a un mundo donde, sola, me encontraba acompañada”.

Ida Vitale es miembro de la llamada Generación del 45 con autores como Juan Carlos Onettti, Amanda Berenguer o Mario Benedetti y es autora de una decena de colecciones poéticas como “Palabra dada”, “Reducción al infinito” o “Jardín de sílice”.

Bienal de La Habana

El muro más emblemático y famoso de Cuba se ha convertido en el expositor de la Decimotercera Bienal de La Habana, que anima a una ciudad que en noviembre cumplirá 500 años desde su fundación.

Una de las obras más visitas y participadas es la llamada “Basket People”, donde se puede ver las imágenes de sus creadores, conocidos como Martín y Sicilia, colgados de canastas de baloncesto…dicen ambos que la obra busca expresar la autoexplotación a las que está sometido el individuo occidental.

El muro es también un enorme sofá para disfrutar de estas obras de una treintena de artistas cubanos y otros 40 del extranjero que han volcado parte de sus inquietudes en sus paredes o en el suelo.

La Bienal incluye también el trabajo del cubano Arlés del Río, y su “Transfusión” unas mangueras de diferentes colores que traen el agua de la bahía para refrescarse.

Juan Delgado, curador de esta edición aseguraba a EFE que: “‘Detrás del Muro’ es un proyecto de pasión, de amor, y me interesa mucho dialogar entre el mar, la ciudad y el público. Es un trinomio interesante, sobre todo en esta parte donde vive gente más humilde que no puede ir al teatro, al museo, a la galería”.

En las paredes de colores pastel, frente al parque Maceo, del Centro Habana, el muralista español conocido como Suso 33 ha pintado rostros enormes que miran al visitante. “Las personas son las que hacen las ciudades y yo quiero hacer a las personas más grandes que las ciudades”. dijo el artista a EFE.

Retrospectiva de Beatriz González en Miami

Es la primera gran retrospectiva en Estados Unidos… 60 años resumidos, de la artista colombiana Beatriz González en el Museo Pérez de Arte de Miami. Son 150 obras realizadas desde 1962 hasta la actualidad, con técnicas y temáticas muy variopintas que ahondan, dice la artista a EFE en la memoria histórica del tiempo que le tocó vivir.

“Para mí, la manera de trabajar la situación política era más de memoria, de sentimientos. Qué siento yo en ese momento. Lo quiero trabajar no como una lección de vida, sino como una posición de trabajar con unos elementos que hagan clic a la memoria”.

El visitante puede apreciar sus dibujos y estampados en cortinas, camas, recortes de periódicos o las adaptaciones de obras universales como el Guernica de Picasso.

La artista, que practicó diferentes técnicas y pasó por varias etapas, asegura que siempre fue una pintora figurativa, pero que no parte de la figura natural, sino de la que ya ha pasado por algún medio previo. De su país, asegura que Colombia todavía se mueve entre la comedia y la tragedia, advierte que la paz está en riesgo y que, si no se hace duelo, no va a haber paz.

Chavela Vargas cumple 100 años

Se llamaba Isabel, aunque luego quiso ser conocida como Chavela, pero con la v. Dijo el cantante español Joaquín Sabina en una de sus canciones dedicadas que “era una gata valiente de piel de tigre”. Nació en Costa Rica, aunque adoptó México como su país artístico… este 2019 habría cumplido 100 años.

Hace dos años, se presentó un documental llamado simplemente “Chavela”, que ofrecía metraje inédito de una entrevista realizada en 1991, dos décadas antes de su muerte, ocurrida en el 2012.

A través de su propia voz, Chavela recordaba partes de su desgarrada vida, mezclando tequila y desamores en un testimonio descarnado y brutal.

“En sus 100 años deberíamos recordarla como una mujer que se inventó a sí misma”, dijo a EFE la actriz y senadora Jesusa Rodríguez, una amiga personal de Vargas que incluso intentó ayudarla a superar su alcoholismo.

También conocida como La Cupaima, fue revitalizada en Europa por el cineasta Pedro Almodóvar, quién incorporó varias de sus canciones en sus películas.

En una de sus canciones, cantaba Vargas “Hoy, voy hacia la vida, antes iba a la muerte…” 100 años después, ahí sigue, con sus canciones y su guitarra en la vida.