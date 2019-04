La misteriosa desaparición de una chilena en Colombia: un novio 23 años menor, un triángulo amoroso y un seguro de vida millonario

La chilena Ilse Amory Ojeda, desapareció el 30 de marzo en Bucaramanga, Santander, Colombia.

(CNN Español) — El caso de la desaparición de una mujer chilena en Colombia dio un giro el fin de semana cuando su novio, 23 años más joven que ella, fue arrestado como sospechoso de su desaparición. El hombre se declaró inocente, pero las autoridades dicen tener evidencia suficiente sobre su culpabilidad.

La misteriosa desaparición de la ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda ocupa en estos días los titulares de los principales medios de comunicación de Colombia y Chile. La mujer de 51 años desapareció el 30 de marzo en el departamento de Santander, en el nororiente de Colombia, luego de haber llegado a ese país con su novio, Juan Guillermo Valderrama Amézquita, de 28 años, y una millonaria pensión en el bolsillo, por su trabajo en los carabineros de Chile, informó el fin de semana el director de la Policía de Colombia, el general Óscar Atehortúa.

Durante semanas, las autoridades buscaron a la mujer y el mismo Valderrama Amézquita apareció en varios medios de comunicación pidiendo información sobre su paradero, pero este fin de semana la Fiscalía lo capturó por su presunta participación en los hechos y dijo que deberá responder por el delito de desaparición forzada.

#ATENCIÓN #Fiscalía y @PoliciaColombia capturaron en #Bucaramanga al compañero sentimental de ciudadana chilena, Ilse Amory Ojeda González, reportada como desaparecida desde el 30 de marzo. Juan Guillermo Valderrama Amézquita deberá responder por el delito de desaparición forzada pic.twitter.com/Ly6yeRAKhZ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 27, 2019

Flor Alba Cely de Vera, abogada de Valderrama Amézquita, le dijo a CNN en Español vía telefónica que su cliente es inocente.

“Yo me entrevisté con él y la posición de él ha sido incólume hasta ahora y ha sido que él es inocente. ¿Entonces qué se hace? pues se va a juicio”, dijo Cely de Vera.

El general Atehortúa dijo que en los últimos días se recibió información de una persona que dio información que permitió el hallazgo de restos óseos en el municipio de Rio Negro, Santander, que corresponderían a los de la mujer chilena. Medicina Legal está realizando las pruebas de ADN a los restos, informó el fiscal de Colombia.

“Como tenemos evidencias de restos óseos con características externas por los tornillos que aparecen a nivel de la rodilla, y de una platina en uno de sus brazos, que según los familiares de la ciudadana chilena corresponderían a características morfológicas de Ilse Ojeda, hemos dispuesto la práctica de una diligencia con el concurso de Medicina Legal para que mediante pruebas de ADN se pueda establecer científicamente que se trata de los restos óseos de la ciudadana chilena”, dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Familiares de Ilsa Amory Ojeda llegaron el fin de semana a Colombia a practicarse las pruebas de ADN para determinar si los restos corresponden a la mujer chilena.

Un triángulo amoroso y un seguro de vida por 30.000 dólares

Las autoridades de Colombia revelaron detalles de la investigación sobre la desaparición de Ojeda.

Según el general Atehortúa, hubo “inconsistencias” en las declaraciones entregadas por el hombre durante la búsqueda de Ojeda. Así mismo, a las autoridades les llamó la atención un seguro de vida que la mujer había comprado y cuyo beneficiario era Juan Guillermo Valderrama Amézquita, por unos 30.000 dólares, “razón más que fundamenta las hipótesis de la investigación del señor Juan Guillermo Valderrama Amézquita como posible victimario de la desaparición de la señora Ilse Amory”, dijo Atehortúa.

La abogada de Valderrama Amézquita dice que no puede hacer comentarios sobre el seguro ni otras acusaciones contra su cliente, pues hasta el momento no había tenido acceso a las pruebas de la Fiscalía.

“Él siempre ha dicho ‘soy inocente’… él se mantiene callado, yo no puedo decir que tranquilo, no. Se mantiene callado y su comportamiento ha sido el mismo, invariable, desde que lo entrevisté hasta anoche”, le dijo Cely a CNN en Español.

“Si él dice soy inocente, cómo le puedo yo ir a decir ‘oiga, a dónde la llevó’… Entonces partimos de la presunción (de inocencia)… Yo no he dicho él es inocente, sino que presumimos su inocencia e iremos a juicio”, agregó la abogada.

La desaparición de la mujer chilena de 51 años se produjo a finales de marzo de 2019 tras una pelea con Valderrama Amézquita por un “triángulo amoroso”, según relató él mismo a periodistas en Bucaramanga dos días antes de su arresto.

“Se fue por motivos de triángulos amorosos”, relató Valderrama Amézquita el pasado 25 de abril. “Yo puse mi celular en la mesa, y me entró una llamada por la cual ya habíamos discutido, entonces ella se levantó y muy enojada, muy despechada, le vi una cara de rabia muy molesta y yo intenté detenerla y me manoteó y me dijo no que déjeme en paz”. Esa fue la última vez que Valderrama dice que la vio.

El hombre tenía una relación con una mujer estadounidense que no fue identificada por las autoridades y viajó a Bogotá durante nueve días para verse con ella mientras Ojeda se quedaba con en la casa de la familia de su novio, dijo Atehortúa.

Valderrama y Ojeda se conocieron en Santiago de Chile en 2017, cuando trabajaban en un casino de suboficiales de los Carabineros, dijo el director de la Policía de Colombia. Según Atehortúa, desde 2018 la mujer le hacía envíos de dinero desde Chile a Colombia por unos 400 dólares, aproximadamente. Y en octubre de 2018, el hombre viajó a Chile para convencer a la ciudadana chilena de que se retirara y que fuera a vivir a Colombia con el dinero de su pensión, dijeron las autoridades.

Cuando los periodistas le preguntaron a Valderrama Amézquita sobre su relación con la mujer, 23 años mayor que él, el hombre dijo “una mujer joven hoy en día es bastante difícil de conservar. En cambio una mujer mayor siempre va estar para uno”.

Y cuando le preguntaron si estaba enamorado de ella, Valderrama agregó: “Ella siempre fue una mujer que me atendió muy bien, que me trató muy bien, una maravilla. Y pues uno compensa eso”. Según el hombre, la familia de su Ojeda nunca estuvo de acuerdo con la relación que tenían ellos dos.

Así van las investigaciones

Sin precisar fechas, el fiscal Martínez dijo que Juan Guillermo Valderrama contrató a un hombre —que hoy es cooperante de las autoridades— para prenderle fuego supuestamente a una vaca que se había muerto. Ambos hombre habrían adquirido gasolina y madera y se trasladaron a las afueras del municipio de Rio Negro, a pocos kilómetros de Bucaramanga, a prenderle fuego al cuerpo que las autoridades creen podría ser de Ojeda.

“Tenemos unas pruebas muy importantes recaudadas gracias a este trabajo conjunto con la Policía, que dan cuenta del paso, inclusive por peajes; tenemos registros fílmicos incorporados a la investigación, del paso en cuatro ocasiones del señor Valderrama, entre la ciudad de Bucaramanga y el municipio de Río Negro en el que se han encontrado los restos óseos”, dijo Martínez.

En el lugar donde se encontró un cadáver incinerado también encontraron un zapato con las características que corresponden a la información que dio la familia, según dijo el general Atehortúa. También alrededor de los restos se encontró un anillo y una platina que de acuerdo a su propia familia, puede corresponder a una que le había sido puesta a Ojeda para restablecer su propia movilidad, agregó la Policía.

Mientras llegan los resultados de Medicina Legal, el hombre espera una audiencia de imputación de cargos este lunes y, según el Fiscal general, si se comprueba que los restos pertenecen a Ojeda, podría ser acusado de feminicidio.

Su abogada dice que siguen presumiendo su inocencia.

“Lo que quiere la defensa es que brille la majestad de la justicia. Aquí estamos buscando la verdad”, puntualizó.